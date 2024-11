Strojevi u pogonu u Vrginmostu više ne rade, ali zagađivanje nije prestalo – curi mulj

Čini se da stanovnici Vrginmosta i Gvozda mogu odahnuti. Phaten Plastic Recycling odnio je strojeve i čini se da će se povući nakon što im je ukinuta dozvola za gospodarenje otpadom. No, to ne znači da je zagađivanje gotovo. Mulj i otpadne vode iz bazena ispustili su u okoliš pogona.

Nakon više mjeseci prosvjeda i prijava protiv pogona tvrtke Phaten Plastic Recycling u Vrginmostu u općini Gvozd, on je pred potpunim zatvaranjem. Strojevi kojima se obrađivala, ali i talila plastika više nisu tamo, no određena količina otpada ostala je u pogonu. Zadnji radnici sadržaj bazena s otpadnim vodama i muljem ispustili su u okoliš.

Lokalna aktivistica Maja Turniški posljednjih mjeseci predvodi borbu protiv zagađivača uz podršku Zelene akcije. Za Forbes Hrvatska sada ističe kako se prema elaboratu na osnovu kojeg je pogon dobio dozvolu te otpadne vode i mulj moraju posebno zbrinuti, a ne ispuštati u okoliš.

Fotografije koje nam je ustupila pokazuju kako su oni ispušteni na tlo u krugu tvornice.

Inspekcija je u svibnju utvrdila da Phaten iz internog sustava u sustav javne odvodnje ispušta otpadne vode bez vodopravne dozvole, zbog čega je izdan prekršajni nalog; Foto: Stop Phaten Plastic Recycling

Gvozd neće provjeriti je li zrak zagađen

Državni inspektorat poslao je očitovanje Odboru za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora koji vodi Dušica Radojčić. U očitovanju koje potpisuje glavni državni inspektor Andrija Mikulić ističe se kako su ranije proveli više nadzora. U njima je utvrđeno kako je Phaten skladištio otpad u većoj količini od one koja im je dozvoljena. Osim toga nisu proveli postupak ukidanja statusa otpada za granulat i mljevenac koji nastaju obradom otpadne plastike te su odbacili otpad u okoliš.

Iz tih razloga podnijeli su zahtjev na osnovu kojeg je Sisačko-moslovačka županija 2. srpnja donijela rješenje o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom koje je postalo izvršno 18. rujna 2024. godine.

Prema izjavama lokalaca, DIRH nije utvrdio sve prekršaje, pa primjerice nikad nije dokazano da se u pogonu talila plastika što je povremeno izazivalo nesnosni smrad u krugu pogona. Analiza zraka utvrdila bi koliko je on zagađen, no do nje neće doći. DIRH je odluku o mjerenju onečišćenosti prepustio općini Gvozd, koja je neće provesti uz obrazloženje da je Phatenu ukinuta dozvola za gospodarenje otpadom.

Zelena akcija krajem prošlog tjedna od DIRH-a je zatražila temeljiti nadzor sanacije svih šteta koje je Phaten prouzročio u Vrginmostu. To uključuje štete od rada tvornice, ali i one od nestručne sanacije. Traže da se sanira šteta, okoliš vrati u prvobitno stanje i odgovara za narušeno zdravlje mještana i mještanki.

Upozoravaju i kako treba pratiti svaki sljedeći potez ove tvrtke, kako se ne bi dogodilo da nastave s lošom praksom u Hrvatskoj ili izvan nje.