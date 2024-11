Što se događa s Tiskom? Nakon najava zatvaranja kioska u Zagrebu, na red je došao Split

Nakon što su se stanovnici oko Martićeve ulice u Zagrebu izborili da se kiosk Tiska ne zatvori, objavljena je informacija da se zatvara kiosk na drugoj zagrebačkoj lokaciji, u Tratinskoj ulici, na Trešnjevci. A dolaze vijesti i o novim zatvaranjima iz Splita. Pitali smo kompaniju što se događa

Nedavna peticija da se kiosk Tiska u Martićevoj u centru Zagreba ne zatvori urodila je plodom i poslovnica s prodavačicom Ljiljanom nastavlja raditi. Ali nije jedina koja je bila na popisu zatvaranja. Kako piše Dalmatinski portal, bez poslovnice Tiska u svojoj četvrti će ostati i stanovnici splitskog Spinuta. U Teslinoj ulici su prvo od dvije, spali na jednu, koja sad radi do 14 sati, iako je neposredno kraj jedne osnovne i nekoliko srednjih škola koje imaju nastavu. Navodno je problem u malim plaćama djelatnica, dosta ih je otišlo u mirovinu, a teško je pronaći nove zaposlenike. Prema pisanju portala, i Tisak u Matoševoj ulici će se zatvoriti tako da će nekoliko tisuća stanovnika Spinuta morati u susjedne Skalice ako im treba nešto s kioska. Iz kompanije za Dalmatinski portal kažu da su u tijeku analize i da je ”za očekivati da će doći do zatvaranja nekih prodajnih mjesta.”

Je li kompanija u problemu?

Pitali smo Tisak, jednu od kompanija koja posluje u okviru Fortenova grupe, znače li ova zatvaranja pripremu za prodaju ili gašenje kompanije. ”Upravo suprotno sugestiji iz vašeg pitanja, kompanija ovakvim aktivnim upravljanjem mrežom osigurava da njezino cjelovito poslovanje bude dugoročno održivo na korist svih dionika. To prije svega znači stabilnost radnih mjesta za više od 2000 ljudi koliko kompanija ukupno zapošljava, ali i pružanje kvalitetne usluge i ispunjavanje potreba svojih kupaca u Hrvatskoj.“, kažu iz Tiska.

Upravna zgrada Fortenova grupe u okviru koje posluje Tisak; Foto: Pixsell/Slavko Midžor

‘Optimiziranje mreže’

No ako je sve u redu, čemu onda zatvaranja? Iz Tiska kažu da se samo prilagođavaju situaciji na terenu. ”Mrežu prodajnih mjesta u Hrvatskoj kompanija Tisak kontinuirano prilagođava potrebama tržišta, ali i ključnim parametrima dugoročne stabilnosti i održivosti svoga poslovanja. Zbog takvih stalnih prilagodbi i broj prodajnih mjesta u mreži svake godine varira. Tako na jednoj strani Tisak jača prisutnost i ciljano se širi na lokacijama s visokom potražnjom te ponudom koja se prilagođava karakteristikama lokacije i kupaca uslijed čega kompanija svake godine otvara oko pedeset novih prodajnih mjesta, uključujući stalne i sezonske lokacije. Na drugo strani, mreža se i ciljano optimizira kroz zatvaranje onih prodajnih mjesta na kojima je potražnja najmanja, a samo prodajno mjesto bilježi dugotrajne negativne rezultate.”, kažu iz kompanije i dodaju kako prije svakog zatvaranja naprave analizu i razmotre sve druge opcije kako bi njihove usluge ostale dostupne svima.

Naglašavaju brigu za dosadašnje zaposlenike

Naglašavaju i da se pri zatvaranju poslovnica, vodi računa o zaposlenima ”koji se, s obzirom na stanje na tržištu rada, u pravilu zbrinjavaju unutar mreže, na drugim radnim mjestima. Takav se pristup primjenjuje na cijelom nacionalnom tržištu.” S obzirom na to da su analize i promjene u tijeku, nema konkretnih brojki o tome koliko poslovnica su zatvorili, a na stranicama kompanije samo piše da imaju više od 750 poslovnica diljem Hrvatske.

Zatvaranje Tiska na tramvajskoj stanici

Tijekom pisanja ovog teksta došla je vijest o zatvaranju još jednog kioska Tiska, u zagrebačkoj Tratinskoj ulici, pokraj tramvajske stanice. Novinar i publicist Veljko Krulčić saznao je da će se zatvoriti Tisak na uglu Tratinske i Iločke ulice pa je i sam pisao Tisku i molio ih da preispitaju svoju odluku. ”U svoje ime, a siguran sam i u ime brojnih susjeda koji žive na poziciji Tratinske, Badalićeve, Ogrizovićeve, Kranjčevićeve i cijelog niza poprečnih ulica u blizini, a koji se svakodnevno koriste uslugama Vašeg Tiska, ugao Tratinske i Iločke ulice, protestiram to što ga planirate zatvoriti. To je uže kvartovski kiosk, na kojem svakodnevno dvadeset i pokoju godinu “više”, kupujem(-o) ponešto od artikala koje imate u ponudi. Da ne pričamo da kioska od Trešnjevačkog trga do Cibone nema, pa kako ćemo npr. slati pakete, kupovati novine, tramvajske karte…S obzirom da sam svakodnevni korisnik tog kioska svjedok sam i povremenih mini-redova pred kioskom, pa mi djeluje nestvarno možebitno objašnjenje da kiosk nije dohodovan.”, napisao im je.

“Nakon detaljne analize donesena odluka o zatvaranju”

Iz kompanije su mu odgovorili da “unatoč svim nastojanjima da postignu dobar omjer kvalitetne usluge i poslovne opravdanosti svakog prodajnog mjesta, u slučaju tog kioska nisu uspjeli”, nego su “nakon temeljite analize i razmatranja svih opcija, donijeli odluku o njegovu zatvaranju”, ali da su “pritom vodili računa o svojim kolegicama i kolegama prodavačima, ali i nastavku pružanja usluga na prodajnim mjestima u blizini.” Taj kiosk Tiska prestaje s radom 4. prosinca ove godine.