Vlada tvrdi da oko Petrokemije drži stvari pod kontrolom, stiže li u Zagreb turski većinski vlasnik?

Buri koja se digla oko vlasničkih odnosa i dokapitalizacije kutinske Petrokemije – gdje je proizvodnja mineralnih gnojiva napokon pokrenuta u rujnu – Vlada je u srijedu 23. listopada odlučila spriječiti široki prolaz u političke vode.

Na telefonskoj je sjednici Vlada donijela, naime, mišljenje kojim obrazlaže zašto Sabor treba glatko odbiti zahtjev 16 zastupnika da se osnuje istražno povjerenstvo radi utvrđivanja propusta Vlade i drugih državnih institucija u zaštiti nacionalnih interesa i udjela u vlasništvu RH.

„S obzirom na aktivnosti koje se provode u cilju održanja reprezentativnosti i prava Republike Hrvatske u Društvu, Vlada Republike Hrvatske smatra kako bi osnivanje Istražnog povjerenstva ozbiljno ugrozilo započete aktivnosti (potencijalno i štetno za interese Republike Hrvatske) i otežalo postizanje započetih pregovora predstavnika Republike Hrvatske i turskih partnera“, objavila je Vlada u srijedu.

Pregopvori idu dalje

S druge strane, pozivajući se na neslužbene izvore, Poslovni dnevnik javlja da uskoro na razgovore s državom u Zagreb stiže jedan od vlasnika obiteljske grupacije Yildirim iz Turske. Hoće li to opet biti Robert Yildirim, suvlasnik i izvršni direktor, koji je prilikom preuzimanja većinskog paketa u Petrokemiji bio u Zagrebu i govorio o tome da bi željeli doći do 100-postotnog vlasništva, vidjet ćemo.

Podsjetimo, ljetos je ministar gospodarstva Ante Šušnjar vodio razgovore s Upravom Petrokemije kako bi u dokapitalizaciji te kompanije država zadržala 25 posto plus jednu dionicu – prijetilo je da to izgubi jer su turski suvlasnici, Yildirim grupa, uplatili veći iznos od očekivanog. Na koncu, 17. listopada je na Glavnoj skupštini usvojen dodatak na odluku o dokapitalizaciji prema kojoj Yildirim može umanjiti iznos svoje uplate.

Iz Vlade sada, praktički, kažu da štete oko nacionalnih interesa u Petrokemiji nema te da je „izvršena uplata temeljnog kapitala i predan je upis u sudski registar te će Uprava i Nadzorni odbor Društva u svojim odlukama pravilno reflektirati novonastalu izmjenu, te time Republika Hrvatska zadržava kontrolni paket od 25 % + 1 dionicu“. U četvrtak prijepodne promjene u vlansičkoj strukturi još nisu bile vidljive na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, pa država (CERP, Fond za financiranje razgradnje NEK-a, Janaf i Plinacro) i dalje ima 45 posto, a Yildirim preko tvrtke Terrra mineralna gnojiva 54 posto.

Također, kažu da su u intenzivnim pregovorima s turskim suvlasnicima oko sklapanja novog dodatka međudioničarskog ugovora „s ciljem poboljšanja i redefiniranja položaja, interesa i prava Republike Hrvatske“. To bi, smatraju, omogućilo „daljnju dugoročnu suradnju na partnerskim osnovama“, no detalje o tome kako to zamišljaju nisu iznijeli jer su pregovori u tijeku.

Nadzorni odbor odobrio umanjenje uplate Yildirima

Da je Nadzorni odbor Petrokemije već odobrio umanjenje uplate većinskog vlasnika Yildirim grupe u procesu dokapitalizacije u četvrtak je objavio Novi list, ali o tome na internetskim stranicama same kompanije zasad nema službenog traga.

Inače, Vlada je za svoje predstavnike koji će govoriti o razlozima odbijanja osnivanja istražnog povjerenstva na sjednici Hrvatskoga sabora odredila ministra gospodarstva Antu Šušnjara i državne tajnike Vedrana Špehara, Ivu Milatića i Gorana Romeka.

Dalija Orešković, saborska zastupnica DOISIP, u raspravi u Saboru je izjavila da iz dostupnih podataka proizlazi da će se proizvodnja u Petrokemiji uskoro ugasiti, a zastupnica SDP-a Kristina Ikić Baniček da postoji bojazan da će Petrokemija biti „logistički centar“, dok je ministar Šušnjar uzvratio, kako izvještavaju mediji, da se trenutno u Petrokemiji „vrlo intenzivno proizvodi gnojivo“ te da država zadržava petrokemijsku djelatnost, a da je moguće da će „s manje udjela imati više prava“.