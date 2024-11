Kolaps obećavajućeg startupa: Švedski proizvođač baterija za električna vozila u SAD-u ide u stečaj

Švedski proizvođač baterijskih ćelija za električna vozila Northvolt u SAD-u ide u stečaj. Izvršni direktor Peter Carlsson u petak je dao ostavku, a kolaps se dogodio mjesec dana nakon što su najavili otpuštanje 1.600 zaposlenih. U svega par mjeseci, od obećavajućeg start-upa, Northvolt u SAD-u je doživio propast.

“Northvoltova likvidnost postala je kritična”, naveli su iz tvrtke Northvolt u podnesku stečajnom sudu u Houstonu, uz napomenu da su osigurali zajam od 100 milijuna dolara za stečajni postupak koji bi trebao završiti do kraja prvog tromjesečja 2025. godine. Taj kredit je sastavni dio financijskog paketa za potporu u stečajnom postupku ukupne vrijednosti 245 milijuna dolara. Iz tvrtke kažu da su iscrpili financijske kapacitete, a Peter Carlsson je procijenio da im za normalizaciju poslovanja treba 1,2 milijarde dolara. Kako piše The Guardian, on će ostati u kompaniji na funkciji senior savjetnika i člana Upravnog odbora jer mu je kompanija ”kao dijete”. ”Bili smo preambiciozni oko vremena u kojem možemo postići zadane ciljeve”, rekao je Carlsson.

Northvolt je bio najbolje financirani europski start-up, skupili su čak 15 milijardi dolara od investitora i raznih vlada, a sad u u SAD-u ostali na 30 milijuna dolara, što je dovoljno za tjedan dana poslovanja. Northvolt North America i Northvolt Germany s projektima u Njemačkoj i Kanadi, financiraju se odvojeno i normalno će poslovati. Tvrtka ima 6.600 zaposlenih u sedam zemalja, mogu proizvesti 300.000 baterija godišnje, bili su najbolja šansa Europe za vlastitim električnim vozilima proizvedenima na europskom teritoriju čime bi se smanjila ovisnost o kineskim konkurentima. Međutim, naišli su na probleme u proizvodnji, gubitak najvećih kupaca i financiranja pa su nagomilali 5,8 milijardi dolara duga.

Posudba od kupca

Švedski proizvođač kamiona Scania, dioničar i najveći kupac Northvoltovih baterija, objavio je u četvrtak da će im posuditi 100 milijuna dolara kako bi osigurao proizvodnju baterijskih ćelija za električna vozila u pogonu u švedskoj Skellefteåi. Iz tvrtke kažu kako ih stečaj kompanije u SAD-u neće spriječiti da i dalje budu važan kotač u europskoj proizvodnji električnih vozila. ”Ovaj korak će omogućiti Northvoltu da nastavi svoju misiju uspostavljanja europske industrijske baze za proizvodnju baterija” rekao je Tom Johnstone, predsjednik upravnog odbora Northvolta za Reuters. Dodao je i da će tvrtka reevaluirati nove načine financiranja, postojeće strateške i financijske partnere, banke, dioničare i kupce. Iz Volkswagena, koji je vlasnik 21 posto dionica Northvolta, kažu da su svjesni zahtjeva za bankrot i da su u kontaktu s tvrtkom. Odbili su za Reuters komentirati kakve će to posljedice imati na njihovo poslovanje.

Spremni za likvidaciju

Investicijsko društvo Vargas, suosnivači Northvolta i jedni od najvećih dioničara te tvrtke, kažu da će bankrot pomoći kompaniji da ostane kompetitivna i proizvodi visoko kvalitetne baterijske ćelije. Trenutno traže partnere koji bi financirali restrukturiranje i poslovanje na dulji rok, uključujući i dovršetak tvornice baterija u Njemačkoj i Kanadi. Za slučaj da taj plan propadne, angažirali su kompaniju za financijske usluge Hilco Global da im pomogne s “urednom likvidacijom, bude li potrebno”. Northvolt je još jedna u nizu kompanija koja je oštećena slabom prodajom električnih vozila. Podsjetimo, već prije su smanjenje proizvodnje, broja radnika i zatvaranje dijela postrojenja najavili Ford, Volkswagen i Nissan.

