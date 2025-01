Što znamo o turskoj tvrtki koja će povećati LNG terminal? Gradila je i dokove za ruske ledolomce

Kapacitet broda LNG Croatia koja služi kao terminal za ukapljeni prirodni plin na Krku povećat će se za više od 50 posto. Taj posao vrijedan 16,6 milijuna eura putem natječaja su dobili tursko brodogradilište Kuzey Star Shipyard i zagrebačka tvrtka S.C.A.N.

Rezultat je to međunarodnog natječaja koji je u drugoj polovici studenog raspisala LNG Hrvatska čiji su vlasnici HEP i Plinacro. On je bio podijeljen u dvije grupe, a za svaku se javila samo tvrtka koja je i dobila taj posao.

Prvi dio natječaja, posao ugradnje i implementacije modula i opreme za uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na FSRU brodu LNG Croatia, dobila je turska tvrtka Kuzey Star Shipyard. Njezina ponuda za ovaj posao procijenjen na 15 milijuna iznosila je 14,61 milijuna eura bez PDV-a. Glavni kriterij za izbor izvoditelja bila je cijena, a sporedni jamstvo. Od mogućih deset bodova za jamstvo, Kuzey nije dobio niti jedan. Za jamstvo su ponudili minimalnih godinu dana. Zanimljivo je da u natječaj Vlada nije ugradila nikakvu zaštitu od geopolitičkog rizika, odnosno, da je omogućeno da sudjeluju i tvrtke izvan EU.

Drugi dio natječaja bio je posao nabave i ugradnje elektroenergetske opreme za integraciju FSRU broda s novim modulom za uplinjavanje i susretnim postrojenjem. Njega je dobio zagrebački S.C.A.N. koji je za taj posao tražio 1,99 milijuna eura bez PDV-a – tek malo manje od procijenjena dva milijuna. S.C.A.N. je ponudio dvije godine jamstva, na osnovu čega je dobio tri od deset bodova za taj kriterij.

Terminal, odnosno FSRU brod LNG Croatia, izgrađen je 2005. godine u Južnoj Koreji. LNG Hrvatska ga je putem natječaja nabavila 2018. godine od tvrtke Golar.

Postojeći modul na brodu LNG Croatia kapaciteta je 450 tisuća kubičnih metara uplinjavanja na sat. Ovim preinakama povećat će se za 250 tisuća kubičnih metara uplinjavanja na sat, odnosno 56 posto. Sastoji se od tri jedinice za uplinjavanje i povezan je s nekoliko sustava potrebnih za sigurno i učinkovito upravljanje plinom. Modernizacija i povećanje kapaciteta dodatno će osigurati veću učinkovitost i zadovoljiti rastuće energetske potrebe te osigurati stabilnu opskrbu plinom za Hrvatsku, ali i šire europsko tržište.

Hina navodi kako je modul za uplinjavanje težak 470 tona, a proizvodi ga norveška tvrtka WGS u Kini. Nakon dovršetka proizvodnje, bit će dopremljen na lokaciju izvođača radova gdje će se obaviti predfabrikacija, pripremni radovi i integracija. Očekuje se da će proizvodnja modula završiti u veljači ove godine, nakon čega će se započeti s njegovom ugradnjom.

Radovi uključuju transport modula, demontažu postojećih elemenata na brodu, ojačanje konstrukcije te ugradnju i spajanje novog sustava s postojećim modulom za uplinjavanje. Novi modul bit će integriran sa svim potrebnim sustavima na brodu poput ventilacije, protupožarne zaštite, otparka plina, kao i sustava morske vode koji se koristi za hlađenje.

Radit će pod radnim tlakom od 70 do 95 bara, uz minimalnu temperaturu morske vode od 10 stupnjeva celzijusa. Cijeli proces mora biti izveden prema visokim standardima klasifikacijskog društva DNV, a izvođači su dužni osigurati potpunu funkcionalnost i usklađenost sustava prije puštanja u rad.

Kuzey Star Shipyard je brodogradilište s pogonima u Tuzli i Yalovi kod Istanbula. Od 2013. godine, vlasnik brodogradilišta je TEKNOMARIN Marine Technical Services, iza kojeg stoji Tuncay Imral iz Turske. Podaci stari par godina pokazuju kako manjinski udio tvrtke drži Tarik Hijazi iz Jordana.

Specijalizirano je za usluge brodogradnje i remonta, s fokusom na komercijalne i tehničke aspekte pomorske industrije. Poznato je po svojim kapacitetima za upravljanje projektima koji uključuju plutajuće dokove, čelične konstrukcije i suho dokovanje brodova, uključujući ruske nuklearne ledolomce.

