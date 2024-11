Što znamo o Petračevom poslovnom carstvu? Jedna tvrtka je iskočila u aferi, a vinarija je ubrala i poticaje

Hrvoje Petrač poduzetnik je koji trenutno formalno nema ni jednu tvrtku. Nekolicinom upravlja sin Nikola, no uz izuzetak obiteljske vinarije i tvrtke koje je sudjelovala u koruptivnoj aferi, uglavnom imaju male prihode i gubitke. Nešto vrijednosti je i u njihovoj imovini. Tvrtka Taksi-remont u kojoj je suvlasnik nedavno je prodala vrijedno zemljište.

Otac Hrvoje Petrač te sinovi Novica i Nikola Petrač posljednjih dana su ponovno u fokusu medija. Spominju se u istrazi EPPO-a u kojoj je zbog korupcije u zdravstvu uhićen ministar Vili Beroš, a kako se neslužbeno saznaje “pali” su u paketu jer su imali formiranu komunikacijsku grupu. Istražitelji su na temelju komunikacije identificirali da je Hrvoje Petrač bio na čelu operacije, a Novica i Nikola, slobodnijim rječnikom rečeno – bili su operativci. Novica Petrač predao se, dok će za Hrvojem i Novicom biti raspisan europski uhidbeni nalog.

Hrvoje Petrač u javnosti je poznat kao imućni poduzetnik, koji je često bio s krive strane zakona. Nekada je zastupao motore Cagiva i Ducati, automobile Volvo, a onda su se okrenuli i uvozu kave Lavazza. Okušao se s Petrač osiguranjem, kafićima, restoranom, a s Dejanom Košutićem, unukom bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, i u projektu Kaptol banke. Sjedište njegovih tvrtki devedesetih bilo je upravo na adresi na Trgu žrtava fašizma – gdje je danas registrirana tvrtka Saše Pozdera, vlasnika tvrtke Medical inovation solutions koji je nabavljao medicinsku opremu koju se onda dalje preusmjeravalo, tvrdi EPPO – uz pomoć ministra Vilija Beroša onim ravnateljima koji su htjeli sudjelovati u koruptivnoj operaciji. Na istoj su adresi danas i tri tvrtke iz portfelja obitelji Petrač: Square 1 cafe, Kupotrade i PPK gradnja.

Šest godina zatvora

Zbog organizacije otmice sina generala Vladimira Zagorca bio je osuđen na šest godina zatvora. Prilikom uhićenja u Grčkoj premijera Ivu Sanadera pred kamerama je nazvao Smranaderom, što je protumačeno kao prijetnja. Na sudu se kasnije za to ispričao, ali ne i za to što mu je poželio puno sreće u “političkom samoubojstvu”.

Novica Petrač zbog iste otmice bio je osuđen na tri i pol godina zatvora, a oba sina imala su i drugih manjih problema sa zakonom.

Hrvoje Petrač od 1996. do 2022. godine bio je suvlasnik tvrtke K.M.P., a danas su to Petar Franja i Nikola Petrač koji je ujedno i direktor. U registru stvarnih vlasnika nema podataka o vlasništvu ove tvrtke. U 2023. godini bila je neaktivna, uz minimalni trošak.

Najuspješnija je Vinarija Petrač

To je ujedno i jedina tvrtka kojoj je Petrač bio (su)vlasnik, barem prema novijim podacima Fine. Sin Nikola ima ih nekoliko. Najpoznatija je vjerojatno tvrtka Petrač poznata po poslu s vinima. Ona je iza Vinarije Petrač i 10 hektara vinograda na Hršak bregu pored Krapinskih toplica.

U 2023. godini ostvarila je 1,02 milijuna eura prihoda i 42.777 eura dobiti. Ima 1,95 milijuna eura imovine i 17 zaposlenih. Podatak o prosječnoj mjesečnoj plaći od 414 eura vjerojatno je netočan, s obzirom da bi to bilo ispod minimalne plaće, pa je vjerojatnije da su bili zaposleni tek dio godine. Prihod tvrtke u rangu je onoga iz 2022. godine, dok je ranijih godina bio skromniji.

Vina Petrač su danas prisutna u većini velikih i popularnih zagrebačkih restorana, ali i izvan Zagreba, a poznavatelji vina izdvajaju pojedine vinske kreacije kao vrlo kvalitetne. U porukama koje su razmjenjivali sudionici koruptivne operacije, a iscurjele su ovih dana u medijima, spominjalo se da ministar Vili Beroš, kojeg nazivaju Mali – posebno voli vina Karizma.

Vinarija je svojevremeno dobila i 85 posto sufinanciranja poljoprivredne mehanizacije od Europske unije, odnosno 97.665 kuna.

Petračevi vinogradi; Foto: Vinarija Petrač

Prihod tvrtke od afere u zdravstvu

Nikola Petrač ima još tvrtke Gala plus nekretnine, Kupotrade, PPK gradnja, Square 1 cafe, Taksi-remont i Lugano projekt koji je pred gašenjem. Najveće prihode među njima imaju Gala plus nekretnine – 282.569 eura u 2023. godini. To je 841 posto više nego godinu ranije, a neslužbeno se saznaje da je istraga EPPO-a otkrila da je za to zaslužna baš afera u zdravstvu.

Prema njoj, Gala plus nekretnine su na ime posredovanja u prodaji isporučile tri računa ukupne vrijednosti 333 tisuće eura hrvatskoj podružnici tvrtke Medical Innovation Solutions čiji je direktor Saša Pozder. (Nije jasno navedeno kad su točno računi izdani, za pretpostaviti je da nisu samo u 2023. godini). Po svemu sudeći nije bilo nikakvog posredovanja, a računi su izdani samo radi privida zakonitog poslovanja. Ta tvrtka s pet zaposlenih imala je 24.008 eura gubitka u 2023. godini. Imovina tvrtke vrijedna je 962.540 eura.

Kupotrade je 2023. godine ostvario 79.156 eura prihoda, uz gubitak od 55.188 eura. Imovina tvrtke vrijedna je 240.131 euro.

Prodali vrijedno zemljište tvrtke Taksi-remont

Taksi-remont dioničko je društvo nastalo iz privatizacije, u kojoj je Nikola Petrač jedan od suvlasnika. Prihod društva je relativno malih 70.067 eura, a gubitak 10.223 eura. No, imovina ove tvrtke u 2023. godini bila je vrijedna 3,20 milijuna eura. U njezinom vlasništvu bilo je zemljište pored NK Zagreb koje je prema informacijama Jutarnjeg lista nedavno prodano za 11 milijuna eura. Drugi suvlasnici ove tvrtke su Sašo Bosilkov, Nenad Surla te Erza, Jon i Viera Devolli.

Zemljište pored NK Zagreb prodano za 11 milijuna eura; Screenshot: Katastar

PPK gradnja 2023. godine bila je bez prihoda, no uz 506.980 eura imovine. Square 1 caffe također nije ostvario nikakve prihode, a imovina mu je vrijedna 178.153 eura.

Ime Novice Petrača ne spominje se u registrima hrvatskih tvrtki u kontekstu (su)vlasništva ili upravljanja nekom tvrtkom, no, s obzirom da je uhićen radi sumnje da je sudjelovao u ovom korupcijskom pothvatu – i njegova je uloga nesumnjivo značajna u poslovanju cjelokupnog poslovnog carstva obitelji Petrač.