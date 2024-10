Zašto Hrvoje Bujas više neće voditi Glas poduzetnika i kakav će biti budući smjer udruge?

Hrvoje Bujas, dugogodišnji lider udruge Glas poduzetnika, koja se uz HUP i HGK profilirala kao udruga koja malo žešće i otvorenije reagira na sve pojave na hrvatskoj gospodarskoj i političkoj sceni, najavio je odlazak s čelnog mjesta u objavi na svom Facebook profilu, a to je odmah pokrenulo nagađanja je li došlo do nekih turbulencija među osnivačima udruge, prije svega na liniji Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin, ali obojica negiraju da se zbilo išta što bi dovelo u pitanje budućnost udruge

“Onog momenta kad ti određena pozicija postane uteg u tvom osobnom razvoju, kao i u širenju i jačanju nekih svojih afiniteta, onda je vrijeme za ići dalje, vrijeme za nove i drugačije stvari, a zatvaranje određenih poglavlja u zivotu.”, započeo je svoju objavu Hrvoje Bujas, poduzetnik koji je na čelnom mjestu Glasa poduzetnika nešto manje od pet godina. Konstatirao je da mu nije bilo lako donijeti taj potez, da će učiniti sve što treba da bi ono što je prethodno stvarao moglo “rasti i napredovati dalje”, da je za njega “vrijeme za nove stvari i nove izazove”, ali je nedvosmisleno završio rečenicom da je njegov put “na čelu jedne od najjačih udruga došao do kraja”.

Udruga osnovana u vrijeme koronakrize

Glas poduzetnika su osnovali Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin 2022. godine nakon što su neformalno istupali i upozoravali na niz problema poduzetnika – posebno onih koji nisu bili umreženi s državnim strukturama – zbog uvođenja različitih mjera u vrijeme koronakrize, ali i nekonzistentnosti državnih vlasti i nejasnih kriterija po kojima su mjere donesene, te su mnogi poduzetnici u kratkom roku završili “na koljenima”. No, i nakon koronakrize Glas poduzetnika je nastavio nastupati te su postali poznati po tome da su mnogo direktnije i konkretnije upozoravali na poteze vlasti koje su smatrali nepovoljnima ili pogrešnima za hrvatsku poduzetničku klimu, od dviju drugih asocijacija poduzetnika, HUP-a i HGK. Uoči prošlih parlamentarnih izbora bili su prilično angažirani oko analize programa koje su nudile stranke, a spekuliralo se i o tome da će javno podržati stranku Damira Vanđelića, no to se na kraju nije dogodilo. No, potpisali su sporazum o suradnji s njegovom udrugom ZRIN.

Je li najava Bujasa znak da udruga odustaje od modela rada po kojem su postali prepoznatljivi ili se posve gasi? Hrvoje Bujas nije htio za medije govoriti više od onog što je objavio. Bujas je u razgovoru za Lider napomenuo je da će “ostati član udruge, te da će se možda priključiti Upravi ili Nadzornom odboru udruge”, odnosno da će “za rad Udruge i dalje ostati ‘pri ruci‘.” Oreščanin je za isti medij odgovorio da je “došlo do promjena jer je vrijeme da vodstvo Udruge prepuste mlađim generacijama te da je to ‘prirodan korak‘.”

Tko bi mogao biti nasljednik?

Glas poduzetnika će održati svoju godišnju skupštinu 6. studenog, a Lider saznaje da će se za novog predsjednika kandidirati Boris Podobnik, član NO-a UGP-a, koji je i do sada često nastupao u ime Udruge, inače prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. No, vrlo je izgledno da će biti još kandidata. A nakon izbora novog predsjednika biti će mnogo jasnije i kakav će biti smjer Glasa poduzetnika nakon “ere” Hrvoja Bujasa.