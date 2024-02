U Švedskoj najavljuju uspjehe, a u Hrvatskoj programerima nisu isplatili plaće

Bivši zaposlenici IT tvrtke EPTI Factory frustrirani su nakon što im nisu isplaćene dvije plaće i otpremnine. Kažu kako im je vodstvo prikazivalo lažno stanje u kompaniji, a zbog njihovog propusta nisu mogli dobiti ni novac od Agencije za osiguranje radničkih tražbina.

IT firme koje propadnu i ne isplaćuju plaće iznimno su rijetke u Hrvatskoj, no upravo to dogodilo se firmi EPTI Factory. Riječ je o švedsko-njemačkoj firmi koja je imala podružnice u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama koje je Forbes Hrvatska dobio od nekoliko bivših zaposlenika hrvatskog EPTI Factoryja, problemi su počeli početkom 2023. godine kad je 10 do 20 posto zaposlenih (izvori nisu dali isti odgovor o točnom postotku, op.FH.) dobilo otkaze. To samo po sebi nije bilo toliko problematično, jer je niz IT firmi u 2023. godini dijelio otkaze, ali jedan od bivših zaposlenika s kojim je Forbes Hrvatska razgovarao zamjera tvrtki što je vijest stigla odjednom bez ikakve pripreme.

Menadžment tvrdio da je stanje u firmi dobro

Bivši zaposlenici još problematičnijim smatraju i to što su ljudi koji nisu dobili otkaz bili snažno ohrabrivani porukama menadžmenta o jednokratnom otpuštanju i općenito dobrom stanju u firmi. Kažu kako su nakon toga uslijedila dva mjeseca tijekom kojih plaća nije isplaćivana, a nakon toga su u travnju 2023. godine podijeljeni novi otkazi. Sugovornici kažu kako njima osim plaća do danas nisu isplaćene ni otpremnine.

Nakon travnja, administracija i menadžment tvrtke i dalje su se obavljali, pa je za pretpostaviti da otkazi nisu odmah podijeljeni baš svima.

Jedan od Forbesovih sugovornika EPTI-ju zamjera i to što su propustili prijaviti stanje u firmi Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, zbog čega zaposlenici nisu mogli ostvariti čak ni minimalna prava.

Prema sudskom registru, kao direktor tvrtke u Hrvatskoj bio je naveden Arli (Charles) Mujkić, koji je inače CEO i član Upravnog odbora tvrtke u Švedskoj i Njemačkoj. Osim njega, u registru su kao prokuristi navedeni Sanin Mujkić, Dalila Kadić i Nikola Pongrac. Međutim, zaposlenici kažu kako je kao CEO tvrtke u Hrvatskoj nastupala Antonela Mamuća, a kao CTO Mario Vučković. Halida Mujkić, supruga Arlija Charlesa Mujkića, bila je na čelu ljudskih resursa.

63 neisplaćene plaće

Forbes Hrvatska Antonelu Mamuću upitao je misli li da je tvrtka mogla poduzeti nešto kako bi isplatila plaće unatoč nezavidnoj situaciji. Ona tvrdi kako su prema informacijama koje je imala na raspolaganju poduzelo sve što je bilo moguće da plaće što manje kasne odnosno da se u konačnici isplate. Osim bivših zaposlenika, podaci na portalu CompanyWall.hr također potvrđuju kako plaće nisu isplaćene. Tvrtka EPTI Factory (koja je u rujnu promijenila vlasnika te je preimenovana u Marpromex, op.FH.) trenutno u blokadi te ima 63 neisplaćene plaće i porezni dug u visini 79.106 eura. Isti broj naisplaćenih plaća navodi se u tablici Porezne uprave (PDF). Prema njoj, EPTI nije isplatio 25 plaća u travnju, 25 u svibnju i 13 u lipnju.

Na pitanje o tome koliko je kao CEO imala utjecaja na donošenje odluka i na komunikaciju sa zaposlenicima te je li jedno i drugo kvalitetno odrađeno, Mamuća pojašnjava kako je u razdoblju prije nego je napustila tvrtku imala tranzicijsku ulogu tijekom koje se u konačnici trebala formalizirati kao CEO, no to se nije dogodilo iz višestrukih razloga. Tvrdi kako je iskoristila sav utjecaj koji je imala u to vrijeme kako bi maksimalno kvalitetno radila u interesu tvrtke i svih svojih kolega.

Iako je nastupala kao CEO, kaže kako nema nikakvih informacija o kasnijoj prodaji tvrtke.

Bivši zaposlenici tvrde kako je ista sudbina zadesila i EPTI Factory tvrtke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i jedan (doduše anonimni) zapis na platformi Joberty, u kojem se navodi kako je jednog dana više od polovice firme dobilo otkaz nakon brojnih uvjeravanja da je sve u redu. Dva do tri tjedna kasnije, otkaz je dobio i ostatak tvrtke u Srbiji, navodno također bez isplate plaća.

Švedsko-njemački EPTI nastavio je poslovanje, pri čemu je u prosincu promijenio ime u oodash. U objavi koju na stranicama tvrtke potpisuje Arli Mujkić, navodi se kako tvrtka ulazi u novo poglavlje s novim imenom koje pojašnjava veze tvrtke s novim strateškim smjerom unutar primjenjive umjetne inteligencije. U objavi tvrdi i kako oodash ima golem potencijal s jedinstvenim proizvodom.

Mujkić: Prodali smo i tri tvrtke u Švedskoj

Forbes Hrvatska Mujkiću je poslao nekoliko pitanja vezanih uz slučaj povlačenja tvrtke iz Hrvatske. Na pitanje o tome kad je shvatio da postoje financijski problemi koji će rezultirati prodajom ili zatvaranjem tvrtke nije odgovario konkretno, nego je podsjetio kako je niz tvrtki u prvoj polovici 2023. godine bilo pogođeno stanjem svjetske ekonomije.

Na pitanje o tržištima u kojima su zaposlenici imali sudbinu sličnu ovoj u Hrvatskoj odgovara kako su zbog stanja svjetske ekonomije bili prisiljeni pivotirati, odnosno prilagođavati poslovni model. To je rezultiralo zatvaranjem njihove poslovne jedinice za usluge u drugom tromjesečju, što je utjecalo na “lokalne podružnice” i tri švedske tvrtke koje su prodane. Svi otpušteni zaposlenici bili su u servisnim tvrtkama.

Tvrdi kako po pitanju plaća zaposlenih u Hrvatskoj nisu mogli napraviti više od onog što su poduzeli, dok za budućnost kompanije u Švedskoj i Njemačkoj kaže kako nje nije bilo s obzirom na to kako su ranije bile postavljene, ali je ima uz fokus na Software-as-a-Service poslovni model i umjetnu inteligenciju, s naglaskom na područja poslovne inteligencije (BI) i sigurnosti podataka (GDPR).