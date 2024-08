Kako se Međimurje-plin priprema za preuzimanje opskrbe u Zagrebu i kakvi su rokovi

Iz čakovečke tvrtke Međimurje-plin, koju vodi predsjednik Uprave Nenad Hranilović, odgovaraju za FORBES Hrvatska da pripreme za pružanje usluge opskrbljivača u javnoj usluzi na području Zagreba „teku u skladu s odlukom HERA-e“. Kreću u zapošljavanje, a osigurali su, odnosno ugovorili potrebne količine plina s dobavljačima “uz 20 posto odstupanja na godišnjoj razini za određeni dio količina” te dodaju da imaju i plin osiguran u skladištu

Nakon što je tvrtka Međimurje-plin proljetos pobijedila na natječaju za novog opskrbljivača u javnoj usluzi na području Zagreba, zanimalo nas je kako napreduje preuzimanje tog velikog posla od tvrtke Gradska plinara Zagreb-Opskrba (GPZO), posebno uzimajući u obzir da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) svojom odlukom s kraja svibnja odredila i niz zadataka te rokova.

Iz čakovečke tvrtke, koju vodi predsjednik Uprave Nenad Hranilović, odgovaraju za FORBES Hrvatska da pripreme „teku u skladu s odlukom HERA-e“.

To znači, među ostalim, da je Međimurje-plin obavijestilo HERA-u, kako kažu, da su „potrebne količine plina osigurali, odnosno ugovorili s dobavljačima plina, uz 20 posto odstupanja na godišnjoj razini za određeni dio količina, čemu treba dodati i skladišne kapacitete, odnosno količine plina koje imamo osigurane u skladištu“.

Ta tvrtka, naime, u Podzemnom skladištu Okoli ima dva skladišna paketa, kako su to naveli u svom godišnjem poslovnom izvještaju, sve do 1. travnja 2026. godine.

Promjene organizacije, dijela poslovnog modela i ljudskih resursa

Koliko su konkretno plina osigurali-ugovorili za sljedeću ogrjevnu sezonu, nisu nam odogovorili. Distribucijsko područje Gradske plinare Zagreb ima oko 290 tisuća kupaca i okvirne količine plina u javnoj usluzi su 2420 gigavatsati, kako je Međimurje-plin napisalo u svom godišnjem izvještaju. Tu je također objašnjeno da preuzimanje javne usluge na zagrebačkom području znači „organizacijske promjene, promjene u dijelu poslovnih modela te ljudskih resursa, sukladno uvjetima natječaja, no kao opskrbljivač plinom za isto smo spremni“.

Podsjetimo, tvrtka GPZO je na svibanjskom natječaju dala višu cijenu troška opskrbe plinom od Međimurje-plina te je tako izgubila posao opskrbljivača u javnoj usluzi u Zagrebu sve do 30. rujna 2027. godine.

Zgrada Gradske plinare na Radničkoj cesti. Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Što se tiče moguće poslovne suradnje Međimurje-plina i GPZO-a, iz Čakovca poručuju da je i to određeno HERA-inom odlukom te da se odnosi na dostavu podataka o krajnim kupcima, kućanstvima, kako bi im mogli pružati uslugu.

GPZO mora predati podatke do 8. listopada

Konkretno, u toj odluci stoji da najkasnije do 8. listopada GPZO treba prenijeti ili omogućiti preuzimanje podataka iz svoje baze o krajnjim kupcima koji su na dan 1. listopada 2024. koristili javnu uslugu opskrbe plinom. Potom, a najkasnije do 31. listopada, Međimurje-plin treba svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u Zagrebu dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora i informacijom o novim okolnostima u vezi s određivanjem opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

O samoj infrastrukturi brinut će, kao i do sada, Gradska plinara Zagreb kao operator distribucijskog sustava. Ona pak mora na dan 1. listopada(±7 dana) očitati sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge ili prihvatiti podatke o očitanju na taj dan zaprimljene od strane krajnjih kupaca, a potom podatke o očitanju najkasnije do 14. listopada dostaviti Međimurje-plinu.

Iako je ranije bilo spominjano u medijima da bi Međimurje-plin možda moglo ili htjelo, kao neku vrstu outsourcinga, angažirati za pružanje usluge i dio radnika GPZO-a, o tome, kako se čini, nema niti govora. Međimurje-plin kreće u zapošljavanje.

Zapošljavanje, programski sustav i jedna – tužba

„Prema Odluci HERA-e bit će raspisan i natječaj za zapošljavanje radnika, najkasnije do 01.09.2024. godine, kako bi radnici s 01.10.2024. godine mogli početi raditi“, odgovorili su na naš upit. Zadnjeg dana prošle godine je Međimurje-plin iamlop 74 radnika, od čega 12 sa visokom stručnom spremom i 7 sa višom.

Međimurje-plin mora također na vrijeme osigurati da je programskim sustavom koji će koristiti moguće obrađivati podatke o krajnjim kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge.

Dosad je ta tvrtka isporučivala plin kućanstvima na distribucijskom području nekadašnje Gradske plinare Krapina (sada HEP-Plin d.o.o. Osijek) te je opskrbljivala oko 5300 kućanstava, a u Međimurju oko 29.500 kućanstava.

Kako se približava nova ogrjevna sezona, a za mnoge Zagrepčane možda i promjena opskrbljivača, valja imati na imati na umu i to da je GPZO u međuvremenu podnio tužbu protiv HERA-e kako bi se poništio natječaj kojim je posao javne opskrbe plinom na području Grada Zagreba dobilo Međimurje-plin.