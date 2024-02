Trgovci plinom u Hrvatskoj: Američka odluka o LNG-u mogla bi prouzročiti rast cijena

“SAD treba ići korak dalje i trajno obustaviti dozvole za nova postrojenja”



Zelena akcija Hrvatske je pak u srijedu 31. siječnja održala prosvjed pred zgradom američkog veleposlanstva u Zagrebu uz poruku da američka administracija mora ići korak dalje i trajno obustaviti dozvole za nova postrojenja za izvoz LNG-a.

Jedna o dporuka s transaprenata je bila kao razglednica s natpisom: “Bidene, pozdrav iz Hrvatske, frack off! STOP LNG”. Dio te poruke je igra riječi i aludira na to da se većina američkog plina vadi metodom frakiranja koja je u Hrvatskoj zabranjena 2021. godine.

“Naša je Vlada pomalo dvolična jer je ‘kod kuće’ zabranila metodu čija je višestruka štetnost za ljudsko zdravlje i okoliš dokazana, dok nema problema s uvozom plina koji se na taj način vadi u SAD-u i tamo ugrožava ljude”, stoji u priopćenju Zelene akcije koja se protivi i proširenju krčkog terminala. Smatraju da je to “nepotrebna i dugoročno skupa investicija, posebno jer je SAD, kao najveći izvoznik ukapljenog plina upravo pauzirao dozvole za nove izvozne terminale”.