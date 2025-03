Koliko dugo se živi u Hrvatskoj? Europska unija objavila podatke i nismo baš u vrhu

Objavljeni su podaci o prosječnoj dužini životnog vijeka u Europi u 2023. godini. Hrvatski prosjek iznosi 78,6 godina, no uz priličnu razliku između spolova. Muškarci u Hrvatskoj u prosjeku dožive 75,5 godina, a žene 81,8.

Švicarska predvodi listu dugovječnosti europskih država. Prosječna osoba tamo doživi 84,3 godine – muškarci 82,4, a žene 86,0. Za petama im je Španjolska u kojoj je prosjek 84,0. Muški prosjek u toj državi iznosi 81,3, a žene rekordnih 86,7 godina.

Prosječni životni vijek u europskim regijama; Screenshot: Eurostat

Najdugovječnija regija Zagreb

Karta na kojoj je prikazana dugovječnost prema europskim regijama pokazuje kako istočna Europa stoji nešto lošije. Po ovom kriteriju njoj pripada i Hrvatska, u kojoj je prosjek 78,6 godina. Za muškarce on iznosi 75,5, a za žene 81,8 godina. Veća razlika između očekivane dobi muškaraca i žena također je tipična za istok Europe. Najveća je u Latviji u kojoj ona iznosi više od deset godina.

Podaci pokazuju i razliku između četiri hrvatske regije. Najbolji prosjek ima Grad Zagreb – on za oba spola iznosi 79,6. Za petama mu je Jadranska Hrvatska sa 79,4, dok je u Sjevernoj Hrvatskoj on 78,2. Na začelju je Panonska Hrvatska sa 77,4 godina. Gleda li se samo 27 država Europske unije, Hrvatska se nalazi na 20. mjestu.

Izvještaj Eurostata ne otkriva koliko je prosjek Europske unije bio u 2023. godini, no u 2020. godini on je iznosio 81,4 godine. Za muškarce on iznosi 78,7 godina, a za žene 84,0.