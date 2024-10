Storylines reagirao na članak o kruzeru: Naš tim ima neke od najpoštovanijih profesionalaca

Rokovi izgradnje Storylinesovog rezidencijalnog kruzera u Brodosplitu stalno se pomiču, a ugovor još nije ni stupio na snagu. Američka kompanija reagirala je na članak koji postavlja pitanje može li ona završiti svoj projekt. Ističu da je puno već napravljeno i da imaju tim s nekim od najpoštovanijih profesionalaca u industriji.

Američka tvrtka Storylines koja je u splitskom brodogradilištu naručila gradnju rezidencijalnog kruzera MV Narrative reagirala je na tekst na Forbesu Hrvatska. Riječ je o članku koji propituje može li taj brod čija izgradnja kasni ikad biti završen.

Upozorili su na netočnu informaciju u jednom od podnaslova u kojem je bilo navedeno kako bi MV Narrative iz Splita trebao isploviti 2020. godine. U tekstu članka bilo je navedeno kako je isplovljavanje planirano za 2027. godinu, a broj u podnaslovu bio je pogreška, zbog čega se redakcija Forbesa Hrvatska i autor članka ispričavaju.

Prigovorili su zbog rečenice kako se “s izuzetkom jedne papirnate skice ne vidi apsolutno nikakav konkretan rad”, no ona se odnosila na ono što prikazuju fotografije iz brodogradilišta koje su poslali. Sami članak nije negirao da je posao na dizajnu napravljen, nego je isticao kako se rokovi stalno i značajno pomiču, a nema početka gradnje broda. Rezanje čelika je prije samo pola godine najavljivano za 2024. godinu, a sada se najavljuje za nedefinirani trenutak u 2025. godini. Osim toga, ugovor s brodogradilištem još nije ni stupio na snagu.

Napravljen je značajan i detaljan rad u dizajnerskoj i inženjerskoj fazi

U svom komentaru na rečenicu koja opisuje fotografije, iz Storylinesa ističu kako mogu pružiti dokaze kako je značajan i detaljan rad u dizajnerskoj i inženjerskoj fazi već napravljen. Ističu kako su završili prvu fazu u u procesu projektiranja, u kojoj se obrađuju svi aspekti dizajna broda. Njome se osigurava da je dizajn tehnički izvediv i da može zadovoljiti sve važeće međunarodne zakonske propise i pravila klasifikacijskog društva.

U toj fazi izrađeno je oko 100 inženjerskih planova i proračunskih dokumenata. To su tehnička usklađenost sa specifikacijom, mogućnost održavanja, operativnost i sposobnost postizanja potrebne kvalitete gradnje. Ključne sigurnosne planove pregledava Lloyds Register radi usklađenosti s propisima.

Početni dizajn je dovršen, a sada je u tijeku faza razvoja osnovnog dizajna. Pojašnjavaju kako tijekom ove faze brodogradilište sklapa ugovore s različitim ključnim dobavljačima strojeva i opreme kako bi razvili integraciju tih strojeva i opreme s cjelokupnim dizajnom sustava. Oni razvijaju globalne strukturne nacrte za cijeli brod i proizvode finalizirane sigurnosne planove za službeno odobrenje od strane Lloyds Registera.

Svaki od planova se pregledava i odobrava za tehničku usklađenost sa specifikacijama, za održavanje, operativnost i kvalitetu. Nadalje, tijekom ove faze, Storylinesovi arhitekti interijera Tillberg Design iz Švedske dalje razvijaju svoj dizajn interijera u koordinaciji s brodogradilištem kako bi bolje definirali sve aspekte stambenih jedinica i javnih prostora.

Navode kako uskoro slijedi faza detaljnog dizajna tijekom koje će se odobreni osnovni projekt dalje detaljizirati kako bi se razvili radionički crteži koji će se koristiti u različitim odjelima brodogradilišta za izradu i konstrukciju broda.

MS Narrative; Render: Storylines

Milan Friganović ima znatno veće iskustvo nego je navedeno na njegovom Linkedin profilu

Na dio teksta o Milanu Friganoviću, njihovom jedinom menadžeru iz Hrvatske, ističu kako je njegovo iskustvo opisano na temelju njegovog Linkedin profila potpuno krivo interpretirano jer njegov Linkedin profil nije ažuriran.

Navode kako on ima opsežno iskustvo u izgradnji i obnovi putničkih brodova te je radio u mnogim brodogradilištima diljem Europe i Azije. Tvrde da on ima niz uspjeha i rezultata u zadnjih 25 godina, u kojima se specijalizirao za fazu razvoja hotelskih operacija za brodove za krstarenje od koncepta do prvog isplovljavanja s gostima.

Prilagodba projektnih nacrta njihovoj praktičnoj uporabi u brodskim operacijama, pregovaranje i sklapanje ugovora s podizvođačima i dobavljačima, uređenje interijera broda u dogovoru s glavnim projektantima te angažiranje uprave i posade broda samo su neka od područja u kojima ima iskustva.

Na komentar kako cijeli tim nije dorastao zadatku koji su postavili pred sebe kažu kako je netočan. Tvrde da je tim okupio neke od najpametnijih i najuglednijih profesionalaca u pomorskoj industriji koji su predani doprinosu dovršetku broda.

Uz osnovni tim od 35 profesionalaca u njihovom osoblju, tu su i mnogi drugi izvođači i partneri uključeni u projekt. Nabrajaju kako su to Tillberg Design, Lloyd’s Register, Gelen Marine, DL Services, Bluetech, Kongsberg i Vikand.