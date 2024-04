Uzeti franšizu ili krenuti od nule? Razgovarali smo s pionirom franšiznog poslovanja u Hrvatskoj

Neke od najpoznatijih svjetskih kompanija posluju kroz franšize. Najveće franšize su lanci brze prehrane, poput McDonald’sa, Subwaya, Dominosa ili Burger Kinga. No, nisu samo restorani posao koji se može franšizirati, pa tako među najvećim franšizama nalazimo i globalnu agenciju za nekretnine RE-MAX ili dostavne službe UPS Store. O funkcioniranju franšiza razgovarali smo s Andrijom Čolakom, poduzetnikom koji je nedavno osnovao i Burzu franšiza

I u Hrvatskoj sve češće možemo vidjeti otvaranje raznih stranih franšiza, ali imamo i primjere hrvatskih poduzetnika koji su počeli nuditi franšize svojih poslovnih pothvata i neki od njih su prilično uspješni.

Kako funkcioniraju franšize u razgovoru za FORBES Hrvatska pojasnio je Andrija Čolak, suosnivač lanca brze prehrane Surf ‘n Fries, koji je pretvoren u franšizu, te sada posluju na oko 40 lokacija diljem svijeta. Nakon tog uspjeha Čolak je pokrenuo konzultantsku tvrtku koja pomaže svima koji bi također htjeli franšizirati svoje poslovanja. Uz to, nedavno su pokrenuli i Burzu franšiza. Radi se o internetskoj stranici, koja osim informacija o franšiznom poslovanju, ima i pregled konkretne ponude franšiza – trenutno njih oko 90.

Kupnjom franšize ulaže se u dokazani poslovni model

Čolak, pojašnjavajući prednosti kupnje franšize, kaže da je pokretanje vlastitog posla uzbudljivo, ali isto tako i poprilično rizično. S druge strane, kupnja franšize donosi osjećaj sigurnosti i stabilnosti zahvaljujući već dokazanom poslovnom modelu.

“Zamislite da ulazite u kuhinju kako biste napravili složen desert. S jedne strane, možete pokušati sami, bez recepta, nadajući se najboljem. S druge strane, imate jasne upute Michelinovog chefa, zajedno s već pripremljenim svim potrebnim sastojcima. Kupnja franšize je poput odabira drugog puta: dobivate dokazani “recept” za uspjeh, koji je već isprobao netko drugi i s kojim ne morate nagađati. Statistike su na vašoj strani – prema nekim izvješćima, 90 posto franšiza uspijeva u prve dvije godine, u usporedbi s samo 20 posto novootvorenih poduzeća. To je jasna prednost koja dolazi s kupnjom franšize”, pojašnjava Čolak.

Primatelj franšize dobiva brand i vizualni identitet, know-how i podršku, što rezultira manjim rizikom ulaganja. Pojasnio je i razlike između kupnje franšize velikih brendova, poput McDonald’sa i manje poznatih brendova koji se tek probijaju na globalnu scenu.

“Biste li uložili 100 tisuća eura u nešto što ima 20 posto šanse za uspjeh ili 80 posto šanse za uspjeh – eto toliko je jednostavno. Pojava novih franšiznih sustava je uobičajena stvar i jako dobra za tržište općenito jer novi brendovi obično puno bolje rezoniraju sa novim generacijama kupaca i novim trendovima. Sto se tiče velikih brendova poput spomenutog, tu su karte već podijeljene i tržište jednostavno traži što je novo i perspektivno. Također jedna od prednosti kupnje franšize koja je nova na tržištu je i to sto su uvjeti puno fleksibilniji i prilagodljiviji nego u velikim sustavima”, kaže Čolak.

Upozorava da treba biti oprezan prilikom kupnje franšize, odnosno provjeriti koliko je koncept zaista uspješan na tržištu.

“Kada je riječ o franšiziranju, dokazani uspjeh je kralj. Ako brend nema vlastite uspješne jedinice, kako možemo biti sigurni u njegovu izvedivost? Prodaja samo ideje, bez konkretnih dokaza o uspjehu, meni se čini kao prodaja magle. Dakle, ako razmišljate o ulaganju, tražite brendove koji imaju jasne dokaze o uspjehu i koji su već postigli rezultate na tržištu. Tražite brendove koji su transparentni i jednostavni za shvatit, sve ostalo izbjegavajte u širokom krugu. Dat ću primjer iz SAD-a gdje je zbog prodavanja magle u franšiznom svijetu tijekom 60-ih, 1977. donesen zakon o franšiziranju gdje svaka franšiza mora imati Franchise Disclosure Agreement čime se izbjeglo kupovanje mačka u vreći i postigla transparentnost. Osobno mislim da kod nas nema potrebe za regulacijom tog tipa jer je dovoljno ipak malo razmisliti vlastitom glavom prije investiranja”, kaže Čolak.

Kada biznis pretvoriti u frenšizu?

S obzirom na to da Čolak ima i vlastito iskustvo pretvaranja biznisa u franšizu, upitali smo ga, iz perspektive poduzetnika, kada je pravi trenutak za takvu odluku.

“Naš rani skok u svijet franšiza bio je kao odlučivanje da se sudjeluje u maratonu sa samo nekoliko tjedana treninga. Iako smo imali snažan početak zahvaljujući prvom objektu u Rijeci koji je bio “hit”, no općenito je mudrije pričekati da se izgradi jača “kondicija” – ili u ovom slučaju, zdrava profitabilnost i stabilnost poslovanja – prije nego što se prihvati takav izazov. No, kao i u maratonu, ključno je znati pravo vrijeme za ubrzanje, jer ako previše čekate, mogli biste propustiti priliku. U suštini vjerujem da je najbolji trenutak kad je brand star dvije do četiri godine i na valu je trenda, tada treba krenuti pripremati franšizu”, kaže Čolak.

Surf ‘n’ Fries u Rijeci Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Što se tiče Surf n’ Friesa, Čolak kaže da su zadovoljni time što su postigli, iako im je pandemija koronavirusa nanijela veliku štetu, jer je dio kupaca njihove franšize bio vezan uz masovna događanja, koja su tada bila zabranjena.

“Imati brend koji postoji već 15 godina, u svijetu malih food and beverage brendova, gotovo je čudo. Iz jedne Rijeke i 27 četvornih metara prostora do oko 60 objekata na pet kontinenata je bilo van pameti nikako ispod očekivanja. Koncepata poput našeg je bilo na stotine, ali nitko nije krenuo franšizirati i tu je razlika. Pandemija COVID-19 bila je težak udarac, zatvarajući mnoge naše franšize koje su ovisile o event industriji. No, pokazali smo otpornost i sada se polako vraćamo na scenu, s novim tržištima poput Saudijske Arabije na vidiku. Put nije uvijek lak, ali strpljenje i prilagodljivost ključni su za uspjeh u franšiznom svijetu. Također, ključ uspjeha svake franšize su franšizeri kojima beskrajno hvala što su bili uz brand i u nesnosno teškim vremenima. Mnogi naši franšizeri su pokazali nevjerojatnu strast prema brandu i gurali su inovacije kojih se niti mi nismo sjetili, to je još jedna prednost franšiziranja”, kaže Čolak.

Poneke, čak i poznate franšize, ne uspiju

No, franšize ponekad i ne uspiju. Imali smo prilike vidjeti čak i neke globalno poznate brendove, koji su u Hrvatsku stigli kao franšize, pa nisu uspjeli.

“Neuspjeh u franšiznom svijetu često se može pripisati lošoj komunikaciji i nedostatku informacija. Davatelji franšize i kupci moraju jasno razumjeti što se od njih očekuje i realno sagledati svoje kapacitete. Moj savjet? Ako kupujete, razgovarajte s trenutnim franšizerima, upijajte njihova iskustva i budite iskreni prema sebi o svojim financijskim i poslovnim mogućnostima. Franšiza nije samo poslovna prilika; to je putovanje koje zahtijeva posvećenost, strpljenje i puno rada. Također bez obzira na to što se radi o franšizi prvih godinu dvije ćete morati jako zapeti da uspijete, nemojte se zavaravati da ste kupnjom franšize kupili stroj koji proizvodi novac za vas”, zaključuje Čolak.