U Puli imaju plan kako rješavati stambeno pitanje preko neprofitnih zadruga

Odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u Puli je u fazi javnog savjetovanja, a jedna od njih je pravo građenja za stambene zadruge uz simboličnu naknadu. Za FORBES Hrvatska o tome govori Ivan Vadanjel, upravitelj zagrebačke Zadruge Otvorena arhitektura, koja se bavi modelom dostupnog i priuštivog stanovanja putem stambenih zadruga, a u Puli namjerava sudjelovati u organiziranju radionica za građane

Neprofitne zadruge će se u Puli preko javnog natječaja moći upustiti u gradnju stambenih zgrada na gradskom zemljištu i to, po svemu sudeći, s rokom prava građenja do 99 godina uz plaćanje simbolične naknade.

To je jedan od prijedloga za rješavanje stambenog pitanja u tom istarskom gradu i upravo je u javnom savjetovanju, a potom ide na Gradsko vijeće. Kako pak stambenih zadruga na području Pule još uvijek nema, planiran je i skori javni poziv za edukacije, odnosno radionice za građane o takvom modelu, kaže nam Ivan Vadanjel iz zagrebačke Zadruge Otvorena arhitektura. Po svemu sudeći, to bi se moglo dogoditi početkom iduće godine, te bi, očekivano, radionice trebale pobuditi i interes za osnivanjem prve stambene zadruge.

Doživotno stanarsko pravo i može se naslijediti

U tom modelu građani se udružuju i zajednički vode proces izgradnje stambene zgrade u kojoj namjeravaju živjeti. Izgrađena zgrada je u vlasništvu zadruge, a njezini članovi upravljaju imovinom koja je vlasništvo zadruge te imaju pravo korištenja stambenih i zajedničkih prostora u skladu s ugovorom. Stanarsko pravo je doživotno, s mogućnošću nasljeđivanja, stoji u obrazloženju mjere koje je objavio Grad Pula. Vezano za same troškove izgradnje, oni su smanjeni zbog niske (sufinancirane) naknade za pravo građenja, „što rezultira i priuštivim stanovanjem. Na taj način nema profita za investitora te su stambene zgrade mnogo jeftinije nego što bi to bilo na tržištu“, objašnjava se.

Popust na naknadu 50-99 posto



U nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji Grada Pule, koji je do 23. listopada u javnom savjetovanju, stoji da se početna naknada za pravo građenja za stambene zadruge utvrđuje „na temelju tržišne naknade utvrđene procjembenim elaboratom ovlaštenog sudskog vještaka, a ista se smanjuje na osnovu kriterija za bodovanje, pa potencijalni korisnik može ostvariti popust 50-99 posto“. Revalorizacija tržišne vrijednosti naknade za pravo građenja radit će se, predloženo je, svakih pet godina od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.

Zadruzi Otvorena arhitektura kojom upravlja Vadanjel jedno je od primarnih područja interesa upravo kreiranje i realizacija takvog modela dostupnog i priuštivog stanovanja putem stambenih zadruga, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Stoga su trenutačno u ulozi neformalnih konzultanata za pulski model, sa zagrebačkom Zadrugom za etično financiranje, a već nekoliko godina zajedno rade i na pripremi prvog projekta u Križevcima, gdje se planira rekonstrukcija zgrade bivše vojarne u stambenu zgradu za članove zadruge. U Puli je, za razliku od toga, zamišljeno da se kreće od „nule“, što znači da bi zadruga sama gradila stambenu zgradu.

Objavljeno je da će se građevinska zemljišta namijenjena za realizaciju te mjere utvrđivati godišnjim planom upravljanja imovinom u vlasništvu grada, koji se donosi u studenome, ali iz ureda gradonačelnika Pule Filipa Zoričića nismo dobili odgovor na pitanje koja zemljište konkretno namjeravaju staviti na raspolaganje za prvi zadružni stambeni projekt.

Oblik javne stanogradnje

Inače, iako bi stambene zgrade izgrađene na gradskom zemljištu bile u vlasništvu stambenih zadruga, to se ipak smatra javnom stanogradnjom, kako je prezentirano u rujnu na konferenciji za novinare u Puli, jer nema mogućnosti otkupa stana, a grad ima nadzor nad zadrugom kroz sudjelovanje u nadzornom odboru.

Prema saznanjima našeg sugovornika, Pula je najdalje odmakla u pripremi dokumentacije za takve projekte stambenih zadruga, ali kaže da su se pokrenuli i u Zagrebu. “Prilagodba dokumentacije ide dosta sporo, a čeka se i Nacionalna stambena politika“, dodaje. (U prezentaciji dugo najavljivane Nacionalne stambene politike RH do 2030. godine, koju je 18. listopada održao ministar Branko Bačić, spominje se i poticanje djelovanja neprofitnih stambenih zadruga te izmjene Zakona o zadrugama, ali sam dokument još uvijek nije objavljen, pa se ne znaju detalji.) Što se tiče Križevaca, o čemu je FORBES Hrvatska već pisao, Vadanjel kaže da je projekt zaokružen te se razmatra način financiranja – preko kreditne linije za priuštivo stanovanje Hrvatske banke za obnovu i razvoj, koja se očekuje do kraja godine, ili pak preko bečkog fonda Erste social finance.

U Puli samo za mlade

Zanimljivost vezana uz pulske mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja je što su one zamišljenje isključivo za mlade do 41 godinu starosti (preduvjet je da oni nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu zadovoljavajući stambeni prostor ili građevinsko zemljište kojima mogu u potpunosti riješiti svoje stambeno pitanje, a zadovoljavajućim stambenim prostorom se smatra stambeni prostor koji za samca iznosi minimalno 35 četvornih metara, a za svakog sljedećeg člana obitelji povećava se za 10 četvornih metara). Vadanjel napominje da stambeni model koji zagovara njegova zadruga ipak više ide za tim da to bude „intergeneracijsko pitanje“, no Pula se usmjerila prema modelu za mlade.

Osim za zadruge, pravo građenja se kao mjera predviđa i za mlade obitelji, što znači da bi na zemljištu u vlasništvu Grada Pule u trajanju do 99 godina i uz simboličnu naknadu mogle graditi kuće, a postojala bi mogućnost otkupa nakon 10 godina. Kako je najavljeno, radi se o parceliranju velikih građevinskih zemljišta u vlasništvu Grada u svrhu gradnje obiteljskih kuća na nekoliko lokacija.