Kome će ići dodatnih 56 milijuna eura za otklanjanje poremećaja na tržištu energije?

Dva su ministarstva prepustila dio svog novca iz proračuna kako bi Vlada mogla prebaciti 55,8 milijuna eura na konto Ministarstva gospodarstva radi „osiguranja sredstava za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije koji su rezultat ruske invazije na Ukrajinu“.

Ta je odluka usvojena prošloga tjedna na sjednici Vlade, a preraspodjela se provodi, kako je objašnjeno, temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, sukladno kojemu se „sredstva za saniranje posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi uslijed agresije na Ukrajinu mogu tijekom proračunske godine odlukom Vlade osiguravati preraspodjelom bez ograničenja, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi“.

Prebačeno od kulture i obrazovanja

Novac je osiguran s pozicija Ministarstva kulture i medija u iznosu od 12.963.431 eura i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 42.852.739 eura.

U priloženoj tablici, vidi se na pozicijama Ministarstva gospodarstva da je za podmirenje naknada za energente bilo namijenjeno za ovu godinu 862,2 milijuna eura, a s odobrenim dodatkom će to iznositi 918 milijuna eura.

Podsjetimo, Vlada je zbog energetske krize prošle godine donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, na osnovu koje su tvrtke u sektoru plina podnijele zahtjeve za nadoknadu troškova zbog nastale razlike između njihove nabavne i regulirane cijene plina za javnu uslugu, o čemu je izvještavao i Forbes Hrvatska. Analizu zahtjeva za nadoknadu razlike je radila HERA, a među tvrtkama koje su podnijele zahtjeve, koliko je medijima poznato, su GPZO, Geoplin, E.on Plin. Aktualni ministar gospodarstva Ante Šušnjar je, inače, u lipnju ove godine u odgovoru na naša pitanja naveo da je novac za obeštećenja osiguran. Ipak, u međuvremenu nije isplaćen.

Prije mejsec dana produljili rok Uredbe

Sredinom studenoga ove godine je Vlada pak odlučila mijenjati tu Uredbu, a njome je produljeno razdoblje koje zahvaća. Vjerojatno je stoga i trebalo osigurati dodatan novac.

O mijenjanju Uredbe je Forbes Hrvatska prošlog mjeseca pitao Ministarstvo gospodarstva, a ovako su nam odgovorili: „Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 132/2024) uzima u obzir činjenicu da je plin nabavljen do 31. ožujka 2023. godine mogao biti distribuiran tijekom cijelog trajanja regulacijskog razdoblja, odnosno 18 mjeseci (od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine). Takva distribucija bila je u skladu s metodologijom koju je HERA propisala, a koja je uključivala rokove, cijene i pravila provedbe natječaja te odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine. Opskrbljivači, odnosno trgovci plinom, koji su prema ovoj Uredbi nabavili količine plina prije 31. ožujka 2023. godine, a koje nisu distribuirali do 31. ožujka 2024., moći će podnijeti zahtjev za refundiranje razlike u cijeni plina uz dostavu dokaza HERA-i za dodatni rok od šest mjeseci”.