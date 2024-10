Što znamo o tvrtki čija pilana u Gorskom kotaru je izgorjela i što to znači za cijeli kraj

Požar koji je uništio pilanu u Mrkoplju, ugrozio je poslovanje inače uspješne tvrtke Drvenjača. Dio proizvodnje sada je zaustavljen, a šteta je veća od pet milijuna eura. Sada je ugrožena i cijela općina Mrkopalj čiji prihodi su ovisili o pilani, a župan Primorsko-gorske županije, Zlatko Komadina, najavio je za Forbes Hrvatska hitnu financijsku pomoć

Pilana Mrkopalj, jedna od najvećih u Hrvatskoj, izgorjela je u nedjelju u požaru. Vatrogasci su uspjeli obraniti obližnju peletarnicu, a u ponedjeljak je na požarištu više sati trajao policijski očevid.

Pilana je u vlasništvu dioničkog društva Drvenjača koje se primarno bavi proizvodnjom drvenjače i peleta od drva. Drvenjača je hrvatski naziv za mehaničku celulozu – sirovinu od koje se proizvodi višeslojni karton.

Drvenjača je osnovana 1975. godine kao radna jedinica ondašnjeg Šumskog gospodarstva Delnice. Nakon privatizacije 1993. godine postala je dioničko društvo. Istovremeno širi djelatnost ulaskom u vlasništvo pogona pilane Mrkopalj. Od tada je vodi Ivan Liker koji je i danas većinski vlasnik preko zagrebačke tvrtke Castanea. Tvrtkom od 2017. godine upravlja Branko Liker. Izvršna direktorica pilane je Kristinka Liker.

Poslovni rezultati tvrtke Drvenjača otkrivaju da je dobro poslovala. U 2023. godini ostvarila je 24,67 milijuna eura prihoda i 1,91 milijun eura dobiti uz 178 zaposlenih. Proizvode preko 15 tisuća tona peleta godišnje, preko 32 tisuće kubičnih metara pilanske prerade, preko 250 tisuća paleta i preko 45 tisuća tona mehaničke celuloze.

Policijski očevid u izgorjeloj pilani Mrkopalj; Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mehaničku celulozu izvoze u Europu, sjevernu Afriku i daleki Istok. Dva najveća kupca su dvije najveće europske grupacije za proizvodnju recikliranog višeslojnog kartona – talijanski Reno De Medici i austrijski Mayr-Melnhof Karton.

Novi list navodi kako je nova pilana otvorena prošle godine, a šteta prema prvim procjenama iznosi najmanje pet milijuna eura. Proizvodnja vezana uz pilanu sad je ugrožena, dok peletirnica može nastaviti s radom. U pogonima pilane u Mrkoplju bilo je zaposleno oko 80 radnica i radnika, dominantno domaćih i svi sa strahom propituju je li ovaj požar uništio njihova radna mjesta. Josip Brozović, načelnik Mrkoplja rekao je u razgovorima za medije da iz pojedinih obitelji i nekoliko članova radi u pilani – i da je njima ovaj požar ozbiljno ugrozio egzistenciju.

Županija najavila pomoć od 100 tisuća eura

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije, koji je u kontaktu s načelnikom Mrkoplja, za Forbes Hrvatska je izjavio da je ova nesreća ugrozila i funkcioniranje same općine te da je on donio odluku da se iz proračunskih zaliha izdvoji 100 tisuća eura hitne pomoći.

“Poznajem poduzetnika Branka Likera i znam koliko se on osobno angažirao oko poboljšanja pozicije domaće drvne industrije, ali znam i da je socijalno osjetljiv i uvjeren sam da će on poduzeti sve što može da ne nastradaju radnici. Ali na svima nama, i na općini i županiji i upravi tvrtke, je da pokušamo naći načina da se prebrodi kriza do sređivanja pogona i ponovnog pokretanja radnog procesa. Općina treba pripremiti interventni socijalni program za ugrožene, a mi smo osigurali hitna sredstva. Važno je da se prebrodi jaz, da ljudi koji su vrijedno radili ne ostanu na cesti.”, rekao je Komadina.

Nova pilana prije požara; Foto: Drvenjača

On je također naglasio da je i ovo prilika da se svi osvrnu na ruralne krajeve koji ovise o drvnom bogatstvu, kao što je Gorski Kotar, te da se ponovno propita politika Hrvatskih šuma i svih onih s nacionalne razine koji su – prema sudu župana Komadine – pogrešno usmjerili odnos prema nacionalnom drvnom bogatstvu. “Imamo dvije drvne industrije, ruralnu kojoj se ne dopušta da se izdigne iz razine temeljne obrade drva, i onu koja profitira na ruralnim krajevima – umjesto da se prerađivačka industrija veže uz ruralne krajeve.”, kaže Komadina.

“Kod nas se sječe i dominantno plasira u izvoz. A oni koji bi mogli trasitrati drugačiji politiku ne poduzimaju ništa. I slučaj ovog požara u pogonu poduzetnika koji se borio u Gorskom Kotaru podsjeća da se za ovaj kraj i za ove poduzetnike ne čini dovoljno.”, upozorava Komadina.

Forbes Hrvatska je pokušao stupiti u kontakt i s vlasnikom tvrtke Drvenjača, ali zbog očevida i drugih obaveza do zaključenja teksta nije odgovorio na naš poziv.