Kako se Podravka našla u poziciji da u Rijeci kreira golemi stambeno-poslovni kompleks

Grad Rijeka je pokrenuo proceduru za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja i GUP-a, a u sklopu toga bi mogao biti prihvaćen i zahtjev Podravke koja na prostoru bivše tvornice Istravina, koji je u njenom vlasništvu od 2007. godine, gura projekt golemog stambeno-poslovnog kompleksa

Podravka je prije nekoliko mjeseci zatražila od Grada Rijeke prenamjenu za veliku parcelu u istočnom dijelu grada – gdje se nalazi bivši tvornički kompleks Istravino, koji je u vlasništvu Podravke još od 2007. godine – a prema dosad objavljenome, tu Podravkina Uprava zamišlja raskošan novi gradski kvart sa stambenim i poslovnim zgradama.

U Rijeci je, čini se, pokrenuta službena procedura koja bi trebala stvoriti preduvjete za prenamjenu tog zemljišta, na kojem se nalaze stare hale koje se djelomično iznajmljuju različitim tvrtkama za skladišta i slično, u zonu mješovite namjene. Radi se o Gornjoj Vežici, dijelu Rijeke gdje je smješten i Klinički bolnički centar Sušak.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je potpisao, naime, kako je u ponedjeljak izvijestio Novi list, nacrt prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana. No, kad će to stići do Gradskog vijeća na usvajanje, nije jasno. U dosadašnjim javnim nastupima je Filipović bio sklon Podravkinoj ideji za Gornju Vežicu.

I Podravka i Grad Rijeka čudnovato šutljivi

Na upit FORBES Hrvatska o predstojećoj proceduri i rokovima iz Grada Rijeke tumače da kreću u digitalizaciju prostornih planova, te “u manjoj mjeri i izmjenu i dopunu”. Da bi odluka mogla doći pred Gradsko vijeće, objašnjavaju, čeka se “mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš”.

Što je East District u Rijeci



Zamišljeni riječki East District na mjestu bivšeg tvorničkog kompleksa Istravino trebao bi imati više od 150 tisuća četvornih metara izgrađenog prostora, a od toga najviše za nove stanove, koliko je dosad poznato. Podravka predlaže izmjenu prostorno-planske dokumentacije tako bude moguća da zona stambene namjene (sa 350 – 500 stanova u blokovima sa šest do 13 nadzemnih etaža, što bi bilo oko 70 posto površine), u kombinaciji sa zonom mješovite namjene – pretežito poslovne, gdje bi bili poslovni, trgovački, uslužni sadržaji, hotel, klinike i drugo s pet do 20 nadzemnih etaža. Predviđena je i zona dječjeg vrtića, garaža i nova interna prometnica. Kako je spomenuto u tekstu koji je u svibnju objavio Jutarnji list, vrijednost projekta bi mogla biti oko 200 milijuna eura.

Iz Podravke, prehrambene kompanije izlistane na Zagrebačkoj burzi, o detaljima nekretninskih planova ne govore iako je u medijima u svibnju osvanuo tekst u kojem se opisuje East District Rijeka, kako je taj projekt nazvan, zajedno sa skicama iz idejnog rješenja koje je izradila riječka developerska DDG Grupa i vlasnik tvrtke Denis Šikljan predstavio je projekt.

Tvornički kompleks zatvoren već 12 godina

“Podravka je dugogodišnji vlasnik tvorničkog kompleksa Istravino u Rijeci koji je zatvoren 2012. godine, a prostire se na gotovo 60 tisuća kvadratnih metara. S obzirom na neiskorištenost zemljišta, Podravka je Gradu Rijeci predložila idejni projekt za izgradnju nove urbane cjeline koja bi unaprijedila taj dio grada. Naime, kako bi projekt mogao biti realiziran, Podravka je Gradu Rijeci predala zahtjev za izmjenu Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Rijeke”, stoji u odgovoru Podravke na upit FORBES Hrvatska.

U kojim rokovima očekuju da se gradski planovi izmijene, kada bi projekt najranije mogao u realizaciju, nisu rekli, a na pitanje o tome tko bi uložio i gradio, poručili su da “detalji o financijskom aspektu ovog projekta spadaju u domenu poslovne tajne”.

Tako su nam, umjesto informacija, iz Podravke rekli da bi se “prenamjenom zone u skladu s potrebama naselja osiguralo povećanje raznovrsnosti sadržaja u ovom dijelu grada Rijeke, unapređenje urbane infrastrukture te doprinos ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice”, kao i da “projekt pruža mogućnost stvaranja nove arhitektonske vizure – prostornog obilježja koje bi obogatilo vizuru grada”.

Loša akvizicija iz 2007. godine

A kako se ta koprivnička prehrambena kompanija uopće našla u poziciji da, kao da je arhitektonski biro ili urbanistički zavod, planira cijeli jedan kvart u Rijeci, relativno blizu središta grada?

Još 2007. godine, dok je Podravku vodio Darko Marinac, kompanija je kupila Lero (nekad u sastavu Istravina) čiji su pogoni bili u Rijeci, budući da je Podravki tada bila namjera širenje vlastite proizvodnje sokova. No, 2011. godine je proizvodnja Lero sokova djelomično preseljena u Studenac u Lipiku, a riječki pogoni su zatvoreni (u međuvremenu, 2016. godine, kad je predsjednik Uprave Podravke bio Zvonimir Mršić, Studenac je prodan).

Kako je 2012. godine objavio Poslovni dnevnik, pod naslovom “Lero je Podravkin promašaj od 20 milijuna eura”, za brend i pogon bilo je plaćeno nekoliko godina ranije ukupno oko 140 milijuna kuna (48 milijuna kuna za brend Lero te za zemljište i pogone 90 milijuna kuna), ili približno 20 milijuna eura. Proizvodnja Lero sokova je ustrajno padala, a u poslovnom izvještaju za 2011. godinu je vrijednost tog brenda već znatno smanjena, kao i tvorničkih zgrada te zemljišta, s naznakom da su namijenjeni za prodaju. Nekretnine su tada bile procijenjene na 49 milijuna kuna.

Na naše pitanje postoji li danas neka okvirna računica koliko je Podravku na koncu stajala akvizicija Lera, iz te nam kompanije nisu dali odgovor. Poručili su tek da ne mogu komentirati proizvodnju pića koja u Podravkinu portfelju nije već osam godina.

Prodaja dosad nije išla

Inače, odluka o zatvaranju riječkog pogona je bila izazvala dosta negativnih reakcija jer je tada ugašeno 60-ak radnih mjesta, a osim toga je Lero bio 40 godina star riječki brend. Riječani su sumnjali i da je do zatvaranja pogona došlo uslijed planova o gradnji trgovačkog centra, a ranije se za to zemljište govorilo kao o lokaciji na kojoj će se s promjenama urbanističkih planova omogućiti gradnja stambeno-poslovnih objekata.

No, iako je Podravka u međuvremenu pokušala prodati te pogone i zemljište, nije u tome uspjela, a urbanistički plan tek bi sada mogao biti promijenjen tako da se tu omogući gradnja atraktivnih nekretnina za stanovanje i posao, umjesto isključivo poslovne namjene. Zanimljivo je pak koliko su u Podravci i Gradu Rijeci oko cijelog projekta “zakopčani”.