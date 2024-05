Istražili smo plinski biznis ministra Šušnjara: Prihodi su u milijunima eura  

S obzirom da se iz Domovinskog pokreta minorizira plinski biznis u BiH njihovog ministra gospodarstva Ante Šušnjara – gdje drži udio u tvrtki u kojoj je direktor njegov brat, ekonomist Ivan Šušnjar koji je bio direktor i u PPD BiH do 2018. godine – proučili smo poslovne rezultate tvrtke. Prvi donosimo konkretne brojke, a provjerili smo i jesu li poslovali s PPD-om, ili drugim povezanim tvrtkama

Kada su predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu pitali oko plinskog biznisa novog ministra gospodarstva on je odgovorio da se – radi o „biznisu punjenja boca“, te da se radi o tvrtki koja je postojala „puno prije nastanka PPD-a“.

„On puni boce i prodaje ih, one za kuhanje“, tumačio je predsjednik Domovinskog pokreta vrstu posla kojom se bavi tvrtka Bossgas Plin d.o.o. iz Tomislavgrada, tvrtka koja je danas u vlasništvu Ante Šušnjara, novog hrvatskog ministra gospodarstva te njegove braće Tomislava i Ivana. A Ivan Šušnjar je i direktor u toj tvrtki, isti onaj doktor ekonomije koji je od 2016. do 2018. godine radio u PPD-u, o čemu je prvi pisao Forbes Hrvatska, a potom je i predavao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, odakle je u siječnju 2023. godine otišao u BiH, voditi tvrtku Bossgas.

No, već nakon pregleda web stranice tvrtke jasno je da se ne radi samo o tvrtki za punjenje (plinskih) boca, nego se radi o mnogo ozbiljnijoj tvrtki. Predstavljaju se kao vodeća tvrtka u Bosni i Hercegovini za opskrbu propan-butan plinom, čistim propanom i svim vrstama tehničkih plinova, prodajom plinske opreme, projektiranjem i izvođenjem plinskih instalacija, servisiranjem i održavanjem plinske opreme. Nude prodaju i distribuciju plina i ukapljenog plina u cijeloj BiH, a naglašavaju da su tu za male i velike klijente, odnosno i za industriju – a ne samo za kućanstva.

Tvrtku je osnovao Zvonimir Šušnjar, poznati hercegovački poduzetnik, još daleke 1998. godine, a nakon njegove smrti, 2018. godine, tvrtku su naslijedili njegovi sinovi. Sada sinovi drže po četvrtinu vlasništva tvrtke (25,27 posto), a 24,16 posto drži tvrtka MAM iz Tomislavgrada (na javnu pretragu dolazi se do informacije da je vlasnik Miro Papić).

Rast prihoda iz godine u godinu

Zvonimir Šušnjar je inače bio pripadnik lokalne poslovne elite, jedno vrijeme i član Nadzornog odbora državne tvrtke Terminali Federacije BiH (imenovan 2011. godine). U lokalnim medijima ga se sumnjičilo da je na poziciju u NO Terminali ustoličen zahvaljujući tome što je brat njegove supruge, Zvonko Jurišić, bio čelnik stranke HSP koja je u to vrijeme blisko surađivala s političkim projektom braće Lijanović. Smatralo se, također da je njegov prvi poslovni uspon vezan za suradnju s Inom, te da je razvio odlične odnose s tadašnjim menadžmentom Ine.

No, neovisno o njegovim političko-poslovnim kontaktima i političkim previranjima u BiH, poslovna putanja njegove temeljne tvrkte, Bossgas, bila je uzlazna cijelo vrijeme i uspješno posluje na području cijele BiH. Danas ima 15 stalno zaposlenih radnika, a jedan od njih je, po svemu sudeći, i direktor, brat novog hrvatskog ministra gospodarstva i vjenčani kum ministra financija, Ivan Šušnjar – koji od siječnja 2023. godine živi na dvije adrese, u Zagrebu i u Hercegovini, budući da mu je supruga zaposlena u Ini. I on sam je započeo poslovnu karijeru u Ini, 2008. godine, a nakon toga projektno surađuje na Ekonomskom fakultetu, od 2016. do 2018. radi u PPD-u, a potom se opet vraća na Ekonomski fakultet do siječnja 2023. godine.

Prihodi tvrtke prošle godine iznosili su 7,8 milijuna eura, a bruto dobit nešto više od 80 tisuće eura.

U posljednjih šest godina prihodi Bossgas plina su se gotovo udvostručili. Tako su 2018. godinu završili s prihodom od oko 4,3 milijuna eura uz bruto dobit od oko 71 tisuću eura. Sličan rezultat imali su i sljedeće, 2019. godine.

Nakon toga, 2020. prihodi padaju na oko 2,9 milijuna eura dok je bruto dobit iznosila oko 31 tisuću eura. U 2021. godini dolazi do oporavka te prihodi rastu na gotovo pet milijuna eura te je ostvarena bruto dobit od oko 57 tisuća eura.

Prošle i pretprošle (2022. i 2023.) godine prihodi se stabiliziraju na oko 7,8 milijuna eura, a bruto dobit na oko 80 tisuća eura.

Povezana tvrtka s PPD-om poslovala s Bossgasom prije 7 godina

S obzirom da je Ivan Šušnjar bio zaposlenik i direktor PPD-a BiH, kako nam je iz kompanije potvrđeno, do 2018. godine, a istovremeno je na području BiH poslovala tvrtka Bossgas u vlasništvu obitelji Šušnjar, pitali smo i u PPD-u i u tvrtki Energia Naturalis posluju li možda sada s tvrtkom Bossgas ili su poslovali ranije. Iz Energie Naturalis nam je odgovoreno da nikada nisu poslovali s tvrtkom Bossgas, a iz PPD-a nam je odgovoreno da oni nisu poslovno surađivali, no navedeno je da je „jedna povezana tvrtka prije sedam godina ostvarila suradnju na poslovima prijevoza, dostave i projektiranja instalacija“.

Drugim riječima, 2017. godine, kada je direktor tvrtke PPD BiH bio Ivan Šušnjar, jedna od tvrtki iz kompleksa njihovog plinarskog biznisa poslovala je s tvrtkom koju je tada još vodio njegov otac, Zvonimir Šušnjar.

Uputili smo i cijeli set pitanja na stol sadašnjeg direktora Bossgasa, Ivana Šušnjara, bivšeg direktora PPD-a u BiH i angažiranog člana Domovinskog pokreta (bio je u osnivačkom jezgru stranke i autor ekonomskog programa kada je osnivana 2020. godine), no ljubazni glas koji je potvrdio da je naš mail stigao, rekao nam je da je direktor na putu i da nam ne može reći kada bi nam mogao odgovoriti.

Pitali smo o rezultatima poslovanja, ali i o klijentima, s kojim tvrtkama i institucijama posluju, jer neslužbeno se tvrdi da rade za mnoge velike industrijske komplekse i institucije u Hercegovini, ali i na širem području Bosne i Hercegovine. Pitali smo i iz kojih izvora i kojim putevima dopremaju plin, posebno jesu li vezani za Luku Ploče (gdje u vlasničkoj strukturi dominira Energia Naturalis kao najveći pojedinačni vlasnik), no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Zašto je HDZ gurao energetiku u ruke DP-a?

Nema sumnje, dakle, da je brat sadašnjeg ministra gospodarstva, ali i on osobno, vezan za plinarski biznis u Bosni i Hercegovini. Ne radi se o velikoj kompaniji, ali niti o malom servisu koji zbrinjava plinske boce, kako bi se to moglo zaključiti iz obrazloženja Ivana Penave. Ne treba ni zanemariti element da će svima biti teško pratiti poslovanje njihove tvrtke u BiH jer je mnogo teže doći do podataka u inozemstvu.

Zanimljivo je u tim okolnostima naglasiti da je Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, otkrio javnosti da njegova stranka nije tražila resor energetike – nego im ga je dodijelio HDZ, odnosno Andrej Plenković, a rekao je također da je ispao iz kombinatorike za ministarsko mjesto u Vladi zbog svojih poslovnih veza s Pavlom Vujnovcem. S obzirom na sve sumnje da je Domovinski pokret sklon najmoćnijem igraču na hrvatskoj energetskoj sceni, Pavlu Vujnovcu, posebno zbog njegovih veza s Marijem Radićem, neobično je da je stranka ponudila ministra koji je po obiteljskoj liniji, preko brata, također bio povezan s tim istim krugom.