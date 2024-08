Iz Forda i Mazde pozvali vlasnike 457 tisuća starijih auta u SAD-u: Prestanite ih voziti

Ford i Mazda su u utorak, 13. kolovoza, upozorili vlasnike više od 457 tisuća automobila starijih modela da ih prestanu voziti jer je moguće kako su opremljeni povučenim zračnim jastucima koji mogu eksplodirati u nesreći. Regulatori kažu kako je ova greška pogodila veliki broj proizvođača automobila, a u posljednjih 10 godina odgovorna je za smrt nekoliko desetaka ljudi u SAD-u.

Upozorenje se odnosi na automobile proizvedene između 2004. i 2015. godine, a među njima su i neki modeli povučeni i ranije: Ford Ranger, GT, Mustang i Mazda CX-9 i RX-8, kaže američki Ured za sigurnost prometa na autocestama.

Vozila imaju zračne jastuke koje proizvodi tvrtka Takata, a koji mogu eksplodirati u automobilskoj nesreći uslijed izloženosti vrućini i vlagi i izazvati eksploziju metalnih šrapnela u unutrašnjosti automobila.

Ovi zračni jastuci odgovorni su za smrt najmanje 27 ljudi u SAD-u, a najmanje 400 ih je ozlijeđeno, kaže NHTSA.

Neka od vozila stara su preko 20 godina, što može dodatno povećati rizik od probijanja zračnih jastuka u nesreći jer je “starost zračnih jastuka jedan od faktora koji povećava mogućnost od eksplozije, kažu iz ureda.

Iz tvrtke Ford kažu da je u svijetu problematičnim zračnim jastucima opremljeno oko 765 tisuća vozila; Foto: Profimedia

NHTSA poziva sve vlasnike vozila da provjere odnosi li se povlačenje zračnih jastuka Takata i na njihov automobil i dodaju kako bi vozači trebali kontaktirati svoje autosalone za besplatne popravke “čim prije”.

Iz Forda kažu kako je u svijetu ovim zračnim jastucima opremljeno oko 765 tisuća automobila.

I iz Forda i iz Mazde ranije su izdana upozorenja vozačima da ne voze određena vozila Ford Ranger i Mazda B-Series proizvedena 2006. godine. Slična upozorenja izdali su i drugi proizvođači, poput BMW-a, Chryslera, Honde i Nissana.

Zračni jastuci Takate odgovorni su za najveću seriju povlačenja u automobilskoj industriji u povijesti SAD-a – od 2019. godine povučeno je više od 67 milijuna jastuka. Još 33 milijuna povučeno je diljem svijeta. Nekoliko proizvođača automobila objavilo je povlačenja za automobile s tim zračnim jastucima. Američko ministarstvo prometa zbog svega je Takatu kaznilo s 200 milijuna dolara, što je najveća kazna ikada izdana, još 2016. godine, a istovremeno su od regulatora zatražili da sve povučene zračne jastuke sačuvaju zbog savezne istrage. Takata je 2017. godine podnijela zahtjev za bankrot.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Ford And Mazda Warn ‘Do Not Drive’ 457,000 Older Cars With Airbags That Could Explode

(Prevela: Nataša Belančić)