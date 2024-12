Koliko europarlamentarci zarađuju sa strane? Hrvatski predstavnici među najsiromašnijima

Zastupnici u Europskom parlamentu mogu raditi i druge poslove, ali moraju oko njih biti transparentni i prijaviti sukob interesa, kao i prihode. Transparency International EU otkrio je da je ove godine, u novom savezu, čak 74 posto zastupnika prijavilo dodatne poslove.

Europarlamentarci zarađuju oko 100 tisuća eura godišnje ako primaju samo plaću za mjesto zastupnika. No mogu raditi i druge poslove, primjerice biti članovi nadzornih i upravnih odbora, konzultanti, savjetnici, mogu imati dionice u raznim tvrtkama ili imati svoje poslove. Nema propisanog ograničenja koliko mogu zaraditi, no svaki dodatan posao i potencijalni sukob interesa moraju objaviti.

Ilustracija, euro; foto: Davor Puklavec/PIXSELL

”Postoje teoretska ograničenja u pogledu vrsta dodatnih poslova koje mogu obavljati, jer ne mogu “baviti se plaćenim lobističkim aktivnostima koje su izravno povezane s procesom odlučivanja EU-a” kažu iz Transparencyja i dodaju da kako nema jasno navedenih poslova koji bi spadali u ovu domenu, zastupnici to tumače kako hoće. Stoga ne čudi da je istraživanje pokazalo da čak 159 zastupnika koji rade ‘sa strane’ rade za organizacije koje aktivno lobiraju za promjenu EU pravila.

Logično bi bilo da ako primjerice, rade u autoindustriji, u Europskom parlamentu ne rade na zakonima i pravilnicima koji se tiču te industrije. No to nije tako, a Transparency International je objavio popis zastupnika koji zarađuju najviše. ”Otkrili smo da su europarlamentarci ovaj put prijavili više dodatnih aktivnosti nego na kraju prethodnog mandata. Naime, 74 posto europarlamentaraca, ili tri od četiri, imaju neku vrstu dodatne aktivnosti, što pokazuje naše najnovije istraživanje o novom Europskom parlamentu. Gotovo trećina europarlamentaraca prijavila je barem jednu aktivnost koja donosi prihod, čiji se ukupni godišnji prihod procjenjuje na 6,3 milijuna eura.” stoji u objavi.

Rekorderi

Rekorder je Gheorghe Piperea, rumunjski zastupnik koji je i potpredsjednik Europskih konzervativaca i reformista (ECR). Piperea godišnje zaradi 657,000 eura dodatno, većinski preko svoje odvjetničke tvrtke i Pravnog fakulteta u Bukureštu na kojem predaje. Uz to, stečajni je upravitelj i arbitar na arbitražnom sudu u Bukureštu.

Gheorghe Piperea; izvor: Facebook

Slijedi ga Francuz Laurent Castillo, član Europskih pučana (EPP), s 231.633 eura dodatne zarade godišnje. On je liječnik, predaje na fakultetu i ima svoju privatnu praksu, što nije čudno. No, Castillo je vlasnik 23 posto holdinga NISSORL, koji je specijaliziran za zdravstvo. od toga godišnje zaradi 103 tisuće eura. Treći na listi je Talijan Roberto Vannacci iz stranke Lega, odnosno grupacije Patrioti za Europu, s oko 200 tisuća eura. Vannacci je talijanski general koji na konto te funkcije je do 2023. godišnje zaradio po stotinjak tisuća eura. Prošle godine je napisao i knjigu o politici, ‘Svijet naglavačke’, zbog koje je u 2024. godini zaradio 200 tisuća eura.

Pet zastupnika koji najiše dodatno zarađuju; izvor: Transparency International EU

Hrvatski zastupnici bez većih prihoda

Kad su hrvatski europarlamentarci u pitanju, nema prevelike zarade. SDP-ovci, koji pripadaju u grupaciju S&D, Biljana Borzan i Tonino Picula nemaju druge prihode osim plaće koju dobivaju kao zastupnici. Romana Jerković iz zaradi dodatnih 6 tisuća eura godišnje kao profesorica na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Marko Vešligaj, kao gradonačelnik Pregrade je zarađivao oko 1600 eura mjesečno neto sve do lipnja 2024 (prijavio je za prvih 5 mjeseci 2024. 8 tisuća eura). Od trenutka kad je zamijenio pokojnog Predraga Matića u Europskom parlamentu, odrekao se i gradonačelničke plaće. Vlasnik je obiteljske farme za koju navodi da ne generira profit, a kao član Europskog odbora za regije je dobio 720 eura.

Biljana Borzan u Europskom parlamentu; izvor: S&D

HDZ-ova Nikolina Brnjac, koja kao i ostali HDZ-ovci pripada EPP grupaciji, je prijavila da je kao ministrica dobivala oko 2.300 eura mjesečno koje više ne dobiva, a kao docentica na Fakultetu prometnih znanosti oko 2.200 eura mjesečno. No prijavila je da te prihode više ne dobiva, pa je i ona samo na zastupničkoj plaći od oko 8 tisuća eura. Sunčana Glavak uz plaću zastupnice, godišnje zaradi i oko 2 tisuće eura kao asistentica na Sveučilištu Sjever. Karlo Ressler, Davor Ivo Stier i Željana Zovko imaju samo svoju zastupničku plaću od oko 8.700 eura mjesečno. Tomislav Sokol zarađuje ‘sa strane’ najviše od svih HDZ-ovih europarlamentaraca, oko 11 tisuća eura godišnje. Četiri i pol tisuće od znanstveno nastavne djelatnosti u području prava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a šest tisuća na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.

Tomislav Sokol u Europskom parlamentu; izvor: EPP

Gordan Bosanac iz Možemo!, koji je dio Zelenih, ne zarađuje dodatno, već prima zastupničku plaću od 8.700 eura mjesečno. Isto je sa Stephenom Nikolom Bartulicom iz stranke Domino. Iako ga se u javnosti dovodi u vezu s Heritage foundation, i u prošlosti je njihove predstavnike primao u Saboru, nema informacija o tome drži li neku funkciju u toj zakladi, koja se inače bavi promoviranjem i lobiranjem za uvođenje konzervativnih zakona i mjera u SAD-u. Došli su pod povećalo javnosti s Trumpom, jer su njihovi članovi napisali ‘Project 2025’.

Dodatna zarada po političkim strankama u Europskom parlamentu

Potencijalni sukobi interesa

Dok se naši europarlamentarci ne bave pretjerano dodatnom zaradom i poslovima, Transparency International EU je našao 23 zastupnika koji se bave dodatnim poslovima ali nisu prijavili koliki prihod od toga dobivaju. Sveukupno su našli 1.700 dodatnih aktivnosti kojima se bave zastupnici. Neke od njih su odmah označene sumnjivima. Tako je njemački Günther Sidl iz grupacije S&D član Odbora za okoliš, a istovremeno sjedi u savjetodavnom odboru za održivi razvoj EVN-a, jedne od najvećih europskih tvrtki koje se bave energentima. Za to dobiva pet tisuća eura godišnje.

Günther Sidl; izvor: Facebook

Stefan Köhler iz EPP-a je član odbora za okoliš i Odbora za agrikulturu, a godišnje od Bavarskog udruženja farmera dobiva oko 51 tisuću eura. Ima i svoju farmu na kojoj godišnje zaradi oko 30.000 eura. Inače, ukupni dodatni godišnji prihod mu je 144.800 eura. Njegova stranačka kolegica Monika Hohlmeier je u Nadzornom odboru tvrtke BayWa AG, koja je na međunarodnoj razini aktivna u energetici, agrikulturi i građevini. Za to dobiva 75 tisuća eura godišnje. Filip Turek iz Češke, član grupacije Patrioti za Europu, je konzultant u autoindustriji na čemu zarađuje oko 120 tisuća eura godišnje. Paralelno sjedi u tri Odbora: za okoliš, industriju i unutarnje tržište.

Filip Turek; foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Najviše dodatnih prihoda imaju članovi konzervativnih i desnih stranki pa je tako u prvih deset po zaradi, samo je jedan zastupnik, Engin Eroglu iz Renew Europe, s lijevog spektra. Kad se gleda prosjek zarade po političkim grupacijama, Europski konzervativci i reformisti zarađuju najviše, s prosjekom od 55 tisuća eura godišnje po zastupniku. Nakon njih slijede EPP, Patrioti za Europu, Renew Europe i S&D. Ovakve situacije bacaju sjenu na neovisnost i etičnost zastupnika pa su predložene i mjere zabrane da zastupnici dodatno zarađuju ili volonterski rade za tvrtke i institucije koje lobiraju za promjenu zakona i regulativa, bolju analizu pravilnika i poveznica u životima zastupnika.