Kada bi mogla biti poništena građevinska dozvola za hidroelektranu na Uni?

Gradnja mini hidroelektrane kod izvora Une zaustavljena je rješenjem Inspektorata, no ostaje otvoreno pitanje – hoće li gradnja ipak biti nastavljena. Odvjetnica Ajna Mujević iz udruge Una za Forbes Hrvatska prokomentirala je je li to kraj priče ili rizik još uvijek postoji. Udruga Una je podnijela zahtjev za poništenje građevinske dozvole, no to je proces koji može potrajati i godinu dana

Državni inspektorat zabranio je gradnju hidroelektrane na Uni, a udruga Una podnijela zahtjev za proglašenje ništetnosti građevinske dozvole za tu mini hidroelektranu. Odvjetnicu Ajnu Mujević iz udruge Una Forbes Hrvatska upitao je koliko bi mogao trajati postupak i jesu li moguća nova neugodna iznenađenja.

Mujević kaže kako u ovom trenutku nema rizika za nastavak gradnje jer je ta radnja obustavljena rješenjem Inspektorata. Kaže kako do sada nije uspjela dobiti uvid u to rješenje, pa još uvijek ne zna kako je formulirano obustavljanje radova. No, investitori bi nastavkom radova napravili prekršaj, a možda i kazneno djelo, pa smatra kako nema straha da će pokušati nastaviti s radovima. Kao što je Forbes Hrvatska već izvještavao, investitor u elektranu je tvrtka Pipra čiji su vlasnici Saša Svalina i Pierre Vice Milutin iz Kaštel Štafilića.

Mujević kaže kako ona smatra da je točna tvrdnja Ministarstva da nije moglo poništiti pravomoćnu građevinsku dozvolu. Udruga Una zbog toga je podnijela zahtjev za proglašenje ništetnim dozvole i rješenja kojim je produžena. Za to ne postoji zakonski rok, no potrebno je pozvati se na određene uvjete. U konkretnom slučaju navela je dva, neovisna jedan o drugom. Jedan su kaznena djela protiv okoliša, a drugi to da zbog nepostojanja svih sastojaka nije pravno moguće izvršenje spomenutih dozvola.

Tko će vratiti lokaciju u prijašnje stanje?

Je li počinjeno kazneno djelo protiv okoliša moći će se utvrditi tek u kaznenom postupku, no Mujević vjeruje kako jest. Porušena su stabla, pojavio se mulj na izvoru. Te i druge nepravilnosti navedene su u zapisnicima inspekcije zaštite okoliša, inspekcije prirode i građevinske inspekcije.

Što se tiče dokumentacije, odnosno njezinih nedostataka, vjeruje kako građevinska i lokacijska dozvola nemaju pečat, koji mora biti sastavni dio svakog akta. Ona nije mogla vidjeti originale tih dokumenata, no na kopijama se pečat ne vidi. Na kopijama svih drugih dokumenata u koje je imala uvid pečati su vidljivi.

Kaže da je bitno to da su postigli zaustavljanje radova dok traje odlučivanje o tome, s obzirom da je već nastala šteta te je prijetila nova. Na pitanje o tome kakvo je trenutno stanje podsjeća kako je pitanje i tko će stanje vratiti u prijašnje. Udruga Una već je od Ministarstva tražila da se investitoru naloži vraćanje terena u stanje prije radova. Ako to već nije nalozeno rješenjem inspektorata, a ne bude ni odlukom o prijedlogu udruge, odgovornost će biti na Republici Hrvatskoj. Ona je vlasnik čestica koima prema izvatku zemljišnih knjiga upravljaju Hrvatske vode.

Kada bi mogla biti poništena građevinska dozvola?

Prvostupanjska odluka kojom su od Ministarstva tražili poništenje treba biti gotova u 30 dana od prijave. Može se produžiti ako nakon toga dođe na Upravni sud, no to ne bi trebalo trajati duže od godine dana. Proces se obično sastoji samo od tužbe, odgovora i jednog ročišta. Čak i ako odluka ne bude poništena, investitor ne smije graditi dok se ne primijeni odluka inspektorata. Udruga Una podnijela je i upravnu tužbu protiv investitora Upravnom sudu u Splitu.

Na pitanje o tome ima li ikakve logike u gradnji tako male hidroelektrane, i mogu li postojati neki skriveni motivi, složila se da vjerojatno postoje. Kaže kako ne može znati koji su, no prije okruglog stola u Bihaću među stručnjacima se mogao čuti stav kako je plan investitora možda gradnja punionice vode. Dozvola za nju vjerojatno bi se teško dobila, a uz kasnije mijenjanje projekta to bi moglo biti jednostavnije.

Opskrbljivanje područja električnom energijom znatno više spada pod javni interes nego nečija privatna punionica. Doduše, riječ je o minihidroelektrani koja može opskrbljivati tek 12-ak kuća strujom.

Ovih dana u medijima se spominje i mini hidroelektrana na Jadru kod Solina. Riječ je o maloj rijeci iz koje se vodom opskrbljuje cijeli Split. Koncesiju za nju prije dvije godine pokušao je dobiti investitor u hidroelektranu na Uni, no pobijedila ga je zaštitarska tvrtka 007 Miletić. Vlasnik tvrtke Nediljko Miletić već više godina posjeduje i tvrtku Divona koja ima punionicu vode, pa se može nagađati kako se i tu može raditi o istom motivu.

Mujević kaže kako se u Bihaću može čuti kako mini hidroelektrane zagrijavaju donji tok rijeke, što povećava temperaturu rijeke i utječe na staništa. Utjecaj na izvoru ili gornjem oku rijeke tako utjele na cijelo stanište i ima negativni utjecaj na okoliš.