Joe Biden blokirao prodaju čeličane konkurentskoj tvrtki iz prijateljskog Japana

Prodaja američkog U.S. Steela propala je nakon što ju je blokirao američki predsjednik Joe Biden. Ni njegov skori nasljednik Donald Trump nije je podržavao. Razlozi su u zaštiti nacionalne sigurnosti, iako je Japan prijateljska država, a čeličana nije u zavidnoj poziciji.

Joe Biden, američki predsjednik do inauguracije nasljednika Donalda Trumpa 20. siječnja, blokirao je prodaju tvrtke U.S Steel japanskom konkurentu Nippon Steel. Ona je vrijedna 14,9 milijardi dolara u što je uključen i njezin dug, a najavljena još u 2023. godini. Forbes je o njoj izvještavao i u ožujku 2024. godine navodeći kako su i Biden i Trump protiv prodaje.

U izjavi objavljenoj u petak, Biden je rekao kako će U.S. Steel ostati ponosna američka tvrtka, u američkom vlasništvu, s američkom Upravom i dio američkog sindikata čeličana, najbolja na svijetu. Biden je kao razloge svoje odluke naveo važnost zaštite američkih čeličana i nacionalne sigurnosti.

Akvizicija bi stvorila rizik za nacionalnu sigurnost i opskrbne lance

Dionice kompanije nakon toga su pale za osam posto u predtržišnoj prodaji na 30 USD, što je oko 45 posto manje od cijene stjecanja od 55 dolara po dionici koju su dogovorile čeličane.

Biden je smatrao da je njegova “odgovornost za blokiranje stranog vlasništva nad ovom vitalnom američkom tvrtkom” jer bi “ova akvizicija stvorila rizik za našu nacionalnu sigurnost i naše kritične opskrbne lance”, navodi se u izjavi.

U.S. Steel je bastion američkog kapitalizma, koji su 1901. godine osnovali legendarni industrijalci Andrew Carnegie, J.P. Morgan i Charles Schwab. Ubrzo nakon osnutka U.S. Steel je postao prva američka tvrtka vrijedna najmanje milijardu dolara. Tijekom 20. stoljeća, proizvođač metala sa sjedištem u Pittsburghu izgubio je svoje uporište kao jedna od prepoznatljivih američkih kompanija dok je američka industrija čelika posrtala.

Moguće premještanje sjedišta, ugrožena radna mjesta

U.S. Steel upozorava da bi mogao premjestiti sjedište svoje tvrtke dalje od Pittsburgha i da su “tisuće dobro plaćenih sindikalnih poslova” u opasnosti bez Nipponovog preuzimanja. Ta je tvrdnja u suprotnosti s Bidenovim samoproglašenim počasnim nazivom “najprosindikalni predsjednik ikada .”

Dogovor je imao kritičare u cijelom političkom spektru, budući da novoizabrani predsjednik Donald Trump također podržava blokiranje spajanje čeličana. Prošlog mjeseca na svojoj platformi društvenih medija Truth Social napisao je da je u potpunosti protiv toga da nekoć veliki i moćni U.S. Steel kupi neka strana tvrtka.

Povjerenstvo savezne vlade za strana ulaganja u Sjedinjenim Državama nije ispunilo preporuku konsenzusa o preuzimanju Nippon Steela u odluci objavljenoj 23. prosinca, dajući Bidenu 15 dana da odluči hoće li odobriti posao ili ne. Cijena od 55 USD po dionici za U.S. Steel predstavljala je 40 posto premije od njegove cijene dionice od 39 USD neposredno prije najave spajanja 2023., prilično uobičajene premije kod aktivnosti spajanja i preuzimanja. Dionice U.S. Steela ojačale su 25 posto na oko 50 USD ubrzo nakon vijesti o namjeravanoj prodaji, ali su pale ispod cijene prije prodaje do ove jeseni jer su izvješća ukazivala da je sudbina posla upitna.