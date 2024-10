Uskoro odluka hoće li kupac Name morati preuzeti zaposlenike, poslovanje i zalihe robe

Odluka o posebnim uvjetima prodaje Name trebala bi biti donesena 7. studenog na novoj skupštini vjerovnika koju je Trgovački sud u Zagrebu sazvao 7. studenoga

Nekretnine Name u Ilici i na Kvaternikovom trgu još nisu stavljene u prodaju kako je bilo zamišljeno kada je krajem prošle godine Trgovački sud u Zagrebu naložio da se do rujna treba donijeti odluka o njihovoj prodaji.

Sud je tom prilikom utvrdio kako je zahtjev Croatia osiguranja za suđenje u razumnom roku osnovan te odredio da se donese odluka o unovčenju stečajne mase – zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu. Listopad se bliži kraju, a odluka o uvjetima kako će se prodati navedene nekretnine još nije donesena.

Skupština vjerovnika Name bi trebala 7. studenog donijeti odluku hoće li kupac nekretnina biti obvezan preuzeti zaposlenike, poslovanje i zalihe robe. Nastavak je to debate koja se na prošloj skupštini u rujnu raspravljalo čak šest sati.

Uoči te skupštine najveći razlučni vjerovnici Name – Croatia osiguranje i država Trgovačkom sudu u Zagrebu dostavili su podneske u kojima navode kako se ne slažu s modelom prodaje koji je predložio stečajni upravitelj Name Damir Mikić.

Njegov je prijedlog bio da se robne kuće prodaju zasebno, u dva odvojena postupka te da se kupac obveže na preuzimanje svih 290 radnika i preuzme poslovanje s njima na minimalno dvije godine. Predloženo je da se zgrada u Ilici, koja je uknjižena u tri zasebne čestice, proda na javnoj dražbi, dok bi se zgrada na Kvaternikovu trgu prodavala prikupljanjem i otvaranjem ponuda.

Iz Croatia osiguranja u podnesku su se usprotivili takvom načinu jer “nije razvidno hoće li se prodajom ovih nekretnina namiriti razlučni vjerovnici ili se nekretnine prodaju kupcu opterećene s razlučnim pravima”. Također, naveli su kako im nije prihvatljivo da se robne kuće prodaju kao gospodarske cjeline s radnicima i poslovanjem, već isključivo kao nekretnine.

Prošlo je gotovo 24 godine otkako je otvoren stečaj nad Namom, a Croatia osiguranje cijelo to vrijeme čeka na namirenje svojih potraživanja od 1,4 milijuna eura bez kamata.

Drugi najveći razlučni vjerovnik Name, Ministarstvo gospodarstva, upozorilo je uoči Skupštine kako na jednoj od nekretnina postoji sudska zabilježba privremene zabrane raspolaganja ili otuđenja. Nekoliko dana prije toga, država se očitovala da nije suglasna s time da se zgrada, dvorišta, vrt i perivoj Name u Ilici 4, 6 te zid u Radićevoj ulici 1 prodaju na zajedničkoj javnoj dražbi.

Nakon skupštine stečajni je upravitelj izvijestio kako je odlučeno da se nekretnina na Kvaternikovu trgu zasad ne prodaje dok se ne obave konzultacije. Država smatra kako na toj nekretnini ima založno pravo iako ono nije upisano u zemljišnu knjigu.

Javnost je tada još jednom imala priliku čuti kako se najveći razlučni vjerovnici ne slažu se s time da bi kupac trebao preuzeti radnike i poslovanja na dvije godine.

Ipak, Trgovački sud je 19. rujna objavio rješenje o prodaji dvije od tri nekretnine Name u Ilici. Riječ je o zgradama na adresama Ilica 4 i 6 na kojima je upisano razlučno pravo Croatia osiguranja i države. Njihova je vrijednost procijenjena na gotovo 22 milijuna eura, ali to je još podložno promjeni s obzirom na to da će se vrijednost nekretnine utvrditi naknadnim sudskim zaključkom.

Dvorišna kuća u Radićevoj 1 nije stavljena na bubanj tim rješenjem u kojem se navodi i kako će se uz nekretnine prodavati i roba na policama te inventar čije će se vrijednosti utvrditi na sljedećoj skupštini vjerovnika. Također, u tom se rješenju, navodi i obveza kupca da preuzme poslovanje i zatečene radnike te nastavi poslovanje.

Nama je u rujnu imala 285 zaposlenika, od kojih 122 rade u robnoj kući u Ilici, a njih 83 na Kvaternikovu trgu. Preostalih 80 zaposleno je u zajedničkim komercijalnim poslovima – marketingu, financijama i računovodstvu, ostalim službama i uredu stečajnog upravitelja.

Prema posljednjem izvješću stečajnog upravitelja, stanje zaliha robe početkom rujna u obje robne kuće iznosi, prema nabavnim vrijednostima, 5,85 milijuna eura, vrijednost kupljene robe iznosi 2,42 milijuna eura, a robe u komisijskoj prodaji 3,43 milijuna eura.