Zbog rizika od požara opozvan dio Rimac Nevera. Nude besplatan pregled i popravak

Niskonaponski kabel u određenim modelima automobila Rimac Nevera možda nije pravilno pričvršćen. To može rezultirati kratkim spojem, a nakon toga i požarom. Iz tog razloga, tvrtka će obaviti besplatni pregled i eventualni popravak. Nije poznato je li problem uočen u nekom incidentu, kao 2022. godine kad je u požaru Rimčevog bicikla izgorjela garaža s tri luksuzna automobila.

Američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa na cestama, opozvala je devet modela Rimac Nevera proizvedenih 2023. i 2024. godine zbog opasnosti od požara. Navode kako je problem je u C19 niskonaponskom kabelu. Ako on nije pravilno pričvršćen, može doći do kratkog spoja i pregrijavanja kabela. S obzirom da to može izazvati požar, vlasnicima se savjetuje da ne voze automobil dok se ne obavi tehnički pregled.

Prodajna mjesta će kabel besplatno pregledati i popraviti. Trenutno se informira njih, a od 18. studenog bit će obaviješteni i vlasnici automobila.

U službenom dokumentu može se vidjeti kako je potencijalno ugroženo devet modela; Screenshot: Nacionalna uprava za sigurnost prometa na cestama

U požaru Greyp bicikla 2022. godine, izgorjela i tri luksuzna automobila

Opozivi nisu neuobičajena stvar u automobilskoj industriji, no bilo bi zanimljivo znati kako je problem uočen. Jedna od teoretskih mogućnosti je da je mogao biti uočen prilikom incidenta kod nekog postojećeg kupca. Požari električnih automobila posebno su nezgodni ako u njima bude zahvaćena i baterija, s obzirom da je za njezino gašenje potrebna vrlo velika količina vode.

Prije dvije godine, bicikl Greyp kojeg je proizvela (tada) istoimena Rimčeva tvrtka zapalio se prilikom punjenja baterije u garaži luksuzne vile u Voloskom kraj Opatije. Prema istrazi, uzrok požara bio je kvar u akumulatoru električnog bicikla Greyp G-6. On je izazvao eksploziju akumulatora, a ona požar. Vila tada nije oštećena, ali je izgorjela njezina garaža, kao i automobili Tesla, Mercedes i Aston Martin koji su se nalazili u njoj.

Nakon toga, Greyp je izdao obavijest o promjeni baterija, no bez informacija da je tome prethodio požar koji je uzrokovao jedan Greyp G6.

S obzirom da su baterije lako zapaljive, nije iznenađenje da su do sada zabilježeni i manji požari u Rimčevim tvornicama. Kampus kod Kerestinca imao je požar u travnju ove godine, kad je izbio požar na baterijama koji je brzo ugašen, s obzirom da tvornica ima i vlastite vatrogasce. Godinu ranije dok je tvornica bila smještena u Škorpikovoj također je izbio požar koji je ugasila Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba.