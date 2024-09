Konzultant kineskih vlasnika tvrtke optužene za zagađivanje Vrginmosta je sin lokalnog uglednika

Žitelji Vrginmosta mjescima zbog zagađenja prozivaju pogon tvrtke Phaten Plastic Recycling. Najštetnijim smatraju vrlo neugodni miris za koji tvrde da dolazi od noćnog taljenja plastike. Vlasnici pogona su Kinezi, no Forbes Hrvatska otkriva da važnu ulogu igra konzultant Filip Pereković, čiji je otac šef lokalne koordinacije braniteljskih udruga

Pogon tvrtke Phaten Plastic Recyclinga i dalje zagađuje u Vrginmostu, što izaziva nezadovoljstvo mještana. Oni su očekivali da će biti zatvoren, nakon što su mediji objavili da mu je poništena dozvola za gospodarenje otpadom.

Vlasnici i direktori pogona su Kinezi Guang Ming Xiang i Fanlin Zhou, no prosvjednici su stekli dojam kako bitnu ulogu u pogonu ima i Filip Pereković iz Siska. Nisu sigurni kakvu točno, jer im nije uvijek bio predstavljen na isti način.

Kako bi razjasnio detalje, Forbes Hrvatska kontaktirao je Perekovića i upitao ga kakva je njegova uloga u tvrtki. On je inače vlasnik tvrtke Glocal HSE i obrta SigEko konzulting, a u slučaju Phatena odgovorio je kako je on njihov konzultant te im povremeno daje savjete i na prijateljskoj osnovi. Dodaje kako ništa nije uložio i nema udio u Phatenovom vlasništvu. Pojasnio je kako su ga vlasnici pogona znali zvati kad bi dobili upite novinara jer oni slabo govore engleski jezik.

Rad s granulama ili taljenje plastike?

Na stranicama Ministarstva gospodarstva može se pronaći popis posrednika u gospodarenju otpadom (PDF) među kojima je i Perekovićev Glocal HSE. Osnovan je 2022. godine, a 2023. godine počinje ostvarivati prihode kojih je u toj godini bilo 175.123 eura.

Na pitanje o zagađenju i neugodnom mirisu koji pogon prema tvrdnjama lokalaca radi noću taljenjem plastike, pojašnjava kako to nije taljenje. Tvrdi da se i po danu i po noći tamo radi s plastičnim granulama koje se ugriju na 60 do 70 stupnjeva celzijusa kako bi dobile tečnost i viskoznost. Nakon toga se stisnu u kalup i tako se napravi neki plastični proizvod. Tvrdi da nema ništa sporno u tome i da nisu jedina tvrtka koja to radi u Hrvatskoj.

Voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom Zelene akcije Ana-Marija Mileusnić kaže kako s obzirom na miris koji je povremeno noću prisutan blizu kompanije to jednostavno nije točno. Tvrdi kako takav miris ukazuje na puno više temperature koje se koriste u pogonu.

Kinezi preko Perekovića ponovno najavljuju gašenje

Na pitanje o tome zašto Phaten i dalje radi unatoč tome što im je poništena dozvola za gospodarenje otpadom, Pereković odgovara kako se radilo tek o prijedlogu poništenja dozvole. Phaten je nakon toga slao žalbu koja je navodno odbijena. Sat-dva kasnije Pereković se ponovno javio i u ime Kineza odgovorio kako su zaprimili rješenje o poništavanju dozvole te u roku od vjerojatno tjedan-dva namjeravaju prestati s radom. Koliko je to točno, tek treba vidjeti, s obzirom da su se takve izjave mogle čuti i prije par mjeseci.

Župan Sisačko-Moslovačke županije Ivan Celjak (u sredini) i čelnik koordinacije udruga iz domovinskog rata Antun Pereković Tona (desno)

Postoje i nagađanja da Inspektorat nije dao svoj maksimum kako bi utvrdio sve propuste zbog nečijeg utjecaja. Teško je procijeniti ima li takvo nagađanje temelja, no Filip Pereković inače je sin Antuna Perekovića Tone, utjecajnog čelnika sisačke koordinacije udruga iz domovinskog rata. Između ostalog, Antun Pereković predstavnik je izdavača monografije o poginulom branitelju Marijanu Celjaku, ocu župana Sisačko-Moslovačke županije Ivana Celjaka, HDZ-ovog političara mlađe generacije koji dobro kotira i u vrhu nacionalnog HDZ-a.