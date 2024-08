Vujnovčeva tvrtka buši kod Slatine, najavljuje geotermalnu elektranu od 20 megavata 2028.

Nakon što je tvrtka iz sastava Enna grupe Pavla Vujnovca potpisala ugovor o ekploataciji geotermalne vode na 25 godina s mogućnošću produljenja na polju “Slatina 2”, Crosco je krenuo s bušenjem. Elektrana snage 20 megavata mogla bi najranije biti puštena u rad, objavili su, 2028. godine. To nije jedini Vujnovčev projekt u području geotermane energije, a ima i prijedloge za Vladu

Tvrtka u vlasništvu Enna grupe Pavla Vujnovca objavila je da je u srijedu 21. kolovoza počela s izradom “razradne bušotine” Podravska Slatina GT-6, na eksploatacijskom polju oko 15 kilometara od Slatine.

U pitanju je početak velikog projekta Geotermalna elektrana Zagocha (GTE Zagocha), koji je Enna 2022. godine preuzela od Dragana Jurilja, čija je planirana snaga 20 megavata, a s radom bi mogla početi najranije 2028. godine. Vrijednost investicije, objavljeno je, premašuje 140 milijuna eura. Jurilj je tu počeo s istražnim radovima prije dvije godine.

Bušenje do 5000 metara

Tvrtka koja sve to vodi, Geo Power Zagocha, sklopila je s Ministarstvom gospodarstva Ugovor o eksploataciji geotermalne vode na eksploatacijskom polju „Slatina 2“ na razdoblje od 25 godina s mogućnošću produženja, objavili su, a time je omogućeno izvođenje eksploatacijskih radova. Proizvodit će električnu energiju iz tople vode ispod same lokacije elektrane, a bušenje do čak 5000 metara dubine izvodi tvrtka Crosco.

“Nakon proizvodnje električne energije, a prije nego što se već korištena topla voda ohladi, ona bi se još jednom mogla iskoristiti i za potrebe lokalne zajednice – u staklenicima, plastenicima, sušarama, za uzgoj ribe, grijanje i drugo”, navodi s eu priopćenju objavljenom na internetskim stranicama Enna grupe.

Projekt u Babinoj Gredi



Enna je aktivna u još jednom geotermalnom projektu, koji je također 2022. godine preuzela od Dragana Jurilja, na eksploatacijskom polju Babina Greda 1, gdje su utvrđene rezerve geotermalnih voda, završila je istražnu fazu polja. Početkom ove godine je pak tvrtka Geo Power Babina Greda, kako su objavili, postala većinskim vlasnikom društva Geotermalni izvori i nositelj Istražnog prostora geotermalnih voda „Babina Greda 2“. Radovi na izradi istražne bušotine se očekuju početkom 2025. godine.

Ističu pritom da geotermalne elektrane u usporedbi s ostalim obnovljivim izvorima energije donose “najveća davanja državi i lokalnoj zajednici kroz najduži period budući da je životni vijek elektrane najmanje 40 godina. Njima se, naime, raspoređuje 5 posto prihoda od prodane električne energije, ali i fiksna naknada za zauzetost zemljišta. U konkretnom slučaju GTE Zagocha, radi se o godišnjim prihodima većim od 500.000 eura u slučaju države i općine te oko 300.000 eura u slučaju županije.”

Direktorica tvrtke Geo Power Zagocha Ivana Ivančić na eksploatacijskom polju Slatina 2 kod Čađavice, gdje je Crosco krenuo s bušenjem, Foto: Virovitičko-podravska županija/Kristijan Toplak

Bušotina Podravska Slatina GT-6, Foto: Virovitičko-podravska županija/Kristijan Toplak

Što poručuju Vladi vezano za nove projekte

Iznose i računicu po kojoj cijena realizacije geotermalne elektrane po 1 megavatu priključne snage iznosi više od 6 milijuna eura, dok je za solare to 600 tisuća eura po megavatu, a za vjetroelektrane 1,3 milijuna eura po megavatu.

Napominju da Hrvatska ima veliki potencijal u geotermalnoj energiji te da je trenutačno u razvoju 10-ak projekata i lani izdano pet novih dozvola za istraživanje geotermalnih voda, no ipak smatraju da postoje “zapreke koje trenutno priječe razvoj geotermalnih projekata“, što bi Vlada trebala ukloniti te osigurati premijski model poticanja.

“U suprotnome, zbog zahtjevnosti razvoja geotermalnih projekata, prije 2030. godine u Hrvatskoj uopće neće biti moguće proizvoditi struju iz geotermalnih izvora”, napisali su.