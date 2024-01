Iza uhićenog vlasnika Drava Internationala niz je požara i propalih poduzeća

Bede je svojedobno bio vlasnik i osječke Tvornice žigica Drava, koju je preuzeo 2001. godine. Iako je najavljivao višestruko povećanje proizvodnje, ta je tvornica dvije godine kasnije – propala.

Danas je u Osijeku uhićen poduzetnik Zvonko Bede, vlasnik Drava International, najvećeg prerađivača plastike, u čijim pogonima je početkom listopada izbio golem požar.

Razlog uhićenja i pretresa doma i poslovnih prostorija, upravo je taj požar, a osumnjičen je za kaznena djela ugrožavanja okoliša otpadom te teško kazneno djelo protiv okoliša.

Uz ime Zvonka Bedea veže se više poduzeća – Eko Brijest, Drava savjetovanje, obrt Bema za izradu papirne konfekcije i najveća Drava International.

Drava International prošle godine zaradila 6 milijuna eura

Drava international, prema podacima Financijske agencije, prošle godine imala je prihode od 56 milijuna eura, i dobit od oko 6 milijuna eura, a zapošljavala je 488 ljudi. Uz Bedea, u vlasničkoj strukturi tog poduzeća još su i njegov sin Marko i dugogodišnja suradnica Snježana Alerić.

Inače, ranije, do 2017. godine u vlasničkoj strukturi kompanije bili su i Zoran Gobac “gazda” hrvatskog rukometa, kao i Višeslav Vukojević, sin bivšeg ustavnog suca Vice Vukojevića.

Bede je svojedobno bio vlasnik i osječke Tvornice žigica Drava, koju je preuzeo 2001. godine. Iako je najavljivao višestruko povećanje proizvodnje, ta je tvornica dvije godine kasnije – propala.

Osim tvornice žigica iza Bedea je više propalih poduzeća – Drava d.d. gdje je do 2012. bio predsjednik Nadzornog odbora, zatim Eko Osijek gdje je do 2016. bio član uprave. U stečaju su završili i GT Litokarton, gdje je do 2012. bio, također, član uprave, kao i osječka Na-Ma gdje je u upravi bio do 2010. godine.

Očito su postojali i problemi u funkcioniranju Drave International, s obzirom da ovaj požar koji se dogodio prije tri mjeseca i radi kojeg je Bede uhićen – iako najveći – nije prvi koji se dogodio u tom poduzeću.

U požaru 2011. stradala radnica

U požaru koji se dogodio 2011. godine bilo je i ljudskih žrtava. Smrtno je stradala jedna radnica, a još ih je pet ozlijeđeno. Požar se dogodio u tadašnjem skladištu Drave Internationala, odnosno hali bivše tvornice žigica.

Sljedeći požar dogodio se 2015. godine, kada su se zapalili spremnici s naftom, a uzrok požara bile su neispravne električne instalacije. Gorjelo je i 2016. godine, kada su se zapalili šahtovi u kojima se nalazila goriva tekućina.

Opet se, najvjerojatnije radilo o nafti koja je u šahtovima završila nakon ispiranja spremnika. U ljeto 2017. , opet dolazi do manjeg požara. Ovoga puta radilo se o zapaljenju stroja. Nitko nije stradao, ali su radnici tada evakuirani zbog velike količine dima.

Bede demantira veze s politikom

Nakon posljednjeg požara, u listopadu prošle godine, kaznenu prijavu protiv Bedea podnio je Ivan Anušić tadašnji župan Osječko-baranjske županije, a danas Ministar obrane. Taj potez mnogi su protumačili kao obračun frakcija unutar HDZ-a.

Iako biznis u Hrvatskoj, prečesto, na žalost, ide ruku pod ruku s politikom, Bede je javno reako da s njom nema nikakve veze. Ipak, nedugo nakon toga u javnost su izašle fotografije njegovog sastanka s Milom Horvatom državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva, koje su nastale nakon velikog požara. Obojica nisu demantirali poznanstvo, ali su tvrdili da njihovo poznanstvo i zajedničko ispijanje kave nema nikakvog utjecaja poslovne odnose.