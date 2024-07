Japanske zračne snage svoje avione F-15 naoružavaju krstarećim raketama: Nova poruka Kini?

Japanske zračne snage odlučile su transformirati do polovice svojih borbenih zrakoplova 201 Boeing F-15J u bombardere

Za vojsku inače orijentiranu isključivo na obranu, ova nadogradnja predstavlja još jedan korak u izgradnji ofenzivnih kapaciteta – isključivo usmjerenih na sve agresivniju Kinu.

Ministarstvo obrane u Tokiju 4. je srpnja potpisalo narudžbu 50 američkih projektila JASSM-ER (eng. Joint Air-To-Surface Standoff Missiles – Extended Range). Ove krstareće rakete s dometom od 925 kilometara glavno je novo oružje nadograđenih aviona F-15J.

Avioni su dobili i poboljšane radioometače, a predstavljaju, riječima američkog veleposlanika u Japanu Rahma Emanuela, “rađanje novog Japana, kompetentnijeg Japana.”

Dugogodišnje inzistiranje na obrambenoj ulozi

Japanski ustav nakon Drugog svjetskog rata ograničavao je vojsku na isključivo obrambenu ulogu. Ipak, uslijed sve veće agresivnosti autoritarne Kine – koja zauzima sporne otoke i sukobljava se sa susjednim zemljama – japanske administracije posljednjih su godina promijenile ustav i dopustile oružanim snagama i napadačke kapacitete.

Kupnja oružja ministarstva obrane odraz je ovog novog ustavnog poretka. Najviše se ističe nevjerojatnih četiri stotine raketa Tomahawk, kupljenih od SAD-a za 2,4 milijarde dolara. Svaki Tomahawk ima domet od preko 1.500 kilometara.

Avioni F-15J i projektili JASSM-ER su inicijalna zračna komponenta japanskog novog ofenzivnog arsenala. Zračne snage također planiraju svojih 86 aviona Mitsubishi F-2 i buduću flotu od 175 aviona F-35 naoružati novim projektilima dugog dometa.

Ipak, krajnji dosezi ovih nadogradnji još uvijek nisu fiksni. Zračne snage imaju 201 avion F-15J. Od njih, 102 su prošla strukturnu nadogradnju koja će im omogućavati da lete još desetljećima, dok njih 99 ima nešto slabije okvire i mogli bi biti prizemljeni čim F-35 počnu pristizati u većim količinama.

Sličnost s američkim bombarderima

S druge strane, Tokio se obvezao uložiti 5,6 milijardi dolara u nadogradnju samo 68 od čvršćih F-15 novim projektilima JASSM-ER. Svi oni su jednosjedi, a obrambeni dužnosnici još uvijek razmatraju hoće li modificirati i dodatne verzije s dva sjedala.

Ako se odluče na taj korak, rezultat bi mogao uvelike nalikovati na bomberdere F-15E američkih zračnih snaga, u kojima drugi član posade zrakoplovu pruža veću fleksibilnost tijekom kompleksnih napadačkih misija.

Ironija leži u tome što američke zračne snage od političkih dužnosnika mole dopuštenje da, zbog mjera štednje, prizemlje oko polovice od ukupno dvjestotinjak aviona F-15E, dok Japanci istovremeno po prvi put nabavljaju prve slične zrakoplove.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Japanese Air Force Is Arming Its F-15 With Cruise Missiles – Turning Them Into Fighter-Bombers

(Prevela: Nataša Belančić)