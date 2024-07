Janaf krenuo u shopping sunčanih elektrana, obavili već drugu akviziciju

Jadranski naftovod je kupio SE Bulinac kod Bjelovara, a u svibnju je projekt sunčane elektrane u Vođincima koji će pustiti u rad u proljeće iduće godine

Jadranski naftovod (Janaf), kompanija u većinskom državnom vlasništvu, objavila je u utorak da je kupila Sunčanu elektranu Bulinac snage 5,2 megavata. To im je druga akvizicija u sektoru obnovljivih ozvora energije u samo dva mjeseca.

Iznos transakcije nije objavljen, a obavljena je preko povezanog društva Janaf OIE.

Vlasnik SE Bulinec kod Bjelovara bila je tvrtka Prudens Consilium, koju su osnovali Maverick Wealth Management, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, varaždinske tvrtke Aquila visum i V Solar.

Janaf je inače u svibnju ove godine kupio i tvrtku Solar Energy Vođinci te preuzeo ulaganje u sunčanu elektranu priključne snage 9,9 megavata u Vođincima, za koju je rečeno da će biti puštena u rad u proljeće iduće godine.

To je državnoj kompaniji za transport i skladištenje nafte bila prva zelena akvizicija, a u svojoj Strategiji tranzicije i razvoja za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. se opredijelio za zelenu transformaciju poslovanja.

Prudens Consilium je u prošloj godini imao prihod od 393 tisuće eura, uz neto dobit od 162 tisuće eura.