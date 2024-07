Kineski automobili uskoro će činiti čak trećinu globalnog tržišta

Kineski proizvođači automobila do 2030. će godine činiti čak trećinu prodaje automobla u svijetu, stoji u izvješću konzultantske tvrtke AlixPartners

Ove godine se njihov udio na tržištu procjenjuje na 21 posto, kažu iz tvrtke koja procjenjuje da će proizvođači 2030. godine prodati 9 milijuna vozila izvan Kine.

Kineski proizvođači smanjuju vrijeme razvoja novih modela na dvije godine ili manje, dodaju, što će prisiliti tradicionalne brendove da drastično promijene vlastiti način dizajniranja vozila.

“Ne postoji scenarij u kojemu možete nasumce brljati bez plana,” kaže Mark Wakefield, jedan od direktora odjela tvrtke za automobilske i industrijske prakse. “Nije stvar u tome da istu stvar radite brže.”

Izvješće AlixPartnersa kaže kako kineski brendovi imaju cjenovnu prednost od 35 posto, kao i fleksibilnost u Europi i drugim regijama da spuste cijene i tako ponište posljedice tarifa. Također imaju i niže troškove rada i visoku razinu vertikalne integracije “od sirovih materijala, preko dobavljača komponenti i finalnog sastavljanja do prodaje drugim proizvođačima,” kažu iz tvrtke.

Fokus na ono što je kupcima važno

“Kineski brendovi veću pozornost pridaju značajkama koje kupci zaista mogu iskusiti, poput dizajna ili tehnologije u unutrašnjosti automobila; potpuno su fokusirani na održavanje svoje prednosti po pitanju troška čak i dok grade tvornice u inozemstvu, a izgradili su i značajnu prednost u novoj” tehnologiji hibridnih i električnih vozila, rekao je drugi direktor odjela za automobilske i industrijske prakse, Andrew Bergbaum.

“Proizvođače koji misle da mogu nastaviti poslovati kao i ranije ne čeka samo ozbiljan šok, nego i budućnost u kojoj će postati suvišni,” upozorava Bergbaum.

Kineski brendovi bilježe rast i na domaćem tržištu. Prodaja u Kini porast će s oko 26,7 milijuna prodanih vozila ove godine do više od 32 milijuna vozila 2030. godine, kažu iz tvrtke. Oko 70 posto prodaje u Kini otići će kineskim brendovima, dodaju.

“Kinesko tržište raste više od svih drugih zajedno,” rekao je Wakefield.

Tvornica kineskog proizvođača JMEV, Nanchang, Kina / FOTO: REUTERS/Kevin Krolicki/File Photo

U izvješću se ističu i sljedeće prognoze:

Isporuka američkih vozila 2024. će godine porasti za 3 posto. Do 2030. godine će tradicionalna vozila s motorima na unutrašnje izgaranje činiti samo 35 posto ukupne prodaje, dok će električni automobili i hibridi doseći 41 posto.

Globalno će prodaja električnih automobila i hibrida doseći 32 posto 2024. godine, a 45 posto tržišta do 2030. godine.

Prodaja u Europi će ove godine porasti za 2 post “i pratiti marginalni rast od oko 1 posto do 2027”. Većina rasta u regiji bilježi se u istočnoj Europi.

Baterije za električna vozila “ubrzano postaju sve ekonomičnije zahvaljujući inovacijama i smanjenju cijene materijala”.

Troškovi siroivh materijala padaju, ali tradicionalna vozila s motorima na unutrašnje izgaranje još uvijek imaju veliku prednost. AlixPartners predviđa da su troškovi materijala za električna vozila 85 posto viši u usporedbi s onima za tradicionalna vozila.

Ugovori radničkih sindikata s GM-om, Fordom i Stellantisom povećali su jaz u odnosu na meksičku radnu snagu.

Autor originalnog članka: Bill Koenig, suradnik Forbesa

Link: Chinese Auto Brands To Surge To 33% Of Global Market, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)