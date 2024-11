Manevar u borbi za prostorije NK Zagreba: Vjerovnici su spremni čekati pa Klub ipak nije prezadužen

Grad Zagreb je u srpnju predao prijedlog za pokretanje stečajnog postupka NK Zagreb, uz tvrdnju da su im dužni pola milijuna eura i da je Klub prezadužen da bi funkcionirao. Međutim, svi koji su Klubu posudili novac ili imaju potraživanja, izjavili su da svoj novac neće tražiti do 2034. godine. A tu je i novo vještačenje od prije tjedan dana u kojem piše da je Klub dokazao da će vjerojatno moći funkcionirati.

Ako se pita Grad Zagreb, NK Zagreb im je dužan 521 tisuću eura jer nisu platili korištenje sportskog objekta nakon raskida ugovora još 2021. godine, a nastavili su ga koristiti. Temeljem toga, Grad vjeruje da im može i mora naplatiti tržišnu cijenu za prostor na adresi Veslačka 1a. ”Visina tražbine temelji se na Nalazu i mišljenje stalnog sudskog vještaka Damira Kurfursta u postupku Trgovačkog suda u Zagrebu. Vjerojatnost tražbine potvrđena je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 13.06.2024. kojim je određena privremena mjera osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja.” U zahtjevu Grada stoji da je imovina Kluba manja od postojećih obaveza što ”proizlazi iz javno dostupnih dokumenata, bilance za 2022. i 2023. godinu i izvještaja o prihodima i rashodima udruge NK Zagreb za 2022. i 2023. godinu te je isto potvrdio stalni sudski vještak Monika Stanić u nalazu i mišljenju od 4.07.2024.”, stoji u zahtjevu Grada Zagreba.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević; foto: Luka Batelic/PIXSELL

Pravne peripetije

Međutim, NK Zagreb se žalio, tvrde da je stečaj neosnovan i da Grad Zagreb ima svoje interese koji im nisu baš jasni. Njihova žalba je tad odbijena, a privremeni stečajni upravitelj je provjerio izvješća o financijsko – gospodarskom stanju. Zanimljivost iz njegovog izvješća je tvrdnja da se obveze Kluba podmiruju tako da trener Dražen Madunović, kao vanjski suradnik kluba, vlastitim sredstvima podmiruje u ime i za račun Kluba sve troškove koji su dospjeli na naplatu u navedenom razdoblju.

Dražen Madunović; foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tu je i činjenica da je Klub bio u blokadi od 24. srpnja do 4. rujna ove godine, a na računu su imali 65 i pol tisuća eura. Mjera po kojoj se Grad može naplatiti je maknuta jer je postupak, u kojem bi se trebalo utvrditi treba li NK Zagreb išta platiti Gradu i izaći iz prostora u kojem imaju i nogometni kamp, vraćen na početak. Klub se žalio da su bitno povrijeđene odredbe postupka i da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Grad ih je tužio i za predaju posjeda, što je prvostupanjski sud odbio, a na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu je postupak u tijeku. A tu je i postupak radi ispravka uknjižbe i utvrđenja prava vlasništva, odnosno utvrđivanje je li prostor u vlasništvu Grada Zagreba ili Republike Hrvatske. I u tom je postupku prvostupanjski sud odbio tužbu, a u tijeku je drugostupanjski postupak pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu. Pravna trakavica kojoj se ne nazire kraj. Uz sve to, Vodovod i odvodnja od NK Zagreb traže 60 i pol tisuća eura.

Milijunski dugovi koji mogu čekati

U međuvremenu, sutkinja Trgovačkog suda Vesna Sremac Šoštar koja vodi odlučuje o pokretanju stečaja naložila je novo vještačenje i ono je predano sudu, pa je završilo i na oglasnoj ploči Trgovačkog suda. Vještačenje je izradila stalna sudska vještakinja i ovlaštena računovodstvena forenzičarka Ljerka Živković, a trebala je utvrditi je li Klub prezadužen i može li se osnovano pretpostaviti da će, ako nastave poslovati, moću uredno ispunjavati svoje obaveze. Na 28 stranica nalazi se očitovanje Kluba, stanje računa, imovine, financijski plan i druge informacije, kao i vještakinjino mišljenje. Iako je Grad, kao razlog za stečaj, naveo da Klub ne duguje samo njima novac, ostali vjerovnici su pismeno izrazili podršku NK Zagreb i potpisali da svoja potraživanja neće tražiti do 2034. godine. Velikodušan je tako Tomislav Čilić koji je NK Zagreb 15. listopada ove godine dao zajam od 2 milijuna i 648 tisuća eura. Klub mu to mora vratiti odjednom, ali tek za deset godina.

Tomislav ČiliĆ (lijevo) i Dražen Medić (desno) 2009.; foto: Marko Lukunic/VLM/PIXSELL

No to nije čudno kad se uzme u obzir da je Čilić bivši dopredsjednik kluba. Zanimljivo je da i u svom izvješću privremeni stečajni upravitelj piše da je na uvid dobio okvirni ugovor o financiranju od 1. veljače ove godine s kreditorom Aurum Građenje d.o.o. u iznosu od 2,5 milijuna eura plus da će do 1. veljače 2027. Klub od te tvrtke dobiti još tri milijuna eura. A direktor i jedini član tog društva je upravo Tomislav Čilić. “Imam određene rezerve prema ovom dosta općenitom ugovoru s obzirom na to da je direktor i jedini član navedenog društva Tomislav Čilić koji je bliska osoba dužnika kao bivši predsjednik NK Zagreb”, piše privremeni stečajni upravitelj. Na isplatu može čekati i Dražen Medić, predsjednik Kluba, koji je 16. listopada ove godine potpisao da 33.660 eura, koliko mu Klub duguje, on daje kao zajam na deset godina. Isto toliko je spremna čekati i Kornelija Medić kojoj klub duguje 6.262 eura.

Predsjednik NK Zagreb Dražen Medić; foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dolazimo do još jednog poznatog imena: Dražen Madunović. Ovaj trener je Klubu pak odlučio pomoći i svojih 60 tisuća eura tražiti tek za deset godina. Kao i Tino Madunović kojem, čini se, Klub nije isplatio plaću u iznosu od 672 eura za svibanj, lipanj i srpanj, pa je on odlučio da taj novac neće tražiti narednih godinu dana, a Klub će mu i ranije isplatiti, ako budu mogli. Madunović od NK Zagreb traži i 59 i pol tisuća eura, ali za to je Klubu dao pet godina da mu vrate. Sve to naravno, bez kamata. Ovime argument Grada Zagreba da klub ne može zbog milijunskih dugova održavati poslovanje, slabi. U međuvremenu je njihovo potraživanje naraslo na skoro tri milijuna eura, no Klub to potraživanje nije naveo u svojim knjigama jer sporovi oko toga trebaju li uopće to platiti Gradu, još traju.

Posebna vrsta poslovanja

Iz Kluba su u dopisu vještakinji napisali da svi klubovi u Hrvatskoj ovise o jednoj vrsti imovine, a to su igrači. ” Upravo iz te imovine generiraju veliku većinu svojih prihoda, bilo kroz izravnu prodaju igrača, odnosno izlazne transfere (što vrijedi za klubove prvog i drugog ranga) ili kroz mehanizam solidarnosti i naknade za razvoj i formiranje, koji su definirani pravilnicima FIFA-e i Hrvatskog nogometnog saveza (dostupni svim klubovima koji su dio sustava natjecanja). Ta imovina je nematerijalna i vrlo ju je teško prikazati u poslovnim knjigama.”, stoji u dopisu NK Zagreb.

Novouređene prostorije nogometnog kluba Zagreb u Veslačkoj ulici; foto: Luka Klun/Vecernji list

‘Klub može normalno poslovati’

U nalazu vještakinje stoji da Klub 23. listopada ima imovinu u iznosu od 477.210 eura te da su povećali potraživanje za prihode po posebnim propisima, što se odnosi na postotke od prodaje igrača iz FIFA-inog fonda solidarnosti, kao i da su se povećali prihodi na koje još nije dospjela naplata. I tu se sad moramo vratiti na velikodušno čekanje vjerovnika NK Zagreb koji su potpisali da će svoja potraživanja čekati pet ili deset godina. Čilić je čak napisao i pismo potpore Klubu. Zbog toga što su oni spremni čekati, kratkoročne i srednjoročne obveze Kluba ipak iznose 441.300 eura, što je manje od iznosa imovine koju Klub ima. I tu se zahtjev Grada Zagreba da NK Zagreb ode u stečaj zbog prezaduženosti dovodi u pitanje. ”Dužnik je dostavio financijski plan za ovu i sljedeće godine i iz kojih je vidljivo da postoji realna mogućnost poslovanja bez dodatnog zaduživanja s pozitivnim poslovanjem…Prema mišljenju ovog vještaka, sve dok se ne zna ishod sudskih postupka i parnica u tijeku, dužnik može prema planu poslovanja pozitivno poslovati u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju.” Drugim riječima, sve dok sud ne odluči treba li NK Zagreb gradu Zagrebu platiti korištenje sportskih objekata po tržišnoj cijeni, što Grad traži, Klub ima više novca nego dugova koji bi uskoro došli na naplatu, pa može poslovati. Kad je u pitanju stečajni postupak, sad je na potezu Trgovački sud koji će odlučiti nastavlja li se stečajni postupak ili ne. Zvali smo direktora NK Zagreb, Lovru Medića, koji kaže kako je postupak u tijeku pa oni ne žele komentirati. Lovro je inače sin Dražena Medića. Upit smo poslali i Gradu Zagrebu, no do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.