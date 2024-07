Zagreb na popisu gradova koje bi trebalo željeznicom izravno povezati s Bruxellesom

Europski gradovi puno su bolje povezani zrakoplovima nego vlakovima, zamjerka je međunarodne organizacije Greenpeace prijestolnici Europske unije. U studiji koju su upravo objavili predstavljaju da bi Bruxelles mogao imati željezničke linije s 28 gradova, ali ni polovica njih nije osposobljena

Bruxelles kao prijestolnica Europske unije nije dobro povezan izravnim vlakovima. Do njega se može doći iz samo 11 velikih europskih gradova od njih 44 koliko ih je obuhvaćeno velikim istraživanjem Greenpeacea.

“Nema izravne željezničke veze sa 61 posto gradova do kojih se može doći izravnim vlakom unutar 18 sati. Do sva 44 grada koja su bila obuhvaćena istraživanjem može se doći izravnim letom”, istaknuo je Greenpeace Belgija u svom izvješću, piše The Brussels Times.

Previše letova avionom

Iz Bruxellesa postoji 136 posto više izravnih letova nego izravnih vlakova do odredišta do kojih se može stići vlakom u roku od 18 sati, ustvrdili su iz te organizacije za zaštitu okoliša.

Porazan je i podatak kako se izravnim noćnim vlakom može doći samo do četiri glavna grada obuhvaćena istraživanjem – Berlin, München, Prag i Beč. A nijedan od njih ne vozi svakodnevno.

Greenpeace je naveo 17 gradova do kojih se iz Bruxellesa može doći izravnim vlakom unutar 18 sati koristeći postojeću željezničku infrastrukturu, među kojima je i Zagreb.

Prijedlozi noćnih vlakova

Uz glavni grad Hrvatske tu su i Barcelona, ​​Budimpešta, Birmingham, Bratislava, Edinburgh, Hamburg, Kopenhagen, Ljubljana, Madrid, Milano, Napulj, Rim, Stockholm, Valencia, Varšava i Zurich.

Prema studiji, gradovi koje bi svakako valjalo povezati s Bruxellesom jer se iz njih najviše leti za glavni grad Europske unije su Madrid i Barcelona, a slijede ih Milano i Ženeva. Istaknuli su i kako je među pet gradova iz kojih su najčešći letovi za Bruxelles i Rim, a iz tog bi talijanskog grada valjalo pokrenuti liniju noćnog vlaka, smatraju u Greenpeaceu.

Mapa noćnih vlakova u Europi, Izvor: Back-on-Track.eu Mapa noćnih vlakova u Europi, Izvor: Back-on-Track.eu Mapa noćnih vlakova u Europi, Izvor: Back-on-Track.eu

Sveukupno, studija je proučila 990 ruta između 45 velikih europskih gradova. Samo 12 posto tih ruta opslužuju izravni vlakovi, dok za izravne letove ta brojka raste na 69 posto.

Greenpeace je apelirao na Europski parlament da poveća broj izravnih željezničkih veza i ukine subvencije za zrakoplovstvo.

“Godinama je Europa prostirala crveni tepih za klimatski štetan zračni promet i obasipala ga poreznim olakšicama, dok vlakovi i željeznička infrastruktura i dalje trunu”, rekao je Joeri Thijs, glasnogovornik belgijskog Greenpeacea.