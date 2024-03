Kina će do 2027. godine biti spremna za invaziju na Tajvan, upozorava američki admiral

Američki admiral John Aquilino, čelnik indopacifičkog zapovjedništva, u srijedu je izjavio kako vjeruje da će kineska vojska do 2027. godine biti spremna za invaziju na Tajvan, i tako ispuniti cilj koji je, kako vjeruju američki vojni dužnosnici, postavio kineski predsjednik Xi Jinping: ujedinjenje Tajvana i Kine, ako je potrebno i silom.

Aquilino je svjedočio pred odborom za oružane snage američkog Zastupničkog doma, rekavši kako “svi znakovi pokazuju” da će kineska vojska ispuniti navodni Xijev cilj o potencijalnom napadu na Tajvan do 2027. godine.

Kineska vojska je od 2020. godine u svoje kapacitete dodala preko 400 borbenih zrakoplova i 20 velikih ratnih brodova, a istovremeno je udvostručen broj balističkih i krstarećih raketa, kaže Aquilino koji dodaje kako je Kina povećala ulaganja u vojsku za 16 posto na preko 223 milijarde dolara.

Kineska vojska posljednjih godina simulira operacije koje bi mogla izvesti protiv Tajvana, rekao je, uključujući pomorske i zračne blokade.

Direktor Nacionalne obavještajne službe Avril Haines prošle je godine rekao dvostranačkom odboru Zastupničkog doma kako “naša procjena nije da Kina želi ići u rat.” Yun Sun, direktorica američkog think-tanka Stimson Center za Guardian kaže kako vjeruje da “vojna spremnost” neće Kinu potaknuti na napad. I kineski predsjednik Xi prošle je godine američkom predsjedniku Bidenu rekao kako nije postavio rok za reunifikaciju Tajvana i Kine, prenosi NBC News citirajući anonimne izvore upoznate s razgovorima dvaju predsjednika.

Tajvanski ministar vanjskih poslova Joseph Wu prošle godine je rekao kako Tajvan “vrlo ozbiljno shvaća kinesku vojnu prijetnju,” dodavši kako vjeruje da je “2027. godina koju moramo ozbiljno shvatiti.” Bojnik Kyle Amonson i umirovljeni kapetan Dane Egli prošle godine su napisali kako također vjeruju da bi Kina mogla biti spremna za napad na Tajvan do 2027. godine, pod uvjetom da se reunifikacija ne postigne mirnim putem. Oni su rekli kako će Xi vjerojatno “poduzeti korake” za reunifikaciju Tajvana s Kinom do 2030. godine.

SAD i drugi saveznici posljednjih se godina pripremaju na potencijalni vojni sukob Kine i Tajvana. Tajvan je otok pod samoupravom koji održava direktne predsjedničke izbore, iako kineska vlada vjeruje da je Tajvan “sveti i neodvojivi dio” kineskog teritorija. Odnosi Kine i SAD-a posljednjih godine su se pogoršali uslijed sve snažnije komunikacije između Tajvana i SAD-a.

Godine 2016., tadašnji američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-Wen, što je prvi razgovor nekog američkog i tajvanskog čelnika još od 1979. godine, prenio je Reuters. Trenutni američki predsjednik Joe Biden 2022. je godine sugerirao kako bi američka vojska branila Tajvan u slučaju kineske invazije na otok, iako je početkom ove godine nagovijestio kako SAD neće podržati neovisnost Tajvana.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: China Will Be Ready To Invade Taiwan By 2027, U.S. Admiral Says

(Prevela: Nataša Belančić)

