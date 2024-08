Je li trakavica oko izbora projektanta najskuplje hrvatske autoceste konačno gotova?

Izgleda da se izbor projektanta najskuplje dionice autoceste u Hrvatskoj privodi kraju. Godinu dana nakon raspisivanja natječaja odbijena je posljednja žalba. Moglo bi se reći da su “pobjednici” zajednica ponuditelja koju čine ZG-Projekt i BBD – Bridge & Building Design, no, stručnjak za javne nabave, prof. Marko Turudić, kaže za Forbes Hrvatska da nezadovoljna tvrtka još može podnijeti tuzbu Visokom upravnom sudu protiv ove odluke DKOM-a, no i ako bude podnesena ona ne odgađa potpisivanje ugovora.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je prije nekoliko dana žalbu zajednice ponuditelja koju čine Mobilita Evolva, Geoprojekt i China Railway Eryuan Engineering. To bi trebalo značiti da će natječaj za izradu projektne dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola za dionicu Rudine – Osojnik na autocesti A1 konačno biti završen.

Navedena dionica izazvala je dosta interesa u javnosti jer se spominjalo da će u kasnijoj fazi gradnje cijena kilometra autoceste na njoj biti 27 milijuna eura. Mediji su je zbog toga nazivali najskupljom autocestom u Hrvatskoj.

Tri ponude ispale već na početku natječaja

Natječaj za fazu projektiranja i izdavanja dozvola raspisan je još u kolovozu 2023. godine, nakon čega se na njega javilo pet zajednica ponuditelja. Tri ponude proglašene su nevaljanima, a u igri su ostali samo već spomenuta Mobilita Evolva s partnerima te ZG-Projekt i BBD – Bridge & Building Design. Kao što je Forbes Hrvatska izvještavao, prvo je izabrana Mobilita s partnerima, nakon čega se konkurencija žalila. Odluka o odabiru Mobilite i partnera je poništena, jer su dio posla koji su morali obaviti sami planirali prepustiti podizvođačima.

Nakon toga, HAC je najavio kako će napraviti novi pregled u okviru pristiglih ponuda. S obzirom da su tri ponude bile nevaljane, a izbor Mobilite i partnera poništen, laički se već tada moglo zaključiti kako to znači da će posao dobiti zajednica ponuditelja koju čine ZG-Projekt i BBD – Bridge & Building Design. Da je manevarski prostor Hrvatskih autoceste vrlo sužen tada je za Forbes Hrvatska potvrdio i stručnjak za javnu nabavu i izvanredni profesor na katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Marko Turudić. On je u travnju potvrdio kako je ponuda ZG-PROJEKT-a i partnera jedina valjana koja je ostala. Dodao je kako je mogućnost donošenja odluke o poništenju postupka bila jedina alternativa.

Moguća još tužba Visokom upravnom sudu

Hrvatske autoceste 24. svibnja donijele su novu odluku o odabiru kojom su posao dodijelili ZG-PROJEKT-u i partneru, no Mobilita Evolva žalila se na tu odluku. DKOM je prije nekoliko dana odbio žalbu uz obrazloženje napisano na 35 stranica (PDF). Ključni dio je činjenica da Mobilita i partneri nisu mogli biti odabrani jer bi za to morali izmjeniti svoju odbačenu ponudu, što bi dovelo do nezakonitog pregovaranja.

Osim što nisu dobili posao čija je procijenjena vrijednost bila devet milijuna eura, Mobilita i partneri neće dobiti ni povrat 57.000 eura koje su uplatili za pokretanje troškova žalbenog postupka.

Sljedeći korak koji se očekuje je potpisivanje ugovora između Hrvatskih cesta i ZG-PROJEKT-a s partnerom. U novoj izjavi za Forbes Hrvatska, Marko Turudić rekao je kako Mobilita Evolva teoretski još može podnijeti tuzbu Visokom upravnom sudu protiv ove odluke DKOM-a, no kako ona ne odgađa potpisivanje ugovora.

Zakon o javnoj nabavi treba mijenjati

Neovisno o ovom slučaju, rekao je kako potpisivanje ugovora prije donošenja finalne odluke suda smatra lošim zakonskim rješenjem. Nazvao ga je reliktom prošlog vremena, jer su javnonabavni upravni sporovi nekad znali trajati i preko godinu dana. Danas oni budu gotovi u 30 dana, zbog čega misli kako nema smisla da se ugovori potpisuju prije odluka Visokog upravnog suda. Kao primjer naveo je i nedavni ugovor o nabavi vatrogasnih vozila koji je Visoki upravni sud srušio nakon što je ugovor već sklopljen.

Turudić se nada kako će Ministarstvo gospodarstva podržati tu i još neke nužne izmjene Zakona o javnoj nabavi.