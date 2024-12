Malezija odobrila plan za ponovno pokretanje potrage za avionom koji je nestao prije 10 godina

Malezijska vlada u petak je pristala na plan ponovnog otvaranja potrage za avionom na letu Malaysian Airlinesa MH370 koji je misteriozno nestao prije više od deset godina i do danas je ostao jedna od najvećih neriješenih zrakoplovnih katastrofa u povijesti.

Malezijski ministar prometa Anthony Loke rekao je kako je vlada “u principu pristala” na prijedlog američke tvrtke za robotiku i istraživanje dubokog oceana, Ocean Infinity, da nastavi potragu za nestalim zrakoplovom.

Posljednji detalji dogovora s tvrtkom bit će finalizirani početkom iduće godine i temeljit će se na prijedlogu tvrtke iznesenom ranije ove godine, a prema kojemu Ocean Infinity neće dobiti naknadu ako potraga ne bude uspješna.

Ako zaista pronađe značajne dijelove ostataka zrakoplova, tvrtka će dobiti isplatu od 70 milijuna dolara.

Tvrtka je optimistična

Loke kaže kako će se pretraga fokusirati na novo područje od “oko 15.000 kvadratnih kilometara” na jugu Indijskog oceana. Vjeruje se kako se negdje u tom području avion i srušio.

Dodaje kako je tvrtka optimistična, a vladini dužnosnici vjeruju da ima solidne tragove “temeljene na istrazi mnogih stručnjaka.”

Naglašava kako je “odgovornost i obveza (malezijske vlade) usmjerena na obitelji” putnika i kako se nada da će “tragovi biti pronađeni i tako omogućiti obiteljima mir.”

Što je zasad poznato o nestanku zrakoplova Malaysia Airlinesa?

Let Malaysia Airlinesa nestao je s radara 8. ožujka 2014. godine tijekom leta iz Kuala Lumpura do međunarodne zračne luke u Pekingu. Uzrok nestanka do danas nije utvrđen, a potraga za nestalim letom postala je najskuplja u povijesti zrakoplovstva. U zrakoplovu se nalazilo 227 putnika i 12 članova posade, a svi se smatraju poginulima. Radari su pokazivali kako je zrakoplov napustio svoju predviđenu rutu i ponovno preletio sjevernom Malezijom, a potom je nad Andamanskim morem skrenuo prema jugu. Kontakt sa zrakoplovom tada je izgubljen, piše Reuters.

Ostaci, od kojih su neki potvrđeni, a za neke se tek vjeruje da su dio zrakoplova, naknadno su doplutali do obala Afrike i otoka u Indijskom oceanu.

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Malaysia Approves U.S. Firm’s Plan To Restart Search For Missing MH370 Plane

(Prevela: Nataša Belančić)