Joško Kerum i chef Duje Pisac otvorili ćevapdžinicu u Ljubljani i kažu da donose duh Dalmacije

Joško Kerum, sin Željka Keruma, poznatog poduzetnika i bivšeg političara, vlasnik je Joker grupe, a sada se pojavljuje i kao investitor u Chevap House, lanac ćevabdžinica koje je osnovao chef Duje Pisac na niz lokacija u Hrvatskoj, a sada su iskoračili i u Ljubljanu

Hrvatski chef Duje Pisac svoju prvu ćevabdžinicu Chevap House otvorio je u studenom 2022. godine u Splitu, a danas je to već “lanac” koji je prisutan na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, Omišu, Sinju, Strožancu, a u srpnju ove godine otvoren je Chevap by Duje Pisac u Zagrebu. Ovih dana se u slovenskim medijima pojavljuju promotivne objave iz kojih se može saznati da je biznis prekoračio granice – otvoren je Chevap House u centru Ljubljane.

Duje Pisac, koji je osmislio koncept Chevap House, u Sloveniju je ušao udružen s Joškom Kerumom, sinom kontroverznog poduzetnika i bivšeg političara Željka Keruma, vlasnikom grupe Joker, koja kroz niz tvrtki u različitim djelatnostima zapošljava više od 480 ljudi.

Brzi uspon Joška Keruma u svijetu biznisa

Joško Kerum je sin Željka Keruma iz prvog braka, danas ima 32 godine, a sam je za medije izjavio da ga je otac počeo uvoditi u svijet biznisa kada je imao samo 16 godina. Danas nema više objava o njegovom raskošnom privatnom životu, no prije nego što se ozbiljnije posvetio biznisu punio je stupce zbog eksplicitnog pokazivanja bogatstva. Primjerice, 2021. godine pisalo se o njegovoj objavi na Instagramu gdje se pohvalio automobilom od 640 konja i pitao pratitelje koja im se boja automobila sviđa – jer on je promijenio tri boje. Radilo se, naime, o skupocjenom automobilu BMW M3 s posebnim registarskim oznakama (godina rođenja i inicijali Joška Keruma), a on ga je, navodno, dobio kao rođendanski dar od svog oca za – osamnaesti rođendan. Iste godine su mediji pisali i objavili fotografije kada je nepropisno parkirao terenac – marke Mercedes – koji je bio registriran na tvrtku Joker Fitness, tvrtku iz grupacije Joker.

Željko Kerum sa sinom Joškom (prvi do njega s desna) na nogometnoj utakmici Hajduka 2011. godine. Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S obzirom da je Duje Pisac jedan od svojih restorana iz lanca Chevap House otvorio u shoping centru Joker – pretpostavlja se da je tu nastala i zajednička poslovna suradnja. Na hrvatskoj web stranici Chevap Housa se ističe da meso koje koriste dolazi iz Slavonije, s certifikatom izvrsnosti i halal certifikatom. “Tri položaja junetine odležavaju tri tjedna prije proizvodnje, osiguravajući vrhunsku kvalitetu i sočnost. Krumpir dolazi iz Sinja, gdje ga i režu za nas, osiguravajući svježinu i kvalitetu svakog zalogaja pružajući našim gostima vrhunsko kulinarsko iskustvo.”, navedeno je na web stranici. Sada su Pisac i Kerum zajedno iskoračili na zahtjevnu ljubljansku scenu, a reklamiraju se pod naslovom “Kultni ćevapčići konačno u Ljubljani!”, te se navodi da su “Duje Pisac i Joško Kerum odlučili prenijeti duh dalmatinske tradicije u Sloveniju.”