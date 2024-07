Koji milijarderi danas podržavaju Kamalu Harris? Njoj su naklonjeni mnogi koji su zaobilazili Bidena

Kamali Harris potrebno je mnogo novca, ali ona je dokazala da zna kako ga pronaći

Otkad je pokrenula svoju kampanju 108 dana prije predsjedničkih izbora u SAD-u, Kamala Harris prikupila je 200 milijuna dolara u samo tjedan dana i tako nadomjestila jaz u donacijama od 32 milijuna dolara između kampanja predsjednika Joea Bidena i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Harris je također osigurala podršku milijardera poput Melinde French Gates, Sheryl Sandberg i Reeda Hastingsa. Vjerojatno je da podrška tu neće stati: U ranim danima demokratske kampanje za predsjedničkog kandidata 2020. godine, Harris je podržalo više milijardera nego bilo kojeg drugog demokratskog kandidata.

Iako prošli nisu jamstvo budućih rezultata, kampanja američke potpredsjednice mogla bi zabilježiti značajan porast u donacijama ako joj se ti milijarderi odluče ponovno vratiti i ove godine.

Forbes donosi pogled u desetak milijardera koji bi mogli donirati kampanji Kamale Harris. Ovi bogati moguli donirali su njenoj kampanji 2020., ali nisu podržali Bidena 2024. godine.

JOHN FISHER Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 3 milijarde dolara

Izvor bogatstva: Gap

ROBERT F. SMITH Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 9,2 milijarde dolara

Izvor bogatstva: Privatni kapital

GORDON GETTY Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 2,1 milijarde dolara

Izvor bogatstva: Getty nafta

Iz Bidenove kampanje 2020. godine je rečeno kako neće primati donacije tajkuna s vezama u industriji plina i nafte. Ipak, glasnogovornik je za Forbes rekao kako je Getty podržao i Bidena i Harris i kako će nastaviti podržavati Harris u budućnosti.

SAKURAKO FISHER, supruga Williama Fishera Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 1,5 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Gap

PENNY COULTER, supruga Jima Coultera Donacije Bidenu 2020. godine: 2.800 dolara

Bogatstvo: 4,6 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Privatni kapital

Jim Coulter nije želio komentirati planirane političke donacije.

ANN TENENBAUM, udovica Thomasa Leeja Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 1,9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Privatni kapital

CATHY LASRY, supruga Marca Lasryja Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 1,9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Hedge fondovi

Lasryjevi su podržavali Bidena u prošlosti putem donacija njegovim političkim odborima, rekao je glasnogovornik bračnog para.

C. DEAN METROPOULOS Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 2,9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Investicije

GEORGE LUCAS Donacije Bidenu 2020. godine: 5.600 dolara

Bogatstvo: 5 milijardi dolara

Izvor bogatstva: The Force

Lucasova žena, Mellody Hobson, već je kampanji donirala maksimalni dopušteni iznos.

NABILA KHASHOGGI, supruga Jamesa Chambersa Donacije Bidenu 2020. godine: 2.300 dolara

Bogatstvo: 3,9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Mediji, automobilska industrija

MARC I LYNNE BENIOFF Donacije Bidenu 2020. godine: 0

Bogatstvo: 9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Poslovni softveri, Salesforce

Harris vjerojatno ove godine neće dobiti donacije od para Benioff: “Kao vlasnik poznate medijske kompanije TIME, želim naglasiti da ne pružamo financijsku ili ikakvu drugu podršku bilo kojem političaru,” rekao je Marc Benioff. “Posvećeni smo nepristranom novinarstvu i pružanju točnih i objektivnih informacija našoj publici.”

DREW HOUSTON Donacije Bidenu 2020. godine: 2.800 dolara

Bogatstvo: 8 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Cloud, Dropbox

KRISTY CLARK, supruga Jamesa Clarka Donacije Bidenu 2020. godine: 5.600 dolara

Bogatstvo: 4,2 milijarde dolara

Izvor bogatstva: Netscape, investicije

MARTA HALL, supruga Davida Halla Donacije Bidenu 2020. godine: 1.628 dolara

Bogatstvo: Ispod milijarde dolara

Izvor bogatstva: Automobilska tehnologija

CHRIS I CHRISTAL SACCA Donacije Bidenu 2020. godine: 11.200 dolara

Bogatstvo: Ispod milijarde dolara

Izvor bogatstva: Investicije

CRAIG NEWMARK Donacije Bidenu 2020. godine: 5.600 dolara

Bogatstvo: Ispod milijarde dolara

Izvor bogatstva: Craigslist

Autor originalnog članka: Zach Everson, Forbes

Link: Billionaires Loved Kamala Harris For 2020. How Many Are Backing Her For 2024

(Prevela: Nataša Belančić)