Kako ide kineskim državnim kompanijama koje moderniziraju prugu Beograd – Budimpešta

China Railway International i China Communications Construction Company imaju ogranke u Beogradu, zapošljavaju stotine radnika i dobro im ide u financijskom smislu, no zbog načina poslovanja privukli su pozornost poreznika u Srbiji. Rade na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta te grade mostove i u Crnoj Gori autocestu Bar-Boljare, a njihove matice su na listi najvećih svjetskih kompanija američkog Fortunea

Pad nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu ponovno je u fokus stavio dvije kineske kompanije koje su glavni izvođači na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta. To su China Railway International i China Communications Construction Company.

Dvije su kompanije dugo prisutne u Srbiji, a sudeći prema njihovim financijskim izveštajima, izuzetno im dobro ide. China Railway International uspješnija je u ovom dvojcu i zahvaljujući rezultatima iz prošle godine moglo bi se reći da je među prvih pet najvećih kineskih kompanija u Srbiji. Uspešnija je i usprkos tome što radi na manje projekata u Srbiji u odnosu na CCCC. Obje su većinski državne kompanije, ali su i izlistane na burzi.

U 50 najvećih kompanija na svijetu

China Railway International posluje u Srbiji preko ogranka u Beogradu. Registriran je još 2017. godine. Prema opisu s internetske stranice te kompanije, dio je velike grupacije China Railway Group, koja je na listi Fortune 500 odnosno među 500 najvećih kompanija na svijetu. Na ovogodišnjem rangiranju su na 35. poziciji s prihodima od 178 milijardi dolara i profitom od 2,15 milijardi dolara. Osim toga, imaju više od 314 tisuća zaposlenih. Fortune ih opisuje kao 130 godina staru kompaniju i jednog od najvećih svjetskih izvođača radova u području izgradnje i inženjeringa.

CRI je formiran kao dio strategije internacionalizacije poslovanja. Kao ključni sektori u kojima rade navode se željeznice, autoceste, mostovi, tuneli, metro, stanice i zgrade, ali i drugi projekti poput izgradnje elektrana i stadiona.

Ono što se može vidjeti kada je riječ o istaknutim projektima na njihovom webu je da mahom prezentiraju projekte u Kini, afričkim i azijskim zemljama. Stigli su i do Fidžija u Tihom oceanu, pa i do Antarktika gdje grade kinesku znanstveno-istraživačku stanicu. Kada je riječ o Europi, istaknuti su samo projekt pruge Beograd-Budimpešta i elektrane u Bjelorusiji. Zanimljivo je da za projekte imaju opise, ali kad se klikne na projekt mađarsko-srpske pruge, može se samo vidjeti fotografija vlaka Soko.

Biznis u Srbiji

Prema dostupnim informacijama, CRI u Srbiji radi na samo dva projekta. Jedan je pruga Beograd-Budimpešta dok smo od resornog ministra Gorana Vesića mogli čuti i da rade na pruzi Sombor-Vrbas, kao i da će biti angažirani na pruzi Pančevo-Subotica.

Ti projekti su očigledno vrlo isplativi jer je prošle godine ogranak China Railway International imao prihode od čak 612 milijuna eura. To je i dvostruko bolji rezultat nego godinu prije. Na te prihode ostvarili su neto dobit od 39 milijuna eura. Kao i kod prihoda, i profit kompanije je praktično udvostručen u odnosu na 2022. godinu.

Prošle godine, ogranak CRI u Srbiji zapošljavao je 125 radnika. To je za 20 više nego u 2022., a dvostruko više nego u vrijeme pandemijske 2020. i iduće godine.

Problemi – porezna kontrola i izvršenja

Ono što se može vidjeti s druge strane medalje je da je Porezna uprava prije nešto više od mjesec dana započela poreznu kontrolu u ogranku te kineske kompanije. Zbog toga je izrečena mjera privremenog ograničenja, koja se i dalje vodi kao aktivna.

Protiv kompanije se prethodnih godina vodilo više sudskih sporova, ali kako se može vidjeti iz dostupnih podataka, ali i iz financijskog izvještaja, većina nije financijski značajna odnosno riječ je o sporovima male vrijednosti koji ne mogu ugroziti poziciju kompanije. S druge strane, u prethodne četiri godine nekoliko puta bila je i na meti izvršitelja zbog dugova. Uglavnom su izvršenja tražile privatne firme.

Ono što je zanimljivo je da je ove godine prvi put izvršenje tražila i država. Točnije, Uprava carina i u dva navrata naplaćena su potraživanja ove institucije. To se može vidjeti i na internetskoj stranici Narodne banke Srbije.

Specijalisti za ultra veliku instrastrukturu

Za razliku od partnerske firme, China Communications Construction Company nije istaknula prugu Beograd-Budimpešta među ključne projekte na svom webu. S druge strane, izdvojili su projekt mosta Zemun-Borča, kao i autoceste Bar-Boljare u Crnoj Gori.

Most Zemun-Borča gradila je kompanija China Road and Bridge Corporation, a od nje je, spajanjem sa China Harbour Engineering Company nastao CCCC.

Za sebe kažu da su vodeći globalni sveobuhvatni pružatelj usluga „ultra velike infrastrukture“. Također sebe smatraju najvećim svjetskim dizajnerom i graditeljem luka, autocesta i mostova, off shore platformi za vađenje nafte, kao i najveći proizvođač dizalica za kontejnere.

I oni ponosno ističu da su na listi Fortune 500 najvećih svjetskih kompanija. Kako se može vidjeti iz ovogodišnjeg rangiranja, nalaze se na 63. poziciji. Fortune navodi da imaju 136,6 milijardi dolara prihoda i 1,67 milijardi dolara profita odnosno 219 tisuća radnika.

Imali su problema sa Svjetskom bankom koja im je ograničila mogućnost sudjelovanja u projektima koje financira. To je učinjeno, kako je obrazloženo, zbog prijevare na projektu izgradnje puteva na Filipinima. Sankcije su trajale od 2009. do 2017. godine. Zapravo, kažnjena je kompanija China Road and Bridge Corporation (uz još šest drugih firmi), ali je CCCC kao njen nasljednik podnio zabranu. Prema izvještajima stranih medija, probleme su imali i u Bangladešu (zbog navodnog podmićivanja dužnosnika), Ekvatorijalnoj Gvineji (također za navodno podmićivanje) i Maleziji.

Kako im ide u Srbiji

U Srbiji CCCC posluje također preko ogranka. Osnovan je nešto ranije u odnosu na CRI – 2014. godine. Za razliku od partnera, imaju značajno više radnika – 290 u prošloj godini. S druge strane, prihodi su im osjetno manji. Prošle godine prihodovali su oko 145 milijuna eura. To je smanjenje u odnosu na prethodne dvije godine. Prošle su godine imali i gubitak od 1,11 milijuna eura.

Zanimljivo je da posljednja tri financijska izvještaja nisu uspijevali podnijeti iz prve kako treba. Podaci APR pokazuju da su prve verzije bile „nepotpune i izračunski netočne“ što je kasnije ispravljeno. Kontrolu Porezne uprave prošli su prije svog partnera i to čak tri puta – 2018., 2019. i 2021. godine, pokazuju podaci APR-a. Također su se i oni morali suočiti s naplatom dugova preko izvršitelja koje su tražili njihovi poslovni partneri.

Inače, China Communications bio je angažiran na nekim od najpoznatijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Osim pruge Beograd-Budimpešta, bili su angažirani i na autocestama Preljina-Požega, Surčin-Novi Beograd i Obrenovac-Surčin.

Autor članka: Ivan Radak, Forbes Srbija