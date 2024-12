Što znamo o biznisu jedinog predsjedničkog kandidata koji se predstavlja kao poduzetnik

U utrku za predsjednika RH uključio se i Niko Tokić Kartelo, a on voli naglašavati da je “poduzetnik koji zna raditi”. Doista se okušao u šest tvrtki od kojih je samo jedna trenutno aktivna. Bio je i vjerovnik nogometnog kluba NK Dragovoljac.

Suze i rečenica ‘Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske‘. Time je Niko Tokić Kartelo, poduzetnik rođen kao Željko Tokić, postao viralan. Na društvenim mrežama snimka se ubrzo proširila, a kandidat koji je nekako bio u zaleđu je postao tema jer je ovako reagirao na činjenicu da je uspio skupiti 10 tisuća potpisa za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. Za tu poziciju se ovih dana natječe osmero ljudi. No čime se Tokić Kartelo bavi kad nije kandidat?

Furnir ili Furnir drvni centar

Niko Tokić Kartelo nije ime koje je dobio rođenjem, već ga je promijenio iz imena Željko Tokić, negdje oko 2023., sudeći po podacima iz Sudskog registra trgovačkog suda. Tad je uzeo očevo ime Niko i dodao majčino prezime Kartelo. Ideološki se deklarira kao kapitalist koji je istovremeno zagovornik socijalnih prava, a prema vlastitim izjavama, prije poduzetništva u Hrvatskoj, živio je u Njemačkoj gdje je ‘ispod sebe imao 300 ljudi sa šogorom’. 2013. godine je na javnom natječaju kupio zagrebačku tvrtku Furnir, najstariju tvornicu za obradu i prodaju pločastih materijala u Europi. O tome je pričao i u Podcast Inkubatoru prije dvije godine. ”Ti si kupio nekretninu, nekakve pokretnine i nemaš nikakvu obavezu prema nikome. Vjerovnici se podmiruju iz onoga što sam ja platio i dio plaća koje su zaostale. Nekad je Furnir imao 250 radnika, mene je tamo dočekalo 12 radnika koji su pet godina radili u stečaju bez financijske pomoći i injekcije, uspjeli su održati taj Furnir polustabilnim. Mi smo samo počeli raditi, ali su se strojevi treći dan pokvarili. Tržište se odmah otvorilo jer je to brend, ljudi su osjetili zamah.” Tad je rekao da su osnovali novo društvo Furnir drvni centar kako bi mogli raditi. ”Moje je bilo napraviti dobar marketing, promociju tvrtke, reći da smo se vratili, ali nismo ni nestali.”, rekao je i najavio tad otvaranje nove tvornice. Međutim, danas je, prema podacima koje ima Fina, u stopostotnom vlasništvu njegove supruge Nevije Tokić Kartelo. Prema Sudskom registru, tvrtka ima sjedište na adresi Ulica Vjekoslava Heinzela 34, a Nevia se do nedavno zvala Snježana Tokić. Niko Tokić Kartelo tako po papirima više nema nikakve veze s Furnir drvnim društvom, iako na njegovom LinkedInu i dalje stoji da je vlasnik.

Radno iskustvo Nike Tokića Kartela prema vlastitom opisu; izvor: Linkedin

Firme u stečaju

Snježana Tokić, odnosno Nevia Tokić Kartelo je vlasnica i tvrtke IMEKO d.o.o., čije je sjedište par brojeva dalje od Furnira: Vjekoslava Heinzela 18. Direktorica te tvrtke je Ivana Kolinger, njihova kći. Tvrtka je osnovana 2003. godine, bavi se savjetovanjem u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, a godišnje zarade oko 43 tisuće eura s dvoje zaposlenih. Zanimljivo je da se s Nikom Tokićem Kartelom povezuje tvrtka IMEKO d.o.o. za trgovinu i usluge, “u stečaju” koja je imala sjedište u Šibeniku, otkud je Tokić Kartelo i podrijetlom. Bavila se pomorskim prijevozom i rent-a-carom, a on je bio jedini osnivač od 2003. do 2005.godine. Tvrtka odlazi u stečaj po skraćenom postupku 2011. godine. S njim se povezuju i sad ugašene tvrtke HABERER USLUGE d.o.o. za proizvodnju i održavanje strojeva i opreme – u stečaju, IMONT-ZAGREB d.d. za izolaciju, graditeljstvo i trgovinu, EUROIM društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, inženjering, promet i usluge i RENOVO d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo. U HABERER USLUGE d.o.o. – u stečaju je bio direktor od 11.06.1999. do 20.09.1999 godine, a tvrtka je u stečaj otišla 2010. godine. U Imont – Zagrebu je bio od 1998. do 2004. godine, na pozicijama direktora i člana uprave. U EUROIM-u je od 1999. do 2003. godine bio direktor, a ta tvrtka odlazi u stečaj 2005.godine. Kad je u pitanju Renovo d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo, i ta tvrtka je imala sjedište u Šibeniku, makar je Tokić Kartelo bio prijavljen na adresi u Zagrebu. Bio je jedini osnivač i direktor od 2008. do 2012. godine, kad tvrtka odlazi u stečaj.

Predsjednik, krovopokrivač, vjerovnik nogometnog kluba

Jedina aktivna tvrtka s kojom Niko Tokić Kartelo još uvijek ima veze po Sudskom registru Trgovačkog suda je tvrtka OKI MONT d.o.o., održavanje, krovopokrivački i monterski radovi osnovana 2001. godine. Tad se zvala IMONT SERVISI d.o.o., no već iduće godine odlukom o promjeni tvrtke i izmjeni sjedišta postake OKI MONT d.o.o. U ovoj je tvrtki trenutno zaposleno 23 ljudi, a godišnje ostvaruju prihod od oko dva milijuna eura te dobit od oko sto tisuća eura. Tokić Kartelo je u svom službenom predstavljanju naveo i da je bio predsjednik NK Dragovoljac od 2018. do 2019. godine, no izostavio je dio da je on zapravo bio vjerovnik. Naime, iz predstečajnog postupka kluba na Trgovačkom sudu u Zagrebu vidljivo je da je u travnju 2019. godine prijavio da je klubu posudio 247.500 kn. Tokić Kartelo je vlasnik kuće u zagrebačkoj Dubravi površine 209 metara kvadratnih, s nadstrešnicom od 37 metara kvadratnih i dvorištem od 375 metara kvadratnih.