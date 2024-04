Jedan milijarder u Las Vegasu stvorio je recept za izgradnju superbrzih željeznica

Wes Edens pokrenuo je radove na Brightline Westu, njegovoj 12 milijardi dolara vrijednoj željezničkoj pruzi na ruti Las Vegas-SoCal, a uz pomoć milijardi dolara iz administracije predsjednika Bidena. Ipak, izgradnja novih superbrzih linija poput ove neće biti jednostavna.

Pod jarkim suncem u Las Vegasu, milijarder Wes Edens i američki ministar prometa Pete Buttigieg ovog su tjedna pripremili zabavu kako bi obilježili početak radova na liniji Brightline West, prvoj privatnoj ultra brzoj željezničkoj pruzi u SAD-u.

Sada dolazi teži dio. Ovaj 12 milijardi dolara vrijedan projekt tri je godine u kašnjenju u odnosu na originalne planove, i to zbog pandemije i odobrenja za zaštitu okoliša. Ako izgradnja bude išla onoliko brzo kako obećava milijarder i suosnivač Fortress Investment Groupa, dionica će se otvoriti na vrijeme kako bi putnike kroz pustinju prevozila 320 kiloometara na sat tijekom Olimpijskih igara 2028. godine, koje će se održati u Los Angelesu.

“Taj rok je i realan i ostvariv,” kaže Edens za Forbes. “Utjecaj ovoga bit će dugoročan i golem. Želim da projekt bude uspješan jer želim da on bude tek prvi u nizu.”

Ako ga uspije izgraditi na vrijeme i unutar budžeta ovaj projekt od 350 kilometara od Las Vegasa do malenog gradića Rancho Cucamonga istočno od Los Angelesa mogao bi biti katalizator za brze vlakove u SAD-u. Rokovi su brzi i dionica bi trebala biti otvorena nekoliko godina prije otvorenja 128 milijardi dolara vrijedne dionice koju je Kalifornija počela graditi prije gotovo deset godina – one koja bi trebala spajati San Francisco i Los Angeles, ali to neće moći postići do 2040-ih. Brightline također ima prugu između Orlanda i Miamija na Floridi, a očekuje da će njihov električni vlak koristiti 11 milijuna putnika u jednom smjeru godišnje. Procjenjuju kako će srezati vrijeme putovanja između Los Angelesa i Las Vegasa na tri sata umjesto na pet, koliko sad traje putovanje vlakom. Sve to planiraju postići i s drastično manjim emisijama ugljičnog dioksida, budući da će sve biti električno. Procjenjuju kako će željeznička pruga eliminirati 400.000 tona ugljičnog dioksida tako što će ugasiti potrebu za tri milijuna putovanja automobilom koja se na godišnjoj razini odviju između Los Angelesa i Las Vegasa.

Ceremonija za početak radova / FOTO: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

“Vjerujem da će ovaj projekt po završetku podići američka očekivanja što se tiče ultra brze željeznice,” rekao je za Forbes ministar Buttigieg. “To je važno jer pokazuje da ono što se može postići ovdje, u Las Vegasu, može se postići i diljem SAD-a.”

Lokacija početka radova prazno je zemljište u pustinji pored autoceste u blizini slavnog Las Vegas Stripa, a tu će se nalaziti glavna postaja Brightline Westa, kao i rezidencijalni i prodajni prostori koje Edens zamišlja. “Ovo će biti neprepoznatljivo kada se vratite za par godina,” rekao je on.

Više od polovice troška projekta, 6,5 milijardi dolara, pokriveno je nekom vrstom državne potpore.

To će se dogoditi zahvaljujući dijelom jedom od velikih podržavatelja projekta: administraciji predsjednika Bidena, poznatog po svojoj ljubavi prema vlakovima. Prošle godine administracija je Brightline Westu dodijelila 3 milijarde dolara iz svog zakona o infrastrukturi iz 2021. godine vrijednog 1 bilijun dolara. U siječnju je administracija također projektu dodijelila 2,5 milijardi dolara u javnim obveznicama, vrsti financiranja izuzetoj od poreza za velike privatne projekte koji ostvaruju korist za javnost. Uz raniju privatnu obveznicu u vrijednosti od milijardu dolara koje je Brightline West dobio za vrijeme Trumpove administracije, to znači kako je više od polovice troška projekta, 6,5 milijardi dolara, pokriveno nekom vrstom državne potpore. Preostalih 5,5 milijardi dolara prikupljeno je privatno uz “dionice i druge mehanizme duga,” kaže Ben Porritt, viši podpredsjednik Brightlinea. Odbio je imenovati privatne investitore.

Prikaz buduće postaje u Las Vegasu / FOTO: BRIGHTLINE

Gradilište / FOTO: BRIGHTLINE

“Savezna sredstva u ovom projektu došla su vrlo kompetitivnim procesom. To nije učinjeno površno,” rekao je Buttigieg. “Morali su ispuniti čitav niz kriterija kako bi se kvalificirali i za 3 milijarde dolara potpore i za 3,5 milijarde dolara sredstava koji će podržati ovaj projekt. Ne bismo bili ovdje da u njega ne vjerujemo.”

Edens, čije bogatstvo prema procjenama Forbesa iznosi 3,9 milijardi dolara, suvlasnik je NBA kluba Milwaukee Bucks i nogometnog kluba Aston Villa, a također investira i vlastiti novac u projekt. “Stavio sam novac iza onoga što pričam. U ovaj projekt investiram već dugo vremena,” kaže on.

DesertXpress

Vlak u Vegasu nije kraj Edensovih željezničkih ambicija. Potencijalni budući projekti uključuju i “teksaški trokut” – dionice iz Dallasa do Houstona, od Houstona do San Antonija i Dallasa, ali i dionice od Portlanda to Seattlea, Atlante do Charlottea i među gradovima u unutrašnjosti SAD-a, uključujući i Cleveland i Columbus, kaže Edens. Koji od njih će biti sljedeći?

Zvali su nas razni guverneri koji su znatiželjni oko projekta. Wes Edens

“Trenutno smo potpuno fokusirani na ovo i nismo odabrali sljedeći projekt. Ali reći ću sljedeće: zvali su nas razni guverneri koji su znatiželjni oko ovog,” kaže Edens. “Mislim da bi se nekoliko tih ideja moglo pretvoriti u stvarne projekte u sljedećih 12 do 24 mjeseca.”

Ipak, Edens neće baš jednostavno moći pronaći ovakvu rutu između gradova na kojoj se pruga može izgraditi u istim, za tvrtku povoljnim uvjetima. Skupina privatnih investitora već 2005. je zamislila projekt pruge kao DesertXpress, a proveli su godine radeći na dozvolama za upravljanje vlakovima kroz pustinju Mojave. Iako su imali potporu ministra prometa u vrijeme administracije predsjednika Obame, Raya LaHooda, kao i bivšeg senatora Harryja Reida, nisu uspjeli prikupiti dovoljno sredstava da prugu zaista i izgrade. To je Edensu, koji samog sebe opisuje kao “štrebera za vlakove”, dalo priliku da 2018. godine otkupi prava na projekt kroz svoju tvrtku Fortress Investment Group.

BRIGHTLINE

“Prednost koju oni imaju je da je sav posao po pitanju zaštite okoliša obavljen, sva zemlja je već kupljena,” kaže LaHood za Forbes. “Kada su krenuli u ovaj proces, hrpa troškova već je za njih bila riješena.”

Fortress je 2007. godine također kupio i prugu na jugu Floride, a tu je nastala prva putnička dionica Brightlinea. Prošle godine dodali su novu dionicu od Orlanda do Miamija na kojoj vlakovi mogu putovati brzinom do 200 kilometara na sat – nižim rangom onoga što se često percipira kao ultra brza željeznica. Očekuju da će ove godine tu uslugu na Floridi koristiti četiri milijuna ljudi, a od 2026. nadalje do osam milijuna ljudi godišnje.

Upravljanje tim sustavom pomaže Brightlineu naučiti kako upravljati željeznicom za turiste i poslovne putnike prije završetka projekta na zapadnoj obali SAD-a. Iako dionica od Los Angelesa do Las Vegasa neće biti otvorena još četiri godine, izgradnja željezničke pruge trebala bi se odvijati iznimno brzim tempom.

“Sve ćemo to izgraditi unutar 12 mjeseci,” rekao je 2023. godine Keith Tarkalson, regionalni menadžer za građevinsku tvrtku Stacy Witbeck koja će postavljati prugu za Brightline West. Radovi će se odvijati istovremeno na tri segmenta, uključujući Las Vegas, Rancho Cucamongu i oko Victorvillea u Kaliforniji.

Projekt dug 380 kilometara u nekim dijelovima će zahtijevati dvostruku prugu kako bi se vlakovi mogli mimoilaziti, a zahtijevat će postavljanje 2,2 milijune tona šljunka i drugih materijala. Tvrtka će na to postaviti 700.000 pragova i 63.000 rona čeličnih pruga od američkih dobavljača.

Veliki dio pruge Brightline West bit će na površini, sredinom autoceste. Zaštitni zidovi bit će postavljeni s obje strane željezničke pruge kako bi se spriječili suradi s automobilima ili kamionima koji mogu izletjeti s autoceste.

Pruga je osmišljena da se izbjegnu prijelazi koji mogu biti smrtonosni za vozače i pješake, no aktivisti za okoliš strahuju da bi visoke barijere oko pruge mogle spriječiti divlje životinje u kretanju po autocesti – pod pretpostavkom da ih ne udare juerći automobili. Kako bi riješili taj problem, u Brightlineu su surađivali s kalifornijskim odjelima za divlje životinje i za promet kako bi uveli tri prijelaza.

BRIGHTLINE

Tvrtka očekuje kako će zaposliti više od 10.000 radnika za rad na izgradnji sustava i s vremenom stvoriti najmanje 1.000 trajnih poslova jednom kada pruga uđe u upotrebu.

Osim potencijalnog utjecaja na povećanje interesa za ultra brze vlakove u SAD-u, Brightline West samo je posljednje u nizu velikih ulaganja u Las Vegas: 2020. godine uloženo je 1,9 milijardi dolara u stadion Allegiant Stadium na kojem sada igra klub Raiders iz NFL-a, 2,3 milijarde dolara potrošeno je na instalaciju sada Las Vegas Spherea, a planira se i izgradnja 1,5 milijardi dolara vrijednog bejzbolskog stadiona do 2028. godine.

Usprkos Edensovoj želji da u SAD-u izgradi željeznicu, bit će teško replicirati uvjete koji su išli na ruku Brightline Westu. Ključna stvar je da možda u siječnju Edens u Bijeloj kući neće imati saveznika koji dijeli njegovu ljubav prema vlakovima i zbog toga ju je spreman i financirati.

“Biden mora dobiti pohvale,” kaže LaHood. “Značajnu svotu novca je uložio u željeznice, a to je ono što privlači i privatne investicije.”

Autro originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: In Las Vegas, A Billionaire’s Blueprint For Building Bullet Trains

(Prevela: Nataša Belančić)