Zaratili Uprava i sindikat Varteksa: Je li štrajk ubrzao propast tvrtke?

Prva netočna tvrdnja: “Radnike je došao ohrabriti i Tomislav Rajković, koji je rekao da stečaj jest jedino rješenje, ali ne iz razloga koje je navodila Uprava. Štoviše. – Jedino je rješenje isključivo zbog razloga jer vlasnik nije imao dobru volju za nastavak proizvodnje u ovom obliku. Svojim su (ne)postupanjem donijeli odluku već ranije. Nisu napravili ništa da ne dođe do stečaja.”



Gospodin Tomislav Rajković nije došao ohrabriti radnike, niti je bio prisutan na sastanku s preko 300 radnika koji se održao u ponedjeljak u 11 sati. Došao je tek u 13h i odradio sastanak s petero ljudi koji su njegova politička interesna skupina.



Pravdao je svoj nedolazak drugim obavezama, a držimo da je stvarni razlog taj da on ima izrazito malu podršku radnika i da ne bi bio dobro primljen. Naime, velika većina radnika na sastanku bila je ogorčena na gospodina Rajkovića i izrazila je nezadovoljstvo njegovim djelovanjem.



Također, u toj gužvi njegovi ljudi počeli su djeliti na potpis punomoći koju su trebali potpisati radnici da ih g. Rajković zastupa u stečaju. Neki su potpisali bez da su i znali o čemu se radi, ali veliki broj njih je odbio potpisati nakon što su pitali i saznali da je to punomoć Rajkoviću. Neki su nakon toga i na mikrofon izjavili da ne žele da ih zastupa g. Rajković. Naime, ljudima nije niti pojašnjeno što im se daje na potpis.



Što se tiče stava Uprave na gospodina Rajkovića, u najteža dva mjeseca za radnike od kada Varteks postoji, niti jednom nije došao u Varteks. G. Rajković nam dođe kada se upale kamere.



Žalosno je da je ova uprava trebala tražiti pomoć drugih sindikata u pronalasku najboljeg rješenja za radnike, pogotovo kada radnici u najvećem broju na minimalnoj plaći redovito godinama izdvajaju za članarine iz kojih se plaća gospodin Rajković koji bi ih trebao zastupati.



Nejasno je na koji način je ova uprava mogla spriječiti stečaj. Također, u više navrata smo tražili g. Rajkovića da se aktivno uključi u poslovanje ako smatra da su druga rješenja moguća, ali je on svaki puta odbio takav prijedlog, jer valjda tada ne bi imao kome prigovarati.



Svojim davanjem potpore upravi za pokretanje ubrzanog stečaja radnici su i jasno odabrali suprotan put od onoga za koji je glasao sindikat, a u kojem bi mjesecima bili bez primanja.



Ovim putem sada ljubazno molimo g. Rajkovića da konačno prestane „pomagati“ Varteksu. Zbog svoje želje za samopromocijom već je nanio dovoljnu štetu društvu, ali i radnicima.



Druga netočna tvrdnja: “- Varteks je mogao biti spašen, samo da su za to imali volje. Uprava se prema nama ponašala kao da su vjerovnici, a ne vlasnici društva. Kruto i ružno. Inače, cijelo ovo vrijeme su nas optuživali jer smo izlazili u medije, prema čemu je ispalo da bi tvrtka opstala da nije bilo nas – govori za Jutarnji skupina radnika.”



Skupina radnika koja je dala ovu izjavu jest uska interesna skupina gospodina Rajkovića od svega petero ljudi, koja nema podršku radnika, već djeluju u u sklopu svojih, upitnih interesa. Ista ta skupina je između ostalog imala svoju ulogu u nadzornom odboru i odobravala odluke na štetu Varteksa u proteklih 20 godina. Članica te interesne skupine, u petak je glasala, u ime svih radnika protiv ubrzanog pokretanja stečaja (nije bila suzdržana) iako je bilo sasvim jasno da bi odgađanjem stečaja najviše izgubili upravo radnici. S radnicima se nije oko te odluke niti konzultirala, nego eventualno sa svojom uskom interesnom skupinom.



Uprava je stoga odlučila popričati s radnicima direktno, čuti što zaista misle, i izgleda da ta predstavnica sindikata i radnika nije govorila u ime niti jednog od preko tristo radnika u pogonu, nego u ime svoje ime i svoje interesne skupine.



Treća netočna tvrdnja: “Uprava Varteksa kroz cijelo je vrijeme krize prozivala banke, osobito HBOR, koji se kao domaća banka nije spreman naplaćivati sporijom dinamikom, da bi dio novaca stigao od prodaje vrlo vrijedne Varteksove imovine, a koja je, smatra se, jedini razlog guranja Varteksa godinama u stečaj, što se napokon i dogodilo. Radnici, kažu, ne znaju što se odvijalo na sastanku s bankama u svibnju jer, prvi put u mnogo godina, na sastanak nisu bili pozvani.



– Iako su iz banaka rekli da klijent, dakle Varteks, može na sastanak povesti i predstavnika radnika, Uprava se na to oglušila – kažu i vjeruju da se u pozadini stečaja Varteksa odvijala sasvim drugačija priča od one njima prezentirane.”



Netočno je da su iz banaka rekli da klijent može na sastanak povesti predstavnika radnika i da se uprava na to oglušila. Naravno da Varteks može povesti na sastanak koga želi, no na sastancima nije bilo predstavnika radnika budući da je tadašnja predstavnica radnika bila na bolovanju u vrijeme sastanka, a radničko vijeće Varteks tek 10. lipnja 2024. godine u Nadzorni odbor Društva imenovalo predstavnicu radnika Melitu Kliček. Dakle gđa Kliček je imenovana tek nakon sastanaka s bankama. Neovisno o tome, radnici su obavještavani o detaljima pregovora, a detalji su iznošeni i u medije. Prije toga je tadašnja predstavnica bila na bolovanju mjesecima. Sada se ta predstavnica radnika, gđa Kliček, koja tada nije bila niti imenovana, pita zašto nije bila pozvana na sastanak. Jučer u pogonu imali smo priliku vidjeti kakvu podršku radnika ima gđa. Kliček. Ona ima podršku samo dijela radničkom vijeća.

Na kraju, vjerujemo kako je g. Rajković ogorčen jer ova uprava direktno komunicira sa svim radnicima putem zajedničke WhatsApp grupe, a koja de-facto onemogućava ikakve manipulacije radnicima koje su do sada bile praksa.



Četvrta netočna tvrdnja g. Rajkovića iznesena u jučerašnjem dnevniku: Nakon što je u dnevniku prozvan da je štrajk uzrokovao blokade, g. Rajković je odgovorio da su radnici već bili prekinuli s radom prije štrajka, a da je on samo omogućio da to bude u sklopu zakonskog okvira.



Iznesena informacija je netočna. Radnici su radili do pokretanja štrajka ili bili na zakonitom prekidu rada. Tadašnja uprava je na mirenju predstavnike sindikata, g. Rajkovića i gđu. Kliček molila da se ne pokreće štrajk, i objasnili im da će nam štrajk vjerojatno pokvariti planove za dokapitalizaciju jer će svi vjerovnici pokrenuti ovrhe.



Ipak, unatoč izjavama da neće pokretati štrajk, prvi sljedeći radni dan, g. Rajković i gđa. Kliček pokreću štrajk, i nakon toga se pitaju zašto je nakon astronomskih blokada koje su uslijedile nestao interes za dokapitalizacijom i prozivaju vlasnike.



Bilo je tu još neistinitih tvrdnji iznesenih od iste interesne grupe, kao npr. da se slom tvrtke na sastanku predstavljao kao pobjeda i slično, što će opovrgnuti svaki radnik koji je prisustvovao sastanku.



Da je bilo po volji te interesne skupine predvođene g. Rajkovićem, Varteks ne bi krenuo u ubrzani stečajni postupak, nego bi se radnike dovelo u situaciju da su opet mjesecima bez primanja, a samo kako bi netko opet mogao mahati tablom pred kamerama i predstavljati se kao borac za radnike, te tako opravdavati članarine koje su godinama ubirane od tih radničkih minimalaca.



Srećom, Uprava je počela komunicirati direktno s radnicima, tako da taj scenarij nećemo gledati.