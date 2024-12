Još jedan posao za križevački Radnik: Rade preobrazbu hotela Minerva u Varaždinskim toplicama

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, dr. Denis Kovačić i Mirko Habijanec, direktor najveće hrvatske građevinske tvrtke, Radnik d.d. iz Križevaca, potpisali su u ponedjeljak, 9. prosinca, ugovor o preuređenju hotela Minerva iz kompleksa Specijalne bolnice u Varaždinskim toplicama

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u partnerstvu s Varaždinskom županijom kreće u realizaciju projekta „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“ koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. – 2026., kroz poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“.

Sam projekt uključuje sveobuhvatnu obnovu hotela Minerva s ciljem podizanja kvalitete usluga, proširenja turističke i zdravstvene ponude te podizanja kategorije na 4 zvijezdice. Obnovljene će biti smještajne jedinice, recepcija, restoran, kuhinja, zajednički prostori, terapeutski sadržaji, unutarnji i vanjski bazeni, uključujući rekreativne i terapeutske bazene te dječje bazene. Planira se izgradnja novog ugostiteljskog objekta, uređenje okoliša i centralnog trga s amfiteatrom. Projekt se temelji na održivosti, energetskoj učinkovitosti i prilagodbi za osobe s invaliditetom, najavljeno je iz Specijalne bolnice.

Ravnatelj Specijalne bolnice, dr. Denis Kovačić i Mirko Habijenec, direktor Radnika; Foto: Varaždinska županija

Projekt vrijedan više od 22 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta nakon provedene javne nabave radova iznosi 22.177.913,51 eura. Od toga je 17.112.791,53 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gotovo 5 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije, dok će preostali dio biti financiran vlastitim sredstvima Bolnice.

Ravnatelj SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, dr. Denis Kovačić, istaknuo je kako se radi o projektu na kojeg se dugo čekalo.

„Moram naglasiti da je po prvi put omogućeno specijalnim bolnicama i lječilištima da postanu prihvatljivi prijavitelji, odnosno da se mogu javiti na jedan od javnih poziva ministarstva. U ovom slučaju to je bilo Ministarstvo turizma, kao provedbeno tijelo koje je raspisivalo javni poziv, da bi u našem slučaju došli do bespovratnih sredstava u iznosu od 17,2 milijuna eura. To su za jednu zdravstvenu ustanovu, odnosno za jednu bolnicu ogromni novci.“, naglasio je, između ostalog, ravnatelj Specijalne bolnice dr. Denis Kovačić. Pojasnio je da je uz kreditno zaduženje bolnice, uz suglasnost i jamstvo Županije, u potpunosti zatvorena financijska konstrukcija – a to je bio preduvjet za potpisivanje ovoga ugovora. Ravnatelj Kovačić je naglasio da se „hitro“ kreće u radove jer je rok kratak. Nadaju se za 12 do 14 mjeseci nadam se otvorenju.

Kovačić: Moramo kontinuirano ulagati

„Kad ovo bude završeno biti ćemo korak ispred Slovenaca. Ovako ću se izraziti – ne možete prodavati samo toplu vodu i blato kao naš prirodni ljekoviti činitelj, nego moramo imati gradnju, struku i kontinuirano ulagati. Nikad nam se više ne smije dogoditi da više od deset godina nema nikakvih ulaganja jer ćemo se opet dovesti u situaciju u kakvoj smo bili do sada, dakle ulaganja moraju biti kontinuirana u opremu, u ljude i prostor,“ naglasio je ravnatelj bolnice Denis Kovačić.

Hotel Minerva očekuje preobrazba koja bi mu trebala dati 4 zvijezdice; Foto: Minerva

Habijanec: Ono što napravimo mora trajati 30 godina

Mirko Habijanec, predsjednik uprave križevačke tvrtke koja će izvoditi radove rekao je prilikom potpisivanja ugovora da u hotelu Minerva treba kompletno obnoviti 360 soba.

„Bazen treba kompletno obnoviti, staviti nove pločice, instalacije, komore, kafić, ulaz, postaviti nova vanjska požarna stubišta i još mnoštvo drugih stvari. To je organizacijski dosta zahtjevan proces rada, imamo 12 mjeseci i najvažnije je da se to uredno i kvalitetno napravi i da će to trajati za slijedećih 30 godina“, konkretizirao je obaveze direktor građevinskog diva.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak nije krio ponos zbog ovog, ali i drugih realiziranih, odnosno najavljenih projekata u Varaždinskim Toplicama.

Župan Varaždinske županije, Anđelko Stričak (HDZ) je naglasio da je ovo jedan od nizu brojnih investicijskih projekata u Specijalnu bolnicu.

„Toplička bolnica, kako ju popularno volimo nazivati, nikad nije doživjela toliko investicija kao proteklih nekoliko godina, od energetske obnove, izgradnje Spinalnog centra i sada do unutarnjeg uređenja, od bazena pa do krova. Smatram da sve to ide u onom smjeru koji sam naglasio na početku mandata, a to je da Varaždinske Toplice, sad ne govorim samo o bolnici, nego o gradu, razvijamo kao centar hrvatskog zdravstvenog turizma, a to nam je i cilj“, rekao je župan Stričak.