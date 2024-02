Krenula prva faza natječaja za električna vozila – liste kreirane odavno, ali još nije kasno

Natječaj za subvencioniranje električnih vozila započeo je objavom javnog poziva za zastupnike. Nešto kasnije uslijedit će poziv građanima. Iako su liste zainteresiranih već formirane, predsjednik udruge Strujni krug Hrvoje Prpić kaže da još nije kasno

Fond za zaštitu okoliša objavio je u petak Javni poziv za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Hrvatske.

To je prvi dio dugo očekivanog natječaja koji je trebao biti raspisan još prošle godine. Cilj ovog dijela natječaja je formirati bazu podataka o energetski učinkovitim vozilima i prodajnim mjestima koja su zainteresirana za provođenje ovog programa.

Ovogodišnji budžet namijenjen subvencioniranju građana iznosit će rekordnih 15 milijuna eura. Kad bi se on utrošio samo na električne automobile i kad bi svaki od njih dobio maksimalnih 9000 eura, budžet bi bio dovoljan za subvencije 1666 električnih automobila.

Drugi korak bit će Javni poziv za građane

U sklopu prijave na Poziv Fonda, zastupnici prijavljuju marke i modele vozila koja proizvode odnosno zastupaju te prodajna mjesta na kojima su ta vozila dostupna za kupnju. Prodajno mjesto može biti svaki prostor, fizički ili virtualni, u kojem prodavatelj uspostavlja kontakt sa potencijalnim kupcem i u kojem se može dogoditi kupnja vozila, a minimalni tehnički zahtjev za provedbu programa je računalo sa stalnom internetskom vezom, printerom i skenerom. Svaki zastupnik ima pravo prijaviti neograničen broj fizičkih prodajnih mjesta te najviše jedno virtualno prodajno mjesto, odnosno internetsku trgovinu (webshop).

Nakon što poziv bude završen, Fond će na svojim službenim stranicama objaviti listu prijavljenih zastupnika, marke i modele vozila koja će biti dostupna za kupnju te adrese prodajnih mjesta, a zatim i Javni poziv za građane. Za razliku od prijašnjih godina, od ove je godine ograničena cjenovna kategorija automobila koje će sufinancirati pa će prihvatljiva biti samo vozila čija je ukupna cijena, uključujući eventualni popust i PDV, do 50 tisuća eura. Kao i do sad, građani mogu očekivati bespovratna sredstva u iznosu do 40 posto i to za osobna električna i plug in vozila te motocikle i skutere. Korigirana je i visina poticaja te će za električne automobile moći dobiti do 9.000 eura, za plug in vozila do 5.000 eura, a za motocikle i skutere do 2.500 eura.

Liste su već formirane, ali još nije kasno za prijave

S obzirom da je riječ o natječaju koji se već trebao održati prošle godine, Forbes Hrvatska je upitao predsjednika udruge Strujni krug Hrvoja Prpića koliko će uopće šanse imati ljudi koji tek sad pokažu interes za subvencije.

Naime, prijave fizičkih osoba ići će preko zastupnika, a za pretpostaviti je da oni od ranije već imaju liste interesenata.

Prpić odgovara kako šansa i dalje postoji, ali ovisi o kojem modelu se radi. Naravno, ne treba čekati raspisivanje drugog koraka natječaja, nego se što prije javiti zatsupnicima. U njegovoj udruzi imaju podatke o tome koliko su duge liste u kojem salonu, pa i to može pomoći.