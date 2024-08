Kako je Donald Trump u Bijeloj kući zaradio pola milijarde dolara

Kada je postao predsjednik, Trump se nije želio odreći svog biznisa, što znači da je iz Bijele kuće zaradio više novca nego ijedan drugi predsjednik u američkoj povijesti.

Trump se ponovno želi vratiti na poziciju predsjednika, no još uvijek su neka ključna pitanja o njegovom prvom mandatu ostala neodgovorena. Jedno od njih je i koliko je profitirao od zadržavanja svojih privatnih biznisa nakon što je postao predsjednik 2017. godine. Pojavili su se neki detalji – koliko prihoda je ostvario, koliko je prijavio oporezivog dohotka, čak i neke grube procjene o dobiti za određene godine. Ipak, dubinska četverogodišnja analiza dobiti od poslovanja ostala je misterija – sve do sad.

Trumpove tvrtke su od 2017. do 2020. godine zaradile oko 550 milijuna dolara, pokazuje analiza dokumentacije – poreznih prijava, financijskih izvješća, obveznica i internih spisa – od kojih je velika količina svjetlo dana vidjela tek nakon što je bivši predsjednik napustio Bijelu kuću. Za Trumpa, koji je zarađivao još i više prije nego je postao predsjednik, novac je bio ključan. Omogućio mu je da isplaćuje dugove, poboljša svoje posjede, plati svoju djecu i živi kao kralj, istovremeno upravljajući zemljom.

PREDSJEDNIČKA ZARADA Donald Trump naširoko se hvalio činjenicom da je odlučio donirati svoju predsjedničku plaću od 400.000 dolara godišnje – što je manje od 0,4 posto operativnih prihoda koje su njegove tvrtke ostvarile svake godine.

2017.

Nedugo nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima 2016. godine, Trump je pristao na nagodbu od 25 milijuna dolara kojom su se riješile optužbe da je njegov biznis obrazovanja za profit bio prijevara. To je izbrisalo 15 posto njegove procijenjene godišnje dobiti. Dobre vijesti su da je mogao prijaviti 25 milijuna dolara gubitka za svoje sveučilište Trump University na poreznoj prijavi.

IMOVINA PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA 1290 Avenue of the Americas (New York) 28.000.000 dolara Upravljanje nekretninama 24.000.000 dolara 40 Wall Street (New York) 20.000.000 dolara 555 California Street (San Francisco) 16.000.000 dolara Golf-klubovi u SAD-u 14.000.000 dolara 6 East 57th Street (New York) 12.000.000 dolara Mar-a-Lago 10.000.000 dolara Trump National Doral 8.000.000 dolara Nekretninske licence 6.000.000 dolara Trump Park Avenue (New York) 2.100.000 dolara Trump International Hotel Las Vegas 2.000.000 dolara Produkcijska kompanija 2.000.000 dolara Trump International Hotel & Tower Chicago 1.800.000 dolara Trump Plaza (New York) 1.700.000 dolara Starrett City 1.400.000 dolara Trump World Tower (New York) 1.000.000 dolara Trump International Hotel & Tower (New York) 900.000 dolara Trump Parc / Trump Parc East (New York) 400.000 dolara Trump International Realty 400.000 dolara Licence proizvoda 300.000 dolara Knjige 300.000 dolara Ostalo 250.000 dolara Trump International Golf Links (Irska) -400.000 dolara Trump vinarija -1.200.000 dolara Trump Turnberry (Škotska) -1.300.000 dolara Trump International Golf Links (Škotska) -1.400.000 dolara Trump International Hotel Washington DC -2.600.000 dolara Sveučilište Trump University -25.000.000 dolara UKUPNO 141.000.000 dolara IZVOR: FORBES

2018.

Partneri su zbog politike počeli bježati glavom bez obzira od Trumpovog brenda, ali posljedice se nisu osjetile na uredskim zgradama u New Yorku (1290 Avenue of the Americas) i San Franciscu (555 California Street) u kojima Trump drži udjele od 30 posto. Njegov udio profita dosegao je 2018. godie oko 55 milijuna dolara, više od trećine procijenjene operativne dobiti.

IMOVINA PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA 1290 Avenue of the Americas (New York) 32.000.000 dolara 555 California Street (San Francisco) 23.000.000 dolara 40 Wall Street (New York) 21.000.000 dolara Trump Tower 15.000.000 dolara Golf-klubovi u SAD-u 14.000.000 dolara 6 East 57th Street (New York) 12.000.000 dolara Trump National Doral 10.000.000 dolara Mar-a-Lago 8.000.000 dolara Upravljanje nekretninama 7.000.000 dolara Trump International Hotel Las Vegas 3.300.000 dolara Nekretninske licence 3.200.000 dolara Trump Park Avenue (New York) 2.300.000 dolara Trump Plaza (New York) 1.700.000 dolara Trump Parc / Trump Parc East (New York) 1.000.000 dolara Trump World Tower (New York) 1.000.000 dolara Trump International Hotel & Tower (New York) 800.000 dolara Starrett City 500.000 dolara Trump International Hotel & Tower Chicago 300.000 dolara Trump International Realty 300.000 dolara Produkcijska kompanija 300.000 dolara Licence proizvoda 150.000 dolara Knjige 150.000 dolara Ostalo 150.000 dolara Trump International Golf Links (Irska) — Trump International Hotel Washington DC -100.000 dolara Trump Turnberry (Škotska) -300.000 dolara Trump International Golf Links (Škotska) -1.100.000 dolara Trump vinarija -1.100.000 dolara UKUPNO 154.000.000 dolara IZVOR: FORBES

2019.

Trumpovi biznisi stabilizirali su se u sredini njegova predsjedničkog mandata, iako su neke slabe točke ostale, pogotovo u centrima koji su nešto liberalniji. U New Yorku je dobit pala u Trump Toweru i zgradi 40 Wall Street. U Trumpovom hotelu u Chicagu slabi profit pretvorio se u gubitak, a u DC-ju su se gubici počeli gomilati.

IMOVINA PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA 1290 Avenue of the Americas (New York) 30.000.000 dolara 555 California Street (San Francisco) 26.000.000 dolara 40 Wall Street (New York) 18.000.000 dolara Golf-klubovi u SAD-u 16.000.000 dolara Trump Tower (New York) 13.000.000 dolara 6 East 57th Street (New York) 13.000.000 dolara Trump National Doral 10.000.000 dolara Upravljanje nekretninama 8.000.000 dolara Mar-a-Lago 6.000.000 dolara Nekretninske licence 3.400.000 dolara Trump Park Avenue (New York) 2.200.000 dolara Trump International Hotel Las Vegas 2.000.000 dolara Produkcijska kompanija 1.600.000 dolara Trump Plaza (New York) 1.500.000 dolara Trump World Tower (New York) 1.100.000 dolara Trump Parc / Trump Parc East (New York) 900.000 dolara Trump International Hotel & Tower (New York) 600.000 dolara Trump International Realty 500.000 dolara Trump Turnberry (Škotska) 400.000 dolara Drugo 300.000 dolara Trump International Golf Links (Irska) 200.000 dolara Knjige 100.000 dolara Licence proizvoda — Trump International Hotel & Tower Chicago -700.000 dolara Trump vinarija -1.100.000 dolara Trump International Hotel Washington DC -1.500.000 dolara Trump International Golf Links (Škotska) -1.500.000 dolara UKUPNO 149.000.000 dolara IZVOR: FORBES

2020.

Šest Trumpovih hotela 2020. je godine izgubilo oko 23 milijuna dolara, što je gotovo dovoljno da potpuno izbrišu dobitak od 30 milijuna dolara koliko su ostvarili između 2017. i 2019. godine. Oslabio je i njegov biznis licenci i menadžmenta: od oko 29 milijuna dolara 2017. pao je na samo 4,5 milijuna dolara 2020. godine. Uredske zgrade postale su spasitelj u kratkom roku, i to zbog prikupljanja najamnina od najmoprimaca koji su potpisali dugoročne ugovore.

IMOVINA PROCIJENJENA DOBIT OD POSLOVANJA 1290 Avenue of the Americas (New York) 32.000.000 dolara 555 California Street (San Francisco) 26.000.000 dolara Golf-klubovi u SAD-u 19.000.000 dolara Trump Tower (New York) 15.000.000 dolara 40 Wall Street (New York) 14.000.000 dolara 6 East 57th Street (New York) 13.000.000 dolara Mar-a-Lago 6.000.000 dolara Upravljanje nekretninama 3.700.000 dolara Trump Park Avenie (New York) 2.100.000 dolara Trump World Tower (New York) 1.200.000 dolara Trump Plaza (New York) 1.100.000 dolara Trump Parc / Trump Parc East (New York) 900.000 dolara Nekretninske licence 800.000 dolara Trump International Hotel & Tower (New York) 400.000 dolara Produkcijska kompanija 400.000 dolara Trump International Realty 150.000 dolara Knjige 100.000 dolara Licence proizvoda 50.000 dolara Drugo 50.000 dolara Trump International Hotel Las Vegas -300.000 dolara Trump vinarija -500.000 dolara Trump National Doral -1.500.000 dolara Trump International Golf Links (Škotska) -1.500.000 dolara Trump International Golf Links (Irska) -2.400.000 dolara Trump Turnberry (Škotska) -4.600.000 dolara Trump International Hotel & Tower Chicago -6.000.000 dolara Trump International Hotel Washington, D.C. -8.000.000 dolara UKUPNO 111.000.000 dolara IZVOR: FORBES

Autor originalnog članka: Dan Alexander, Forbes

Link: How Donald Trump Earned $550 Million In The White House

(Prevela: Nataša Belančić)