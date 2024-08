I hrvatski poslodavci nagrađuju zaposlenike za preporuke novih kolega, evo kolike bonuse daju

Neke inozemne tvrtke za dobre preporuke svojim zaposlenicima daju i po 50 tisuća dolara nagrade, a takvi, doduše, poprilično manji, bonusi sve su učestaliji i u Hrvatskoj

Problem nedostatka kvalificirane radne snage jedan je od najvećih ograničavajućih faktora mnogim poslodavcima. Taj faktor, promotri li se krivulja rasta zaposlenosti u Hrvatskoj, još će dugo ostati na vrhu liste izazova u poslovnom svijetu. Poslodavci se, stoga, okreću drugačijim alatima zapošljavanja. Jedan od njih je uključivanje zaposlenika u proces regrutacije, a taj se angažman nagrađuje.

FORBES Hrvatska nedavno je pisao o odvjetničkim uredima iz SAD-a koji u očaju da pronađu kvalitetnu radnu snagu svojim zaposlenicima nude bonuse od čak 50 tisuća dolara. Iako možda ne mogu ponuditi baš toliku sumu, ništa manje kadrove ne priželjkuju ni hrvatski poslodavci, a sve ih se više okreće i svojim zaposlenicima za pomoć u zapošljavanju.

“U uspješnim organizacijama programi preporuka zaposlenika jedan su od najčešće korištenih alata za dolazak do kvalitetnih kandidata”, za FORBES Hrvatska komentira Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe. Dodaje kako 82 posto tvrtki koje imaju certifikat Poslodavac Partner za HR izvrsnost redovito koristi program preporuka, a gotovo 94 posto njih zaposlenicima daje novčanu nagradu.

Takvi se programi razlikuju od tvrtke do tvrtke, neki se odnose na sva radna mjesta, neki na određene pozicije, deficitarna zanimanja ili sezonske radnike, pojašnjava. “Što se tiče samih iznosa bonusa za uspješno zaposlene preporuke, raspon je poprilično velik – zaposlenici mogu dobiti od 100 eura do čak 1500 eura ako preporučeni kandidat zadovolji probni rok”, navodi HR konzultantica.

Ističe i kako tvrtke koje sustavno prate učinkovitost pojedinih regrutacijskih kanala najčešće dolaze do zaključka da im je program preporuka jedan od najučinkovitijih kanala za uspješno zapošljavanje kandidata koji će se zadržati u organizaciji.

U uspješnim organizacijama koje stavljaju zadovoljstvo zaposlenika u fokus, ne čudi da će njihovi zaposlenici rado preporučiti organizaciju poznanicima i prijateljima. Ipak su zaposlenici najbolje upoznati s organizacijskim ciljevima i kulturom, kao i zahtjevima pojedinih radnih mjesta. Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe

Skeptičnost zaposlenika

S time se slaže i Ivor Bihar, operativni direktor IT tvrtki Bornfight i Determ, koje su program preporuka uvele prije otprilike četiri godine i provodile ga donedavno.

“Ideja je bila da zapošljavamo super ljude koji znaju druge super ljude i bonusima smo ih motivirali da ih preporučuju. Mislim da je to dobra praksa i dobro nam je koristila. Preko preporuka nam je dolazilo 30 posto novozaposlenih”, ispričao je za FORBES Hrvatska.

Kad su uveli program bonusa, dodjeljivali su zaposlenicima 2.500 kuna (oko 330 eura) za middle radna mjesta i 6.000 kuna (oko 800 eura) za seniorska po zaposlenju preporučene osobe. Po isteku probnog roka preporučenog kandidata, ovisno o poziciji na bruto 2 iznos zaposlenicima su isplaćivali dodatnih 2.500 do 5.000 kuna (330 do 660 eura) za middle pozicije ovisno o razini stručnosti te između 6.000 i 7.500 kuna (800 do 1000 eura) za seniorske pozicije.

Operativni direktor Bornfighta i Determa Ivor Bihar, Foto: Bornfight

Na početku su zaposlenici bili malo skeptični jer su imali bojazan da će biti odgovorni za to kako će se iskazati osoba koju preporuče. No, proces selekcije ionako provodi odjel ljudskih resursa, a zaposlenici su mogli i istaknuti poznaju li osobu iz poslovnog ili privatnog okruženja te se na taj način ograditi od potencijalnih prozivanja kojih su se pribojavali, ispričao je Bihar.

Iako se Bornfightu javilo mnogo tvrtki da im pomognu s uvođenjem promjena koje omogućuju platne razrede i potpunu transparentnost plaća, poslodavci ih oko ove teme nisu tražili za savjete.

Pravila za davanje preporuka koja su vrijedila u Bornfightu

– Preporuka za osobu koja je već uključena u selekcijski proces je i dalje dobrodošla, no ona neće biti nagrađena

– Pravo na nagradu za preporuku imaš 2 godine od davanja preporuke do zapošljavanja osobe

– Ako preporučena osoba bude zaposlena na neko drugo radno mjesto za koje nije preporučena, svejedno imaš pravo na nagradu

– Preporuka se također može dati ukoliko radno mjesto za koje želiš preporučiti osobu nije otvore-

– Ne postoji ograničenje za broj preporuka koje zaposlenik može dati

– Ako dva ili više zaposlenika preporuče istog kandidata, samo će prvi zaposlenik koji to napravi imati pravo na nagradu

– Preporučena osoba ne može biti bivši zaposlenik Bornfighta s punim ili skraćenim radnim vremenom

– Kako bi dobio nagradu, na planirani dan isplate nagrade, moraš biti zaposlenik Bornfighta

Program preporuka postala je uobičajena praksa i u telekomunikacijskim tvrtkama A1 Hrvatska i Hrvatski Telekom.

“Program preporuka u A1 Hrvatska postoji već preko pet godina i predstavlja izuzetno bitan alat u pronalasku novih zaposlenika. Iznos bonusa iznosi do 1.000 eura bruto i ovisi o traženoj poziciji, a bonus se isplaćuje jednokratno ili u dvije runde – prvoj nakon zapošljavanja i drugoj šest mjeseci od zapošljavanja”, kaže za FORBES Hrvatska Katarina Dijan, voditeljica odjela People & Culture u A1 Hrvatska.

Ona ističe kako se taj program pokazao iznimno uspješnim, osobito stoga što su zaposlenici dobro upoznati s kulturom i vrijednostima koje tvrtka njeguje te “mogu lako identificirati i preporučiti kandidate koji bi se najbolje uklopili u tim”.

Katarina Dijan, voditeljica odjela People & Culture u A1 Hrvatska, Foto: Neja Markicevic / CROPIX

U Hrvatskom Telekomu program „Preporuči budućeg kolegu” uveli su još i prije, 2017. godine. Primarno na taj način traže preporuke kandidata za IT pozicije te za zaposlenike koji rade u izravnom kontaktu s korisnicima, objašnjava Anamarija Minarski, direktorica Odjela za zapošljavanje, upravljanje učinkom, razvoj i iskustvo zaposlenika Hrvatskog Telekoma.

“Nakon što zaposlenik preporuči nekog kandidata, Ljudski resursi kontaktiraju preporučene kandidate te ih uključuju u redoviti selekcijski postupak, a u slučaju da je odabran kandidat kojeg je preporučio zaposlenik u sklopu ovog programa, kompanija financijski nagrađuje tog zaposlenika”, kazali su iz HT-a no nisu precizirali kakve bonuse svojim djelatnicima dodjeljuju.

Anamarija Minarski, direktorica Odjela za zapošljavanje, upravljanje učinkom, razvoj i iskustvo zaposlenika Hrvatskog Telekoma; Foto: HT

I oni ističu kako su preporuke važan dio selekcijskog postupka s obzirom na to da zaposlenici “najbolje razumiju kulturu i potrebe kompanije”.

“Time utječu ne samo na stvaranje timskog duha, već mogu pridonijeti i boljoj dinamici i suradnji unutar tima, budući da već postoji razina povjerenja i razumijevanja. Sudjelovati u programu mogu svi zaposlenici HT-a, osim rukovodećih osoba i zaposlenika Ljudskih resursa”, naglasili su.

Njihov je program „Preporuči budućeg kolegu” prepoznat i međunarodno te su za njega osvojili i nagradu u sklopu natjecanja koje Deutsche Telekom organizirao 2019. godine.

Velike, strane IT tvrtke prednjače u dodjeli bonusa

U Hrvatskoj nagrade za preporuke novog zaposlenika najviše nude privatne tvrtke u stranom vlasništvu, tvrtke čiji su timovi veći od 50 ljudi, a najčešće su to tvrtke iz IT sektora, financija i osiguranja te prodaje, podijelili su s Forbesom Hrvatska rezultate svog istraživanja sa servisa MojaPlaća.

Taj servis prati iznose plaća za gotovo 400 različitih radnih mjesta u 36 djelatnosti u Hrvatskoj, a trenutno obuhvaća preko 43.000 ispitanika. Prema njihovim saznanjima, osam posto tvrtki u Hrvatskoj obuhvaćenih njihovim istraživanjem isplaćuje bonuse za preporuku novih zaposlenika.

“Ova praksa najzastupljenija je u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu, gdje 18,3 posto njih nudi tu pogodnost. S druge strane, kod domaćih poslodavaca ta beneficija nije u tolikoj mjeri zaživjela – tek 7 posto privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu, 2,7 posto državnih tvrtki i 2 posto tvrtki iz javne i lokalne samouprave nudi ovakve bonuse”, analizirali su.

Struktura tvrtki koje isplaćuju bonuse za preporuke u Hrvatskoj – MojaPlaća

Tvrtke po vlasništvu 18,3% privatne tvrtke u stranom vlasništvu

privatne tvrtke u stranom vlasništvu 7% privatne tvrtke u domaćem vlasništvu

privatne tvrtke u domaćem vlasništvu 2,7% državne tvrtke

državne tvrtke 2% javnih tvrtki i lokalnih samouprava Tvrtke po broju zaposlenih 1,8% tvrtki s manje od deset zaposlenih

tvrtki s manje od deset zaposlenih 3,6% tvrtki s 11 do 19 zaposlenih

tvrtki s 11 do 19 zaposlenih 4,9% tvrtki s 20 do 49 zaposlenih

tvrtki s 20 do 49 zaposlenih 10,5% tvrtki s 50 do 249 zaposlenih

tvrtki s 50 do 249 zaposlenih 16,3% tvrtki s 250 do 999 zaposlenih

tvrtki s 250 do 999 zaposlenih 19,8% tvrtki s više od 1000 zaposlenih Tvrtke po sektoru 19,9% IT sektor

IT sektor 10,7% sektor financija i osiguranja

sektor financija i osiguranja 9,9% prodaja

prodaja (…)

0,32% u sektoru obrazovanja i znanosti

Premda postotak tvrtki koje dodjeljuju bonuse za preporuku nije osobito visok, usporedi li se s rezultatima istog istraživanja iz 2017. godine, očito je da je od tada došlo do osjetnog rasta broja tvrtki koje svojim zaposlenicima nude tu beneficiju.

Prije sedam godina rezultati su pokazivali kako 4,4 posto tvrtki u stranom i 2,6 posto u domaćem vlasništvu dodjeljuju takve bonuse, dok je takav sustav nagrađivanja u državnom vlasništvu, javnim tvrtkama i lokalnoj samoupravi bio zastupljen manje od jedan posto.

Od ostalih trendova, može se uočiti kako je IT nastavio prednjačiti u provođenju takvih programa. Dok je 2017. godine 11,4 posto tvrtki koje su nudile svojim djelatnicima takve beneficije bilo iz tog sektora, u ovog godini ih je 19,9 posto. No, zanimljivo je promotriti kako je program snažno zaživio u tvrtkama iz financijskog sektora gdje je bonuse prije sedam godina dodjeljivalo tek 3,5 posto njih, dok ih je sada 10,7 posto. Iako nemamo komparativnih podataka za prodaju, za taj se sektor danas također može reći kako prednjači u praksi nagrađivanja preporuka, 9,9 posto tvrtki koje dodjeljuju bonuse upravo je tog tipa.

Preporuke nisu zamjena za selekcijski proces

Da nagrađivanje zaposlenika za preporuke nije ograničeno samo za IT tvrtke tvrdi i Šubić Šuša pozivajući se na raznolikost industrija koje su obuhvaćene certifikatom Poslodavac Partner.

Starija HR konzultantica iz Selectio grupe specijalizirana za savjetovanje u ljudskim resursima ne vidi problem što se programom preporuka mijenja jedan dio selekcijskog postupka. “Program preporuka nikako ne zamjenjuje nego se samo nastavlja na kvalitetan, transparentan i strukturiran proces regrutiranja i selekcije, koji će osim preporuka, koristiti i mnogo drugih kanala te mjeriti njihovu učinkovitost. Nakon zaprimljenih preporuka, preporučeni kandidati ulaze u proces selekcije, kao i kandidati pristigli drugim kanalima”, pojašnjava.

No, ima i savjet za sve one koji tek planiraju uvesti takav program u svoju tvrtku. Presudno je jasno i detaljno definirati proces programa preporuka, kaže. “Važno je da zaposlenici budu dobro upoznati s koracima i načinom davanja preporuke te kriterijima za odabir kandidata i ostvarivanje nagrade kako bi kvaliteta preporuka bila što bolja. Sam program važno je i redovito revidirati kako bi ostao relevantan i odgovarao stanju na tržištu”, zaključuje stručnjakinja za ljudske resurse.