Kakvi su planovi Vujnovčeve ENNA Grupe na slovenskoj energetskoj sceni

ENNA Grupa, tvrtka u vlasništvu Pavla Vujnovca koju vodi Slovenac Boštjan Napast, nedavno je u Sloveniji registrirala tvrtke Enna Next i Enna ESCO. Što se krije iza tog poslovnog pothvata analizira Forbes Slovenija

Tvrtka Energia naturalis (ENNA) u vlasništvu jednog od najmoćnijih hrvatskih poduzetnika Pavla Vujnovca, koja je od ove godine preko Fortenove također najveći vlasnik slovenskog Mercatora, planira širenje u energetskom sektoru i na slovensko tržište.

Boštjan Napast, predsjednik Uprave ENNA Grupe izjavio je na predstavljanju planova za narednih deset godina da odjel za opskrbu električnom energijom, koji se do sada zvao Enna Oskrba, mijenja ime u Enna Next, te da planiraju širenje u Sloveniju i Italiju,a Forbes Slovenija je otkrio da su za potrebe te ekspanzije već osnovane i tvrtke.

Prema poslovnom registru, krajem srpnja u Sloveniji je registrirana tvrtka Enna Next, koju vode Marijeta Majer i Mohor Vrhovnik. Djelatnost tvrtke je opskrba energijom i energetske usluge. Ovaj mjesec je registrirana još jedna tvrtka, Enna ESCO, za energetske usluge, koju vodi Zvonimir Novak. Enna u Sloveniji već posjeduje tvrtke Enna Fruit, koja Mercatoru isporučuje voće i povrće, te Enna Transport.

“Ideja tvrtke je ponuditi tržištu koncept ‘sve na jednom mjestu’, odnosno sve energetske usluge na jednom mjestu – opskrba električnom energijom s posebnim naglaskom na zelenu energiju, opskrba plinom, kupnja električne energije iz obnovljivih izvora, baterije i virtualne elektrane,” bilo je navedeno u priopćenju tvrtke nakon prezentacije strategije za naredno desetljeće.

Kakve su im šanse u Sloveniji?



Tvrtka Enna Next, prema svemu sudeći, ulazi na vrlo koncentrirano tržište električne energije u Sloveniji. U segmentu kućanstava dominira tvrtka Gen-I, koji opskrbljuje polovicu slovenskih kućanstava. Situacija je malo bolja na tržištu poslovnih korisnika, koje je srednje koncentrirano. Najveći udio ima grupa HSE s 36,2 posto, koja uključuje Energiju Plus i ECE, a slijedi grupa Petrol.

Vujnovčeva tvrtka također želi proširiti svoje poslovanje i u slovenskoj industriji opskrbe plinom, gdje je Enna već prisutna.

Središnja tvrtka grupe, Prvo plinarsko društvo (PPD), već od 2013. godine ima tvrtku PPD Energija u Sloveniji. U 2021. godini imala je mali, 0,03-postotni tržišni udio na veleprodajnom tržištu, a iste godine ušla je i na maloprodajno tržište za poslovne korisnike.

Tijekom 2022. godine, koju je obilježila energetska kriza, slovenski PPD ostvario je prihod od 18 milijuna eura i 77 tisuća eura dobiti. Prošle godine prihodi tvrtke, koja zapošljava dvoje ljudi, ponovno su pali na 2,2 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 50 tisuća eura, iz čega se može zaključiti da do sada nisu ozbiljnije poslovali na slovenskom tržištu, no, možda imaju ambicioznije planove za naredno razdoblje.



Energetski dio ENNA Grupe, ENNA Next, osim širenja na nova tržišta, planira i velika ulaganja, i to 240 milijuna eura u geotermalnu energiju, 330 milijuna eura u solarne parkove, 40 milijuna eura u baterijske spremnike i 25 milijuna eura u projekte energetske učinkovitosti, no nije posebno naznačeno jesu li među planiranim projektima i neki u Sloveniji.

