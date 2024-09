Kako je Trump izgubio milijune na svom hotelu u Washingtonu – dugo nakon što ga je prodao

Bivši predsjednik 2022. je godine prodao svoj hotel u Washington D.C.-ju i zaradio 127 milijuna dolara. Kako bi dovršio taj posao, morao je kupcu posuditi novac koji možda nikada neće dobiti natrag.

Djelovalo je kao potez genija – ili barem trenutak nevjerojatne sreće – kada je Donald Trump uspio prodati svoj neuspješni hotel u Washington D.C.-ju 2022. godine i usput zaraditi solidnih 127 milijuna dolara. Ipak, malo ljudi u tom trenutku je znalo da je Trump morao pozajmiti novac kako bi do tog posla došlo. Kada je novi vlasnik kojemu je Trump novac posudio zapao u financijske probleme, i sam Trump je osjetio posljedice.

Trumpove veze s bivšom poštom u D.C.-ju sežu do 2012. godine, kada je on dobio natječaj za restauriranje i prenamjenu povijesne, ali zapuštene zgrade pošte u luksuzan hotel s 263 sobe. Američka vlada ostala bi vlasnik nekretnine koja se nalazi samo par ulica dalje od Bijele kuće. Trump je uložio 200 milijuna dolara u restauriranje zgrade iz 1899. godine, a obvezao se i da će 60 godina plaćati mjesečnu najamninu od najmanje 250.000 dolara.

Često je izbjegavao kreditne obaveze

Trump je u natječaju pobijedio konzorcij u kojemu je bio i Hilton Worldwide, a koji je planirao zgradu prenamijeniti u hotel Waldorf Astoria. Hilton Worldwide prosvjedovao je zbog dodjele ugovora Trumpu pred Agencijom za generalne usluge koja je nadzirala proces. U prigovor su uključili i desetke novinskih članaka koji dokazuju kako Trump kroz svoju poslovnu karijeru često nije ispunjavao kreditne obveze, odvodio hotele u bankrot i ostavljao projektne nedovršene. Hilton i partneri tvrdili su kako financije navedene u Trumpovoj prijavi nisu imale smisla. “Minimalni temeljni najam koji Trump predlaže zahtijevao bi da on ostvaruje prihode koje je nemoguće ostvariti na ovoj lokaciji temeljem koncepta restauracije,” stoji u prigovoru. “Agencija je nepravilno ocijenila njegov prijedlog i brzopleto odabrala najviši najam, bez solidnih ekonomskih i poslovnih temelja.” Agencija je prigovor odbila na temelju procedure, napisavši kako Trumpove procjene o prihodu “ni na koji način nisu nerazumne,” izvijestio je tada Washington Post.

U listopadu 2016. godine, dva tjedna prije nego je Trump pobijedio na predsjedničkim izborima, hotel, sada nazvan Trump International Hotel Washington D.C., grandiozno je otvorio svoja vrata. Hotel se ubrzo pretvorio u sastajalište svih onih koji su željeli od Trumpa dobivati osobne usluge. U godini nakon njegove pobjede na izborima, republikanski politički odbori izvršili su najmanje 171 isplatu hotelu, prebacivši u džep šefa stranke oko 482.000 dolara. Do kraja njegovog mandata, najmanje 29 od 38 članova njegovog kabineta, kao i dužnosnici iz 33 vlade država svijeta i 36 senatora (35 republikanaca i Joe Manchin) viđeni su u hotelu.

Sva ta posjećenost nije donijela dovoljno novca da nadomjesti manjkavosti Trumpovog lošeg poslovnog plana o kojima je Hilton govorio. Godine 2017. prihodi hotela iznosili su 52 milijuna dolara – 35 milijuna manje od projekcija Trumpove tvrtke. Stvari nisu postale ništa bolje ni kasnije. Prodaja je ostala na istim razinama i tijekom sljedeće dvije godine: 53 milijuna dolara 2018. i 52 milijuna dolara 2019. godine, pokazuje analiza Trumpovih financijskih podnesaka. To je oko polovice onoga što je Trumpova tvrtka očekivala. Potom je stigla pandemija koronavirusa, a prodaja se stropoštala za više od 60 posto, na samo 20 milijuna dolara.

Trump International Hotel Washington / FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Trump je svoj hotel na tržište prvi put stavio 2019. godine, tražeći za njega 500 milijuna dolara, izvijestio je tada CNBC. Nijedna ponuda nije ni približno dosegla tu cifru (neke su bile manje od 250 milijuna dolara) pa je prodaja pauzirana naredne godine.

Kada je napustio Bijelu kuću 2021., Trump je pokušao još jednom. Ovog puta doveo je kupca koji je bio spreman platiti više od 370 milijuna dolara. Kada je Brian Friedman, nekretninski developer iz grada koji je ranije ponudio 175 milijuna dolara za hotel, saznao za te vijesti, ostao je u šoku. “Bože moj,” rekao je. “Ne mogu vjerovati, ali to bi bilo nevjerojatno. Valjda postoji neki glupan iz južne Amerike ili neka grupa s Floride, možda nekakvo financiranje ili nešto – ili skriveno pismo za koje ne znamo, jer ova nekretnina gubi novac.”

Friedman je bio u pravu u obje stvari: Kupac, CGI Merchant Group, je bio iz Miamija na Floridi. A Trumpovi financijski podnesci iz listopada 2023. godine otkrili su da je on sam tvrtci posudio 28 milijuna dolara.

CGI je većinu od 375 milijuna dolara financirao pozajmicom od 285 milijuna dolara od trgovačke banke BDT&MSD Partners povezane s Michaelom Dellom, koju između ostalih vodi i milijarder iz svijeta investicijskog bankarstva Byron Trott. CGI je naslijedio i originalni najam koji je Trump potpisao s Agencijom. Novi vlasnik najma u suradnji je s Hilton Worldwideom, istim onim koji je izgubio originalni natječaj od Trumpa, odlučio upravljati hotelom pod imenom Waldorf Astoria.

Trump je odšetao s isplatom od 127 milijuna dolara, pokazuju dokazi u građanskoj parnici za prijevaru koja se protiv njega vodi u New Yorku. Ipak, bila je jedna zamka: CGI nije imao dovoljno novca da plati transfer i hipoteku. Trump je zato pristao kompaniji posuditi 28 milijuna dolara za pokrivanje tih troškova, stoji u sudskim spisima. CGI je obećao Trumpu vratiti 13 milijuna dolara s kamatama u studenom 2022. Rok isplate ovisio je o nekoliko faktora.

Usprkos novom vlasniku, malo toga se promijenilo nakon što je Trumpov hotel zatvorio svoja vrata i mjesec dana kasnije, u lipnju 2022., ponovno počeo poslovati kao Waldorf Astoria. Osim brenda i drugačije ponude, hotel je izgledao gotovo identično kao i ranije. Čak su i zaposlenici djelovali poznato: oko 95 posto zaposlenika ostalo je isto kao i ranije, dok je Trump bio vlasnik, kaže Senih Geray, menadžer Waldorfa.

Ipak, jedna primjetna promjena bili su novi gosti, koji nikada ne bi nogom stupili u neki Trumpov hotel: kampanja demokratkinje Nancy Pelosi, odbor za prikupljanje sredstava za Kamalu Harris, udruga Planned Parenthood i medijski outlet Politico održavali su događaje u novom Waldorfu.

Očito je da promjene nisu bile dostatne da nadomjeste loše financije koje je CGI preuzeo od Trumpove tvrtke. Kada je u studenom 2022. stigao rok za vraćanje prvog dijela pozajmice, CGI nije mogao isplatiti novac, tvrdio je Trump. Dvije strane ponovno su pregovarale o pozajmici i CGI je dobio još malo vremena. Moralo se pregovarati još dva puta nakon što je CGI propustio dodatne isplate, stoji u tužbi podnesenoj u lipnju, dokad je tvrtka Trumpu vratila samo 100.000 dolara. Trump potražuje 31,5 milijuna dolara.

U srpnju prošle godine CGI po prvi put nije ispunio obveze po primarnom zajmu, kaže jedan neimenovani izvor upoznat s procesom. U svibnju 2024., glavni kreditor BDT&MSD započeo je proceduru zatvaranja. Najmodavac je CGI-ju dao 45 dodatnih dana da pronađe novac. Kada CGI to nije uspio napraviti BDT&MSD je predložio da odgodi zatvaranje za još 45 dana, pod uvjetom da CGI isplati maleni dio nagomilanih kamata.

Ništa se nije dogodilo. Tako je hotel 5. kolovoza dospio na dražbu. Udarcem čekića, BDT&MSD postao je vlasnik hotela za 100 milijuna dolara. Nitko drugi nije niti ušao u natjecanje, kaže Paul Cooper iz tvrtke Alex Cooper Auctioneers koja je nadgledala dražbu. Cooper je originalnu kupnju CGI-ja opisao kao “potpuno suludu.” Dodao je: “Nitko normalan ne bi to napravio.”

Što se tiče onih 28 milijuna dolara koje je CGI dugovao Trumpu, dug je izbrisan. On nije imao hipoteku, a njegov dug bio je manje važan od duga prema BDT&MSD-ju. “Toga više nema,” rekao je Cooper.

Sljedeća faza Trumpove građanske parnice protiv CGI-ja trebala bi započeti kasnije ovog mjeseca. Predstavnici nijedne strane nisu odgovorili na upite za komentar.

Usprkos činjenici da su postali vlasnici groznog najma kojeg nitko drugi nije želio, u BDT&MSD-ju su optimistični. “Posvećeni smo partnerstvu s Hiltonom i sigurni u budućnost nekretnine,” kaže Sara Evans, partnerica i glasnogovornica firme. Glasnogovornica Hiltona kaže kako hotel “nastavlja poslovati dobro”, ali odbija objasniti stoji li kompanija još uvijek iza svojih ranijih komentara da je najam “nerealan ekonomski model koji će dovesti do propasti još jednog pokušaja renovacije zgrade stare pošte.”

Autor originalnog članka: Zach Everson, Forbes

Link: How Trump Lost Millions On His D.C. Hotel – Years After He Sold It

(Prevela: Nataša Belančić)