Ljetni kolaps dostavnih službi, GLS: Opseg posla je povećan, nedostaje nam kapaciteta

Pošiljke iz Zagreba do Zagreba od jednog skladišnog područja do drugog putuju tjednima, a pitanje je i hoće li nakon toga stići do primatelja. Povećan obim posla i nestašica radne snage dolaze na naplatu. Iz GLS-a za Forbes Hrvatska kažu kako bi od idućeg tjedna trebalo biti bolje, a Hrvatska pošta je na svojoj internetskoj stranici zamolila građana za razumijevanje jer poštari i poštarice rade na otvorenom u doba dana kada je rizik od toplinskog udara najveći

Kašnjenja dostave pošte i paketa dosegnula su novu razinu, a priče o pokidanim živcima primatelja gomilaju se iz dana u dan. Ovih se dana komunicira s korisničkom službom dostavnih službi češće nego s rodbinom. Telefoni zvone, no dostave i dalje nema.

Odlazak na godišnji odmor postao je stresniji ne zbog pakiranja stvari, već zbog kalkuliranja hoće li do tog datuma stići pošta i paketi, najčešće narudžbe s online trgovina. Čini se kako je u dostavnim službama došlo do kolapsa.

Prema razgovorima s korisnicima koji trenutno nemaju riječi hvale za tvrtke koje se bave dostavom paketa i pošte, pošiljke kasne, nema dostupnih mjesta u paketomatima, korisničke službe nemoguće je dobiti, u poštama su redovi, korespondencija e-poštom puna je “razumijevanja” ljutnje i ispričavanja što usluge nisu kakve bi trebale biti.

Od poštanskog ureda do paketomata koji se nalazi ispred tog istog ureda, pošiljka putuje četiri dana, prepričava svoje nedavno iskustvo s dostavom paketa naš sugovornik koji je želio ostati anoniman. “Često naručujem, točno se vidi da nešto nije u redu, to se inače nikada ne događa”, kaže taj stanovnik gradića nadomak Zagreba.

Jedna je Zagrepčanka (podaci poznati redakciji) naručila od GLS-a uslugu prikupa paketa na svojoj kućnoj adresi. Uslugu je odmah platila, no u tjedan dana nitko po paket nije došao. U prepisci s korisničkom službom ispričavali su se što kasne, da bi joj na koncu javili kako nisu u mogućnosti prikupiti paket u tom području. To područje gdje nemaju kapaciteta za pružanje usluge je Grad Zagreb, uži centar. Srećom, paket je u njezinim rukama i može ga, iako joj je izvan ruke, odnijeti drugim službama. To je i učinila pa čak i uslugu platila dva eura manje.

U području dostave ovog ljeta vlada kaos – pošiljke kasne, nema dostupnih mjesta u paketomatima, korisničke službe nemoguće je dobiti, u poštama su redovi, Foto: Kampus Production/Pexels

Druga je situacija, pak, kada paket ima dostavna služba, a isporuka se čeka već dvadesetak dana i sagi se još ne nazire kraj. Autorica ovih redaka ima baš takav slučaj.

Dvadeset dana i još ništa

Sve je počelo sunčanog 23. lipnja narudžbom dara za rođendan dragoj osobi u jednoj online trgovini. Obavijest o uspješnoj narudžbi i plaćanju stigla je ekspresno, već sljedećeg dana stiže potvrda da je narudžba predana ugovorenom prijevozniku za dostavu u naznačen ured Hrvatske pošte.

Zbog preklapanja radnog vremena s radnim vremenom pošte, predan je zahtjev da se pošiljka ipak prebaci u paketomat. Danima ne dolaze podaci za preuzimanje. Status pošiljke je da je na putu za paketomat, sve do jednog jutra kada se odjednom status mijenja u: “Neisporučeno, pošiljka se vraća pošiljatelju.” Slijede pozivi i mailovi Pošti iz koje nakon malo natezanja dolazi potvrda kako je “trebalo biti izvršeno preusmjeravanje pošiljke u paketomat, ali je umjesto toga ona nenamjernom greškom razdužena kao da je neuručiva i otpremljena u povrat pošiljatelju”.

Jedina satisfakcija iz tog iskustva je priznanje da su napravili grešku. No, to ništa ne mijenja. Roba je plaćena, rođendan je davno prošao, dara nema. “Vaš prigovor se smatra osnovanim jer su utvrđene nepravilnosti oko postupanja sa pošiljkom, ali moramo napomenuti kako Vi kao primatelj ne ostvarujete pravo na naknadu štete budući da je pošiljatelj vlasnik pošiljke dok se ista ne uruči primatelju”, objašnjeno je u dopisu.

Paketomat Branimirova, Foto: Hrvatska pošta

Famozni “pošiljatelj vlasnik” obaviješten je kako je nastao problem s dostavom, šalje paket GLS-om. Već je 10. srpanj. U istom danu stiže obavijest da je paket pripremljen za slanje i kako će ga GLS uručiti sljedeći radni dan od zaprimanja. Predviđena dostava je između 8 i 17 sati kada pošiljku na kućnoj adresi nema tko preuzeti. Opet zahtjev za promjenom adrese. U pitanju je isti grad, ništa strašno, ili?

Ponovno suočavanje sa statusom neisporučeno. Službenica u korisničkoj objašnjava da je to stoga što zbog druge adrese paket mora biti upućen u drugo skladište. Deset dana kasnije on je i dalje “u tranzitu” iako je od jedne adrese do druge manje od tri kilometra. Iz dana u dan isti status: “Paket je na putu prema odredišnom područnom skladištu.” Pozivi korisničkoj službi ne mogu se uspostaviti, linija je neprekidno zauzeta.

Grcanje u poslu, a zaposlenika nema

Prošlog su tjedna iz Hrvatske pošte na svojoj internetskoj stranici zamolili građane za razumijevanje zbog otežanih dostava. Naglasili su kako poštari i poštarice rade na otvorenom u doba dana kada je rizik od toplinskog udara najveći te kako unatoč visokim temperaturama dostavljaju pošiljke.

Što se to događa s dostavama Forbes Hrvatska provjerio je s GLS-om. U pisanom formatu dobivamo crno na bijelo ono što smo i sami pretpostavljali – zakipjelo je, a na burzama rada se ne može više računati na pomoć.

Poštari i poštarice rade u doba dana kada je najveći rizik od toplotnog udara, upozoravaju iz Hrvatske pošte, Foto: Hrvatska pošta

“U posljednje vrijeme bilježimo nešto dulja vremena čekanja na dostave zbog povećanog opsega posla, uz privremeni nedostatak kapaciteta, te turističke sezone koja dodatno opterećuje naše resurse. Također, rekordno niska stopa nezaposlenosti otežava pronalazak dodatnog osoblja”, pojašnjavaju iz GLS-a u kakvoj su se situaciji našli.

U svom odgovoru dodaju kako rade na unapređenju usluga i očekuju normalizaciju operativnih procesa od sljedećeg tjedna. Pritom, još jednom, zahvaljuju na razumijevanju.

Što reći? Kad vatrogasnih mjera na tržištu rada nema, preostaje bildanje razumijevanja, strpljenja i psihološka priprema na beskonačno čekanje.