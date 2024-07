Kako su najveći Bidenovi donatori reagirali na loš nastup predsjednika u debati?

Loš nastup predsjednika Joea Bidena u prošlotjednom predizbornom sučeljavanju izazvao je veliku zabrinutost među komentatorima i donatorima demokratske stranke, a jedan milijarder koji podržava aktualnog američkog predsjednika otvoreno razmišlja bi li bilo bolje da neki drugi demokrat preuzme Bidenovo mjesto predsjedničkog kandidata.

Investitor, manjinski vlasnik Dallas Mavericksa i voditelj Shark Tanka, milijarder Mark Cuban, za CNN je u subotu izjavio kako želi vidjeti ankete koje bi pokazale “postoje li potencijalne zamjene” koje bi u teoretskom srazu s republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom mogle postići bolji rezultat.

Cuban (čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 5,4 milijarde dolara) je u ožujku prisustvovao Bidenovoj donatorskoj večeri, a ranije je u unutarstranačkim izborima za kandidata republikanske stranke podržao bivšu guvernerku Južne Karoline, republikanku Nikki Haley. Za CNN je rekao kako “vrijedi razmisliti” o Bidenovoj zamjeni koja bi “ušla i odmah promijenila utrku”.

U petak ujutro Cuban je na X-u objavio kako je Bidenova “izvedba bila užasna” i kako je 81-godišnji predsjednik izgledao “slabo”, iako je također ustvrdio kako Trump “nije mogao izravno odgovoriti ni na jedno pitanje i lagao je u svakom odgovoru”. Dodao je: “Glasat ću prema etici svaki put.”

Od “ostanite mirni” do otvorene osude

Reid Hoffman (2,5 milijardi dolara) jedan je od najvećih Bidenovih donatora, a on je glasače pozvao da ostanu mirni, rekavši kako je “loša ideja” nagovarati Bidena da odstupi i kako bi im se to moglo obiti u glavu ako Biden odluči “dokazati svima koji sumnjaju da su u krivu,” stoji u emailu koji je pokazan novinarima New York Timesa. Hoffman u istom emailu hvali Bidenove “vrijednosti, instinkte, patriotizam i hrabrost” i govori kako Biden još uvijek može pobijediti na izborima. Hoffman je Bidenovoj kampanji donirao 17,7 milijuna dolara.

Istovremeno, milijarder Avram Glazer (1,7 milijardi dolara), djelomični vlasnik NFL kluba Tampa Bay Buccaneers, organizirao je donatorski event za Bidena u svom domu u New Yorku u subotu.

Laurene Powell Jobs (čije bogatstvo, zajedno s čitavom obitelji, iznosi 14,5 milijardi dolara) jedna je od Bidenovih pristaša iz Silicijske doline koji su privatno izrazili veliku zabrinutost zbog Bidenovog nastupa na sučeljavanju, prenio je Times, iako nitko od njih nije izišao u javnost.

S druge strane, Bill Ackman – milijarder i glasni Bidenov kritičar – imao je oštre riječi na Bidenov nastup, ustvrdivši u jednom tweetu da je on “jasan znak osude za demokratsku stranku koja je lagala članovima stranke i čitavoj zemlji” po pitanju Bidenove mentalne oštrine. Ackman, koji je postao žestoki kritičar najprestižnijih američkih koledža zbog načina na koji su reagirali na prosvjede protiv Izraela, nakon debate je ustvrdio kako je Trump “izgledao snažno i razumno na svim važnim temama,” rekavši: “Trump zna da će pobijediti. To znaju i svi drugi.”

Što nakon debate?

Još ne znamo hoće li nastup u debati naštetiti Bidenovom prikupljanju novca od donatora. Jedan anonimni donator za CNBC je izjavio kako je debata bila “grozna” i kako ljudi u njegovom krugu govore kako bi “Biden trebao odustati,” dok je jedan neimenovani savjetnik stranke tužno izjavio kako su Bidenove nade za novi mandat “gotove”. Times naglašava kako je još jedan neimenovani donator iz Silicijske doline odlučio kako neće organizirati novu donatorsku večeru za Bidena.

Ipak, iako donatori zvuče zabrinuto, Biden još uvijek prikuplja veliki novac: u petak ujutro je iz Bidenove kampanje stigla obavijest kako je predsjednik nakon debate prikupio 14 milijuna dolara, a predsjednik je u petak i subotu prisustvovao čitavom nizu evenata za donatore. Neki veliki pristaše i javno su odlučili ostati uz njega. Barry Rosenstein, menadžer hedge funda, u subotu je organizirao još jedan takav event, a za Times je hvalio “integritet i profesionalizam” Bidenove administracije. Tijekom tog eventa za donatore Biden je priznao kako “nije imao dobru večer”, ali je dodao kako “nije ni Trump”.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Here’s How Biden’s Billionaire Supporters Are Reacting To Shaky Debate – Cuban Open To Replacing Biden As Hoffman Urges Calm

(Prevela: Nataša Belančić)