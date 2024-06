Kina je uspjela na Zemlju donijeti uzorke s tamne strane Mjeseca. Evo zašto je to važno

Kineska sonda Chang’e-6 u utorak se vratila na Zemlju s prvim uzorcima s neistražene daleke strane Mjeseca, što je povijesni uspjeh za Peking i dodatni vjetar u leđa svemirskim ambicijama Kine uslijed zahuktavanja utrke s SAD-om.

Modul sonde Chang’e-6 sigurno je sletio na sjever Kine u dva popodne po lokalnom vremenu, prenijeli su državni mediji, gdje su ju ubrzo pronašli dužnosnici. Ovo slijetanje veliki je uspjeh za ambiciozni svemirski program Pekinga i vrhunac dvomjesečne misije na udaljenu stranu Mjeseca, neistraženo područje do kojega je iznimno teško doći zbog njegove udaljenosti od Zemlje, nepristupačnog terena i komunikacijskih izazova.

Kina je tako postala jedina zemlja koja je uspješno sletjela na tamnu stranu Mjeseca, a njihova sonda na Zemlju je donijela prve uzorke lunarne prašine i stijena. Znanstvenici očekuju kako će među tim uzorcima biti vulkanski kamen star 2,5 milijuna godina, kao i drugi materijali koji će, kako se nadaju, rasvijetliti značajne razlike između kraterima ispunjene udaljene i relativno ravne bliže strane Mjeseca, koja je uvijek okrenuta prema Zemlji.

Iz kineske svemirske agencije kažu kako će sonda i materijali biti prebačeni u Peking, gdje će ih proučiti znanstvenici.

Fotografiju sonde Chang’e-6 snimio je mini rover letjelice nakon slijetanja na Mjesec / FOTO: Jin Liwang / Xinhua News / Profimedia

Kineski predsjednik Xi Jinping slijetanje je opisao kao “povijesni uspjeh u naporima naše zemlje da postanemo svemirska i tehnološka sila,” dok državni mediji kažu kako je misija bila “jedna od najkompleksnijih i najizazovnijih u dosadašnjem kineskom istraživanju svemira”.

Peking je u posljednjim godinama ostvario nevjerojatan napredak u želji da postanu vodeća sila u svemiru. Izveli su čitav niz uspješnih lansiranja i misija, uključujući lansiranje vlastite svemriske postaje, čime su dokazali svoju tehnološku snagu. Planiraju još projekata među kojima je i lunarna istraživačka postaja i misije na Mars s posadom, a Peking otvoreno priznaje kako se utrkuje s SAD-om.

Ova utrka izazvala je strahove u Washingtonu: tamošnji dužnosnici pribojavaju se kako ciljevi Kine nisu nimalo miroljubivi i kako bi im krajnja želja mogla biti osiguravanje kontrole nad kritičnim resursima poput vode i strateških teritorija na Mjesecu, moguće za vojne svrhe. Peking takve optužbe oštro odbacuje, iako stručnjaci upućuju na kinesko nasilno zauzimanje teritorija i agresiju na Južnokineskom moru kao dokaz njihove šire ambicije koja bi se mogla preliti i na ovo novo područje.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: China Captures Samples From Moon’s Far Side – Why That’s Important

(Prevela: Nataša Belančić)